Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину

В свою очередь цифровая маркировка, выступая одновременно инструментом контроля и профилактики, уже привносит свой позитивный вклад в решение аналогичных проблем на смежных рынках. В частности, после введения маркировки молочной продукции Роскачество фиксирует улучшение качества отдельных молочных товаров. Россельхознадзор в своем последнем исследовании указывает, что среди производителей сыра и масла доля предприятий, выпускающих свою продукцию с признаками нарушений, уменьшилась почти на 50%. Производители опасаются фальсифицировать продукцию (добавлять растительные жиры, крахмал, занижать жирность и т. п.), зная, что каждую упаковку сыра или пачку масла можно отследить и оперативно заблокировать в случае выявления нарушений. Существенно уменьшается процент контрафактных товаров в других категориях, где введена маркировка: лекарства, табак, изделия легкой промышленности (одежда и обувь), парфюмерия и др. Упрощается процесс выявления нарушений всеми вовлеченными ведомствами.