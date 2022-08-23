Мессенджер Gem4me представил бесплатную расшифровку голосовых сообщений
А что вы вообще о нем знаете?
Gem4me (12+) — один из популярных мессенджеров с максимально расширенным функционалом. Во многом он превосходит самые распространенные мессенджеры — как по количеству встроенных возможностей, так и по бесплатным премиальным сервисам. Только в России о нем мало кто знает. А зря: сейчас именно в Gem4me можно бесплатно пользоваться услугами, которые в других мессенджерах стоят денег.
Расшифровка голосовых сообщений
Одна из таких услуг — расшифровка голосовых сообщений. Сервис был представлен 12 августа. Сейчас расшифровка доступна на русском и английском, еще несколько языков появятся позже. Полученный текст можно сразу перевести на 17 языков при помощи встроенного переводчика.
Пользователи ждали расшифровку голосовых с нетерпением. Неудивительно, ведь голосовые сообщения удобны для того, кто их отправляет, но тот, кто их получает, обычно вообще не рад этому формату. Прослушать голосовое не получится, если вы сидите на важной встрече или, например, едете в битком набитом троллейбусе. И слушать неудобно, и не слушать нельзя. А вдруг там что-то срочное?
Теперь все эти терзания решаются одним нажатием кнопки. Текст появится сразу под гистограммой аудиозаписи. Если нужно, само голосовое можно прослушать позже. Это полезно, если вам важно не только ухватить суть, но и услышать эмоции собеседника.
«В большинстве широко известных мессенджеров расшифровки голосовых сообщений либо нет, либо она доступна только для платных подписчиков. Gem4me стал исключением из правил: мы сделали сервис доступным для всех», — комментирует Ольга Бобровская, директор по маркетингу мессенджера Gem4me.
Алгоритмы анализа предпочтений пользователей
Расшифровка голосовых сообщений — это лишь одна из удобных функций мессенджера. Многие пользуются Gem4me и как платформой для создания блога. Блогов здесь уже достаточно, и чтобы вы не потерялись в их многообразии, разработчики начали поэтапно внедрять алгоритм анализа предпочтений.
Выглядит это так: при первом заходе в мессенджер, когда вы нажимаете на кнопку каталога каналов (каталог организован в самом мессенджере, а не на отдельном сервисе), вам предлагают выбрать несколько категорий, которые вам наиболее интересны. Например, вы любите читать про футбол и возиться с машиной — тогда вам подойдут категории «спорт» и «авто». Вы выбираете эти категории и алгоритм сразу предлагает вам несколько десятков каналов в нужной тематике. А дальше будет анализировать, на что вы подписались, чтобы предложить еще больше интересного.
До конца года разработчики планируют организовать в Gem4me ленту новостей, и тогда вы сможете пользоваться приложением, как соцсетью: заходить и читать подряд посты из всех пабликов, на которые подписаны, и тех, чьи посты алгоритм, знающий о ваших предпочтениях, посчитает для вас интересными.
Все сервисы — бесплатно
Это не рекламный слоган с маленькой звездочкой, под которой подразумевается множество особых условий и ограничений для получения бесплатного доступа к сервисам. В Gem4me все услуги и возможности действительно предоставляются пользователям бесплатно.
Например, можно бесплатно пересылать файлы любого размера — в то время как в других мессенджерах, например, в Telegram (12+), увеличение максимального размера файла с 2 до 4Gb входит уже в платную подписку.
В Gem4me также можно проводить бесплатные видеоконференции с количеством участников до 1000 человек. При этом вас не будут прерывать каждые 45 минут — можете просидеть на связи хоть неделю. Разработчики не берут и комиссию за отправку донатов блогерам, ведущим каналы в Gem4me.
Торговая площадка внутри мессенджера
Разработчики с недавнего времени начали называть Gem4me коммуникационной экосистемой. Предпосылки к этому появились после того, как в мессенджере заработала собственная торговая площадка — MarketSpace (12+). Сейчас она находится на стадии бета-тестирования.
MarketSpace — это международный маркетплейс. Регистрация в несколько кликов, и вот уже ваш товар доступен для всей аудитории мессенджера (летом 2022 года у приложения уже более 31 миллиона скачиваний по всему миру). У площадки есть встроенный эквайринг, но она не препятствует и свободному обмену контактами между покупателем и продавцом. Просто через сервисы самого MarketSpace совершать покупки удобнее и безопаснее.
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Подход Gem4me к разработке и взаимодействию с пользователями заметно отличается от того, что предлагают другие мессенджеры. Популярные сервисы давно начали брать за свои услуги деньги — но стоит ли платить их, зная, что все то же самое можно получить бесплатно? Бесплатно подписываться на любое количество блогов, бесплатно разговаривать и отправлять файлы, бесплатно расшифровывать сообщения, получать донаты от пользователей или зарабатывать на маркетплейсе, не платя комиссий. И все — в одном месте. Попробуйте. Это бесплатно.