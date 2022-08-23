Мессенджер Gem4me представил бесплатную расшифровку голосовых сообщений

Выглядит это так: при первом заходе в мессенджер, когда вы нажимаете на кнопку каталога каналов (каталог организован в самом мессенджере, а не на отдельном сервисе), вам предлагают выбрать несколько категорий, которые вам наиболее интересны. Например, вы любите читать про футбол и возиться с машиной — тогда вам подойдут категории «спорт» и «авто». Вы выбираете эти категории и алгоритм сразу предлагает вам несколько десятков каналов в нужной тематике. А дальше будет анализировать, на что вы подписались, чтобы предложить еще больше интересного.