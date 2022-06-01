Руководитель «СМ-Клиника»: «Здоровье пациента – наша главная ценность»
«СМ-Клиника»: начало успешной истории длиной в 20 лет
История компании началась с небольшой стоматологической клиники. Сегодня это 25 медицинских центров в пяти регионах страны, 45 направлений медицины, включая достаточно редкие – такие, как рентгенэндоваскулярная хирургия, гепатология или артрология. В «СМ-Клиника» трудится порядка 5000 медицинских работников.
Вот такой встречает своё 20-летие наша компания.
Стратегия развития холдинга: три кита
Нашу стратегию формируют несколько составляющих. Первая из них – пациентоориентированность.
Давайте попробуем ответить, что вообще нравится пациенту? По-моему, это очевидно: несколько простых и понятных вещей. Все мы хотим, чтобы медицина была эффективной, удобной и опиралась на индивидуальный подход. Согласитесь, ждать приема узкого специалиста месяц подряд – это чересчур. Понятно, что есть люди, которые готовы ждать – по разным причинам. Но достаточно большое число современных людей дорожит своим временем. Тем более время имеет значение, если речь идет о лечении онкозаболевания или, скажем, стентировании коронарной артерии, удалении тромба из вены, когда каждый день промедления чреват определенными неприятными последствиями.
В 2021 году Росстат провел исследование спроса на медицинские услуги среди наших сограждан. Оказалось, что низкое качество медицинской помощи не устраивает примерно треть опрошенных, еще столько же отмечали неудобный график работы поликлиник, больше 20% жаловались на отсутствие специалистов и оборудования. У себя в холдинге мы решили все три проблемы – или, скажем так, стремимся их решать постоянно: совершенствуемся, растем в этом плане. «СМ-Клиника» не первый год занимает лидирующие места в рейтингах по различным направлениям медицины. График работы наших клиник – с 7:30, когда открываются кабинеты сдачи анализов, и до 22:00, когда врачи заканчивают прием. Часть стационаров работает круглосуточно. Мы реализовали еще одну возможность для наших пациентов – собственную службу скорой медицинской помощи, которая приедет на вызов в самые короткие сроки, окажет помощь на дому или госпитализирует в наш или городской стационар. В составе службы есть и реанимобили, и опытные бригады разнопрофильных врачей.
Вторая составляющая – наша команда медицинских специалистов. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы к нам приходили профессионалы, не только имеющие достойное базовое медицинское образование, но и стремящиеся развивать свои навыки. Не сомневаюсь, что врач должен учиться в течение всей своей карьеры.
Несколько лет назад мы организовали учебный центр, заключили соглашения о сотрудничестве с ведущими профильными ВУЗами страны – Первым МГМУ имени Сеченова, Российским Университетом Дружбы Народов и другими. Благодаря этому наши врачи могут в режиме реального времени получать консультации и проводить консилиумы с профессурой, научной элитой страны.
Также мы разработали программы повышения квалификации, регулярно проводим обучающие тренинги, даем возможность сотрудникам писать диссертации. У нас почти 40% врачей имеют кандидатскую или докторскую ученую степень, звание «врач высшей категории», «врач первой категории», являются научными сотрудниками, доцентами и профессорами. Мы понимаем, что это действительно нужно и важно. Не только для пациентов или для меня, но и для самих врачей в первую очередь. Еще один немаловажный факт: почти 90% специалистов трудятся только у нас, не совмещая работу в «СМ-Клиника» с работой в других медицинских организациях. Сотрудники нам доверяют, и мы ценим это доверие.
Третий элемент нашей стратегии – оснащение клиник. Мы давно уже стараемся работать на оборудовании экспертного класса – это и уникальные для России аппараты, которые мы покупаем первыми, и достаточно редкие, и такие широко используемые, как, скажем, рентгеновские установки или эндоскопы. Мы внимательно следим за новинками в мире медицинской техники и на протяжении двадцати лет стараемся делать так, чтобы они появились в холдинге. Можно отметить, скажем, 3D робот-рентген, на момент покупки единственный в Москве, а также экспертный МРТ-аппарат последнего поколения.
Итог: за минувший 2021 год мы приняли более 600 000 пациентов, каждый из которых в среднем посещает наши клиники более 7 лет.
Вызовы времени: наш опыт и выводы
В отличие от многих медицинских организаций, мы не лечили пациентов с «ковидом». Да, у нас разработаны программы реабилитации для тех, кто «ковидом» переболел, но пациентов с непосредственным подозрением на коронавирусную инфекцию мы не принимали и не принимаем на лечение. Почему? Когда эпидемия только начала распространяться, и многие клиники были перепрофилированы в инфекционные госпитали, мы поняли, что помимо «ковида» остаются все те болезни, которые существовали до начала 2020 года – они никуда не делись, их тоже нужно лечить. И мы приняли решение продолжить работу в традиционном нашем формате.
Зато период «ковида» нас многому научил вот в каком отношении: мы поняли, что нужно смотреть вперед не на шаг, а на два-три и даже дальше – в частности, необходимо поддерживать тесные контакты с различными поставщиками оборудования, расходных материалов, лекарств, создавать запасы, которых хватит на первое время, что бы ни случилось. Это умение помогает нам в 2022 году: оно позволило компании не испытывать нужды в «расходниках» и всем том, что сильно влияет на цену медицинской помощи. Благодаря этому прейскурант у нас до сих пор не поменялся.
Детские клиники и отделения: что мы можем предложить маленьким пациентам
Холдинг начинался с клиник взрослых. Но часто пациенты, приходя в наши медцентры, советовались с врачами по поводу здоровья детей, спрашивали, как и что им делать. Так мы поняли, что пришло время расширяться: в нашем составе появилась первая детская «СМ-Клиника» на улице Приорова в Москве. Сейчас уже в бОльшей части наших медицинских центров есть отделения для детей и подростков. Эти клиники стали семейными — очень удобный формат. И родители, и дети за один визит могут посетить необходимых специалистов или пройти обследования. А для специализированной помощи пациентам «до 18» у нас работает детская клиника на ул. Клары Цеткин в Москве. Там есть центр развития речи, в котором помогают преодолевать речевые нарушения, есть круглосуточный педиатрический стационар. Еще один стационар, в котором проводят не только консервативное, но и хирургическое лечение детей, работает в семейной клинике в Марьиной Роще. Это всё Москва. А в Санкт-Петербурге такой стационар — с педиатрическим и хирургическим отделениями, работающий круглосуточно — открыт на Дунайском проспекте.
Что такое наша детская клиника и наши детские отделения? Это врачи, которые умеют успокоить ребенка и объяснить его родителям, что нужно делать в процессе лечения, это медсестры и лаборанты, которые никого не пугают, строго хмуря лоб и грозя пальцем, а всегда улыбаются детям. Это палаты, где родители лежат вместе с ребенком. У нас в принципе нет практики размещать в одной палате детей из разных семей, всегда одна палата – одна семья. Что еще? Да даже такие вроде бы мелочи, как бизиборды на стенах, машинки-каталки, на которых малыши могут увлеченно ездить по коридорам или аниматор, играющий с детьми, – важные составляющие этого формата. В наших детских отделениях и клинике продумано всё: сотрудники помогают родителям «открыть визит», оформить карту; если это нужно, мы сопровождаем пациентов до кабинета; в лаборатории используются ультратонкие иглы-«бабочки», подходящие для малышей. Достоинств много, но всегда есть, к чему стремиться.
Центры компетенций: лечение «полного цикла» при различных патологиях
Довольно быстро после того, как холдинг начал расти, стало очевидно, что специализированные клиники, где пациенту способны оказать помощь, начиная с момента первичного приема до выписки из стационара, необходимы – в нашей стране существует большой спрос на такие медицинские организации, если так можно выразиться, «полного цикла».
И мы начали такие центры создавать. В 2013 году появился Онкологический центр. В нем работает более 40 врачей-онкологов, применяются новые технологии лечения рака, например методика так называемой «горячей» химиотерапии HIPEC. Наши онкохирурги спасают жизни пациентов, которым – такое бывает – не смогли помочь в других клиниках. В составе холдинга есть собственный центр бариатрической хирургии, куда приходят пациенты с лишним весом и страдающие хроническими заболеваниями, связанными с полнотой. Их консультируют врачи разных специальностей, некоторым из пациентов мы по итогам осмотра предлагаем операцию. В этом центре установлено такое современное оборудование, как компьютерный томограф со специальными возможностями: допустимый вес пациентов, которым мы можем проводить исследования на нем, – до 227 килограммов. Есть операционной стол, выдерживающий нагрузку до 300 килограммов. На этом столе пациент может расположиться таким образом, что оперирующему хирургу будет максимально удобно работать. Там же мы недавно установили МРТ для пациентов с весом до 200 килограммов. А максимальный вес, который выдержит рентген аппарат в этом центре – и вовсе 300 кг. Эти показатели – максимально допустимые из тех, что сейчас имеются на рынке медоборудования.
Неизменной популярностью у пациентов пользуется центр сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, поскольку болезни сердца и сосудов, как мы знаем — наиболее распространенные. Наши замечательные врачи, кардиохирурги, используя современный ангиограф, делают сложные исследования и операции. Перечислю и другие центры — флебологии, офтальмохирургии, репродуктивного здоровья, травматологии и ортопедии, центр лечения гепатитов. Но лучше просто приходите и посмотрите на все своими глазами — даже если ничего не беспокоит, пройдите у нас чек-ап и оцените наши возможности лично.
Завершая, я бы хотел поздравить всех сотрудников «СМ-Клиника» и пожелать, чтобы пациенты продолжали доверять холдингу свое здоровье. А мы по мере сил будем стараться держать планку высоко поднятой. Будем расти и развиваться, конечно же. Со своей стороны, всем сотрудникам компании я желаю оставаться одной дружной семьей, коллективом, в котором уютно всем, где каждый находит для себя что-то безусловно важное, полезное и одновременно обретает друзей на долгие годы.