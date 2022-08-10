Технологии в стиле Jazz: как бизнесу оставаться на связи в меняющейся реальности

Другая проблема — это сложный и длительный процесс входа в видеоконференции, когда на пути от «давайте созвонимся» до «привет!» приходится совершать слишком много действий. Jazz by Sber не требует установки дополнительных программ, создания аккаунтов, специального погружения в продукт. Войти в конференцию можно просто по ссылке, без регистрации — и сразу приступить к общению. Сервис также запускается в браузере, как приложение на компьютере или смартфоне, и на умных устройствах от Сбера, причем переход между ними совершенно бесшовный. То есть начать встречу можно по дороге в офис на мобильном устройстве, а потом в переговорной комнате одним касанием перенести звонок на большой экран и продолжить беседу без потери времени и важной информации.