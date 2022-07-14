Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. ПутинуО целесообразности ускоренного введения в Российской Федерации обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации
Уважаемый Владимир Владимирович!
Позвольте вновь поприветствовать Вас от имени общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Целью нашего объединения является всеобъемлющая правовая защита граждан при приобретении ими товаров, работ и услуг, в том числе защита от незаконных и недобросовестных действий хозяйствующих субъектов. В настоящее время ОПИ уделяет особое внимание содействию уполномоченным органам государственной власти в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции, в том числе, путем развития системы маркировки товаров средствами идентификации.
В этой связи, считаем необходимым обратить Ваше внимание на продолжающуюся практику масштабных нарушений, допускаемых производителями пива и пивных напитков. Речь идет об отсутствии обязательной информации (более 53% выпускаемой продукции), фальсификации состава (более 15% продукции), разнообразных производственных нарушениях, а также выпуске неучтенных объемов продукции.
В свою очередь цифровая маркировка, выступая одновременно инструментом контроля и профилактики, уже привносит свой позитивный вклад в решение аналогичных проблем на смежных рынках. В частности, после введения маркировки молочной продукции Роскачество фиксирует улучшение качества отдельных молочных товаров. Россельхознадзор в своем последнем исследовании указывает, что среди производителей сыра и масла доля предприятий, выпускающих свою продукцию с признаками нарушений, уменьшилась почти на 50%. Производители опасаются фальсифицировать продукцию (добавлять растительные жиры, крахмал, занижать жирность и т. п.), зная, что каждую упаковку сыра или пачку масла можно отследить и оперативно заблокировать в случае выявления нарушений. Существенно уменьшается процент контрафактных товаров в других категориях, где введена маркировка: лекарства, табак, изделия легкой промышленности (одежда и обувь), парфюмерия и др. Упрощается процесс выявления нарушений всеми вовлеченными ведомствами.
Миллионы покупателей, вовлечённых с помощью приложения «Честный ЗНАК» (18+) в процесс поиска нелегальной продукции, не оставляют практически никаких шансов на её успешный (незаметный) сбыт. Благодаря названной системе уполномоченные органы государственного надзора, получая от инициативных граждан сообщения о нарушениях, способны мгновенно устанавливать местонахождение и оперативно блокировать реализацию всей партии.
Более того, в условиях нередко наблюдаемого покупательского ажиотажа, особенно в отношении пищевой продукции, в немалой степени обусловленного дезинформирующими и спекулятивными действиями самих хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и/или реализацию соответствующей продукции, — значимость системы маркировки и прослеживаемости товаров лишь актуализируется. Ведь, по сути, она среди прочего позволяет контрольно-надзорным органам в режиме реального времени точно определять объёмы товарных запасов (остатков продукции) как на потребительском рынке в целом, так и у конкретных хозяйствующих субъектов.
При этом, длительный опыт внедрения маркировки в различных категориях показывает, что она не оказывает практического влияния на стоимость товаров для потребителей.
Вместе с этим, не желая терять свою часть рынка, представители теневого бизнеса всячески противятся нововведению и излагают надуманные доводы против распространения на пивоваренную продукцию требований об обязательной маркировке средствами идентификации.
Учитывая отмеченное, мы традиционно предлагаем максимально критически относится к любым возражениям бизнеса (производителей пивоваренной продукции, их ассоциациям и союзам), которым ради снижения издержек и увеличения прибыли уже длительное время безостановочно приносится в жертву здоровье российских граждан. Очевидно, что, отстаивая свои меркантильные интересы, корпоративные структуры пытаются помешать распространению эффективных механизмов контроля на сферу их деятельности.
При этом нельзя не отметить, что установление в отношении пивоваренной продукции обязательных требований о ее маркировке средствами идентификации полностью соответствует провозглашенному Президентом Российской Федерации риск-ориентированному подходу, поскольку предполагает проведение контрольных (надзорных) мероприятий только в тех случаях, когда имеются очевидные и бесспорные признаки нарушений, а именно – факты реализации фальсифицированной, недоброкачественной, небезопасной и/или неучтённой продукции. Кроме того, маркировка пивоваренной продукции полностью укладывается в логику поручений Правительству РФ от 24 октября 2021 года по созданию системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости.
Принимая во внимание вышеизложенное, «Общественная потребительская инициатива» убеждена, что обязательную маркировку пивоваренной и иной алкогольной продукции средствами идентификации целесообразно ввести в текущем году, не затягивая период проведения эксперимента. В этой связи, реализуя закреплённое в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» право общественных объединений потребителей участвовать в разработке обязательных требований к товарам и в формировании открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов в области качества и безопасности товаров [пункт 2 статьи 45], при этом высоко оценивая опыт взаимодействия ОПИ с органами государственной власти, – просим Вас способствовать скорейшему распространению требований об обязательной маркировке средствами идентификации на пивоваренную продукцию и решительному искоренению недобросовестных практик на соответствующем товарном рынке.
С уважением,
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), Заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре, к. ю. н. О.В. Павлов