Руководитель «СМ-Клиника»: «Здоровье пациента – наша главная ценность»

Что такое наша детская клиника и наши детские отделения? Это врачи, которые умеют успокоить ребенка и объяснить его родителям, что нужно делать в процессе лечения, это медсестры и лаборанты, которые никого не пугают, строго хмуря лоб и грозя пальцем, а всегда улыбаются детям. Это палаты, где родители лежат вместе с ребенком. У нас в принципе нет практики размещать в одной палате детей из разных семей, всегда одна палата – одна семья. Что еще? Да даже такие вроде бы мелочи, как бизиборды на стенах, машинки-каталки, на которых малыши могут увлеченно ездить по коридорам или аниматор, играющий с детьми, – важные составляющие этого формата. В наших детских отделениях и клинике продумано всё: сотрудники помогают родителям «открыть визит», оформить карту; если это нужно, мы сопровождаем пациентов до кабинета; в лаборатории используются ультратонкие иглы-«бабочки», подходящие для малышей. Достоинств много, но всегда есть, к чему стремиться.