Технологии в стиле Jazz: как бизнесу оставаться на связи в меняющейся реальности
Переговоры из разных точек страны или даже с другими континентами по видеосвязи стали за последние годы для многих компаний неотъемлемой частью рабочего процесса. Видеоконференции — важный инструмент налаживания отношений с новыми партнерами, возможность проведения презентаций и повышения продаж, способ улучшить внутрикорпоративные коммуникации. Неудивительно, что рынок таких сервисов активно растет: по итогам 2021 года его мировой объем составил $6,28 млрд, оценила в апреле 2022 года исследовательская компания Fortune Business Insight. А Polaris Market Research прогнозировал ему совокупный среднегодовой рост в 2021-2028 годах на 20%.
И если в пандемию российский бизнес выручили иностранные разработки, то за прошедшие два года появились отечественные альтернативы, во многом уже превзошедшие зарубежных конкурентов. Рассмотрим на примере сервиса Jazz by Sber, который не просто обеспечивает связь, но и делает текстовые расшифровки встречи и не прервет разговор по истечении 40 минут.
Самое актуальное: присутствие в России и безопасность
Бизнес не может легко поменять один сервис видеосвязи на другой, как рядовые пользователи. Компаниям важно, чтобы сервис был доступен всем сотрудникам, и чтобы процесс коммуникации не приходилось постоянно перестраивать. В условиях быстро меняющейся реальности крупный и средний бизнес обращается к отечественным технологиям и продуктам, которые точно из России не уйдут.
Один из таких сервисов запустил Сбер. «Российский рынок для нас самый важный, ситуация, когда заказчик остается без связи из-за того, что вендор внезапно перестал работать с отечественными клиентами, в нашем случае невозможна», — говорит директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев.
Серверы и поддержка видеоконференций Jazz by Sber находятся в России, все данные хранятся на территории страны. Решение может работать в облаке или on-prem (на оборудовании компании-заказчика). Защиту сервиса помогает обеспечивать компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Инфраструктура Jazz находится под круглосуточным наблюдением экспертов Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы. Jazz by Sber работает на базе открытой библиотеки WebRTC, использует защищенные RTCP-видеопротоколы и SRTP-шифрование, есть интеграция с SIEM и DLP для предотвращения утечек и аудита угроз.
Технологические решения
Jazz by Sber умеет расшифровывать разговор в режиме реального времени и сохранять его вместе с видео. Текст поможет отлучившемуся собеседнику наверстать упущенное и вернуться к обсуждению, а после конференции его можно скачать — в сервисе есть поиск по диалогам. За высокий уровень качества распознавания речи здесь отвечает технология платформы SmartSpeech. Также в Jazz by Sber есть шумоподавление, которое фильтрует лишние звуки, сохраняя при этом качество звучания голоса, даже если вы будете находиться в большом open space или работать из дома, где шумят дети, домашние животные или мешает ремонт соседей.
Некоторые функции, добавленные Сбером в виде эксперимента, оказались очень востребованными у пользователей, это, например, совместная демонстрация экрана несколькими людьми. Кроме того, в Jazz by Sber есть виртуальные фоны, чат с реакциями, кнопка «поднять руку», «вечные ссылки» и многое другое. А ещё сервис можно использовать на умных устройствах: тв-медиацентре SberBox Top и смарт-дисплее SberPortal. Ими можно оборудовать переговорную комнату, рабочее место руководителя или использовать дома. Устройства Sber автоматически выводят на крупный план говорящего, умеют распознавать жесты и запускать конференции по голосовой команде с помощью виртуальных ассистентов Салют.
Удобство и простота
Бизнес устал от сложных и устаревших IT-продуктов, доставшихся «по наследству» отмечает Денис Афанасьев. Очевиден запрос на удобство и качественный дизайн: чем проще и приятнее интерфейс, тем лучше. Ведь в компании им будут пользоваться очень разные люди, в том числе не самые технически подкованные. Исходя из этих соображений разрабатывался дизайн Jazz by Sber: лаконичный, строгий, но интуитивно понятный.
Другая проблема — это сложный и длительный процесс входа в видеоконференции, когда на пути от «давайте созвонимся» до «привет!» приходится совершать слишком много действий. Jazz by Sber не требует установки дополнительных программ, создания аккаунтов, специального погружения в продукт. Войти в конференцию можно просто по ссылке, без регистрации — и сразу приступить к общению. Сервис также запускается в браузере, как приложение на компьютере или смартфоне, и на умных устройствах от Сбера, причем переход между ними совершенно бесшовный. То есть начать встречу можно по дороге в офис на мобильном устройстве, а потом в переговорной комнате одним касанием перенести звонок на большой экран и продолжить беседу без потери времени и важной информации.
Простота не означает недостаток возможностей. Корпоративная версия Jazz by Sber наделяет администратора ВКС расширенными правами: сопровождение и контроль видеовстреч, диагностику проблем, запрет (при необходимости) на подключение незарегистрированных пользователей, зал ожидания (для контроля подключений участников) и водяные знаки, чтобы защитить контент при демонстрации экрана.
Интеграция в бизнес-процессы
Что еще удобно для бизнеса — возможность интеграции сервисов с другими системами компании. Удобно запланировать конференцию, в том же интерфейсе добавить ее в рабочие календари приглашенных сотрудников, и тут же отправить им письма на электронные почты. У Jazz by Sber для этих целей есть инструменты SDK и API — с их помощью Jazz можно встроить в HR-платформы, корпоративные мессенджеры, порталы для разработчиков и другие внутренние системы.
Безлимитные звонки и корпоративные возможности
Один из самых популярных зарубежных сервисов для видеоконференций ограничивает длительность бесплатного разговора 40 минутами — далеко не всегда этого хватает, чтобы обсудить все необходимое, а прерываться и заново создавать конференции не очень удобно. Одновременно не всегда и не всем сотрудникам нужны расширенные возможности подписки: бизнес и рад бы сэкономить, но тарифную гибкость дают не все.
Команда Jazz by Sber позаботилась об интересах всех категорий пользователей. Для частного общения или организаций встреч небольших компаний можно использовать бесплатную версию Jazz by Sber. Она позволяет проводить звонки с участием до 200 человек — бесплатно и без ограничений по времени.
Также у Jazz by Sber есть корпоративная версия с двумя тарифами платных годовых лицензий, которые открывают пользователям расширенные административные права и возможности/функции. Тариф «Бизнес» стоит 8 000 рублей, Enterprise — 11 000 рублей. Тариф Enterprise дополнительно позволяет установить сервис в контуре компании-заказчика (on-prem). Количество платных лицензий можно расширять и передавать между сотрудниками.
Что дальше?
Востребованность российских разработок — не только в сфере видеосвязи — резко увеличилась в последние месяцы. Спрос на Jazz by Sber вырос в марте в девять раз. Изначально Jazz by Sber создавался для общения пользователей умных устройств Sber, но за последнее время сервис вырос в мультиплатформенный, основной инструмент онлайн-общения в самом Сбере и востребованный B2B-продукт, заточенный под нужды корпоративного сектора.
Будущее сферы видеоконференцсвязи — за объединением возможностей искусственного интеллекта, интернета вещей и облачных технологий, считают в Fortune Business Insights. Все это уже так или иначе присутствует в Jazz by Sber. Команда работает над интеграцией сервиса с другими своими решениями и каждый день развивает продукт в сторону еще большей функциональности и удобства для пользователя.
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