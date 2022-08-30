Как наполнить себя энергией: простые советы от чемпионки мира по триатлону
Волошин: Привет всем, друзья! Меня зовут Владимир Волошин, я — спортивный предприниматель. Мы продолжаем серию прямых эфиров в партнерстве с Газпромбанк.Премиум, генеральным партнером международных соревнований по триатлону IRONSTAR (участники 18+). Сегодня особенно важно быть среди единомышленников, которые могут поддержать, дать обратную связь. Для Газпромбанк.Премиум важно, чтобы, двигаясь к поставленным целям, клиенты банка могли быть по-настоящему уверены в своих результатах как в бизнесе, так и в спорте. Именно поэтому наш проект называется «По-настоящему уверен». Он для тех, кто стремится расширять свои возможности, хочет идти к своим целям уверенно, несмотря на внешние обстоятельства, и ищет возможности для самореализации. Сегодня наш эфир со Светланой Ушаковой, чемпионкой мира по триатлону серии гонок Challenge Family (участники 18+), чемпионкой мира CISM (Международный совет военного спорта), неоднократным победителем гонок серии IRONMAN (участники 18+), серебряным призером соревнований IRONSTAR 2022 года в Геленджике и обладательницей золотой медали IRONSTAR Казань 2022 года на дистанции 113 километров, которые Светлана преодолела с отличным результатом 4:29, а также она завоевала второе место в командной эстафете вместе с коллегами из Газпромбанк.Премиум в Завидово. В этом году Светлана присоединилась к этой корпоративной команде в качестве спортивного мотиватора. Мы сегодня поговорим об этом и о том, почему триатлон так популярен среди любителей, почему туда приходит большое количество новых участников: и девушек, и мужчин, предпринимателей, лидеров. Надеемся, что Света поделится с нами советами, как добиться успеха в триатлоне, получать от этого удовольствие, даже если ты не профессиональный спортсмен.
Ушакова: Обязательно расскажу все, что знаю. Поделюсь и отвечу на вопросы с удовольствием. И надеюсь, что после эфира если кто-то еще не в нашей триатлонной семье, то обязательно присоединится и попробует себя в этом деле.
Волошин: Друзья, вы можете задавать вопросы, просто подняв ручку, я увижу это и дам вам возможность выйти в эфир, озвучить свой вопрос Светлане голосом или даже вместе с видео. Света, я знаю, что ты на связи со своей командой практически 24 часа в сутки. Что вообще такое работа спортивного мотиватора? И чем она отличается от работы тренера?
Ушакова: На самом деле, мы с командой настолько сдружились, что уже стали как одна большая семья. С каждым днем у нас прибавляются участники чата. Мы всегда на связи. У ребят есть вопросы по каким-то определенным гонкам, например, подсказать что-то, как распределить себя по дистанции, как лучше подвести гонки. А я у них как спортивный мотиватор. То есть именно поддерживаю, помогаю поверить в себя, чтобы ребята ничего не боялись, ведь у нас в команде как новички, так уже и профи, кто уже не первый год в триатлоне, и для многих все равно это волнительно, когда мы выходим на гонки — мы не знаем, чего ожидать. И сколько бы мы ни тренировались, адреналин всегда зашкаливает. И, конечно, поддержка со стороны очень важна. В этот момент я рядом с ребятами и всегда готова им помочь. Тренер все-таки немного отличается от мотиватора. Он ведет к результату. То есть ставит тренировочные программы, выбирает, возможно, старт и подбирает тренировки индивидуально под каждого спортсмена, исходя из возможностей.
Волошин: У меня бывают встречи с предпринимателями и сотрудниками корпоративных команд, коллективов. Я иногда задаю вопрос, а выгодно ли делиться и вдохновлять? Есть ощущение, что все-таки мотивировать крайне сложно, если ты сам не прошел этот путь.
Ушакова: Я считаю, что все равно ты должен понимать, о чем говоришь. Если мы говорим о дистанции, нужно знать, что происходит с человеком во время гонки, потому что очень разные нас в голове мысли посещают. В этот момент ты должен правильно донести до человека, как ему себя побороть. То есть сказать: «Ты можешь с этим справиться, ты столько к этому готовился, тренировался, и ты сейчас, что, остановишься? Нет, конечно, ты продолжаешь эту гонку». Донести до спортсмена это очень важно. То есть не так-то просто сказать: «Ой, да там все просто, классно. Ребят, давайте, я с вами, все у вас получится». Нет, если ты не проходил гонки, ты мало себе представляешь, что это такое. Можно много читать, смотреть со стороны, но, если не почувствовать этого на себе, все равно не понимаешь, насколько это тяжело, как определить моменты, где нужно перебороть себя, перетерпеть, стиснув зубы, идти до конца, и потом уже на финише ты, конечно, будешь доволен собой. Все это можно человеку рассказать и поднести. И он тогда точно поверит в себя. У многих есть свои страхи внутренние, у кого-то они идут с детства. Например, во время гонки мы плаваем на открытой воде — а кто-то боится плавать на открытой воде, потому что там рыбки, водоросли.
Волошин: Теперь я чувствую разницу между тренером и спортивным мотиватором, потому что до общения с тобой я, честно говоря, даже не встречал такую терминологию. Но теперь понимаю: это больше чем тренер. Это человек, который обладает внутренней эмпатией, знающий, что происходит со спортсменом во время преодоления сложнейшего испытания. Это, наверное, убирает больше 50 % страхов и вселяет уверенность в том, что человек может преодолеть абсолютно любую сложность. Расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни вообще появился триатлон? И почему выбор пал именно на этот вид спорта, который, наверное, все-таки больше для мужчин, нежели чем для женщин?
Ушакова: На самом деле, у меня очень интересная история. Где я только ни побывала, скажем так. У меня семья спортивная: родители — спортсмены, лыжники. И, конечно, с самого детства я попробовала все виды спорта, мне кажется, как и все дети в спортивных семьях, начиная от пионербола и заканчивая волейболом, баскетболом. Но, конечно, родители хотели, чтобы я пошла в лыжи. А я не очень люблю зиму, не люблю холод. И тут, конечно, родителям надо отдать должное, они научили меня с детства плавать. Когда у нас в школе была физкультура, мы ходили в бассейн. Тренер меня заметил и сказал: «Давай, приходи, я тебя жду на тренировки». Признаюсь, первые полгода я думала: «Не понимаю, зачем мне вообще это нужно? Не хочу ничего». А потом так получилось, что мы пересеклись с тренером в школе. И он сказал: «Вот сейчас ты точно пойдешь со мной в бассейн. Не домой, не гулять, а начинать тренировки». Вот так я пришла в плавание и больше, в принципе, не уходила. Я амбициозный человек, целеустремленный, даже если у меня что-то не получается, я буду трудиться, работать, пахать до тех пор, пока не добьюсь своей цели, той, которую я сама себе поставила. Я начинала плавать в Подмосковье, потом тренер ушел, и мама меня спросила: «Ты хочешь продолжать плавание?». Тогда я ответила: «Да, конечно, хочу», и мы уже перешли в Москву. Я плавала в ЦСКА, каждый день вставала в 5:00, ехала на электричке, в 7:30 у нас была первая тренировка, в 21:00 я возвращалась домой. Представляете, ребенок в 12 лет утром уехал, вечером приехал, две тренировки в день. Но в 17 лет, когда я уже выполнила мастера спорта, меня заметили тренеры по триатлону, они мне предложили попробовать себя в триатлоне. Я ответила: «Нет, мне в плавании отлично, потому что в триатлоне три вида спорта. А пловцы, как вы знаете, вообще, в принципе, не любят кататься на велосипеде, тем более бегать». Спустя два месяца они еще раз меня пригласили, и тогда я решила рассказать о триатлоне своему тренеру. Она меня поддержала и сказала, что нужно пробовать. Буквально, наверное, недели через две после этого я пришла в триатлон, позанималась тоже, наверное, недели две-три, и меня отправили на сбор к ребятам на Кипр. Вот, конечно, первый сбор был очень тяжелый как физически, так и морально. Потому что команда новая, нагрузка колоссальная: после плавания еще добавляется два вида активности, после чего ОФП. Мне кажется, я на этом сборе только спала, ела и тренировалась. И, конечно, женская команда (может, для кого-то это секрет) не сразу принимает новых девочек. Наверное, это случается, когда ты начинаешь показывать результат, доказывать, что ты достойный соперник, и тогда уже с тобой начинают общаться хорошо. Так сложилось, что у меня действительно пошли хорошие результаты в триатлоне. Я попала в призеры на чемпионате России, отобралась на Спартакиаду, потом у нас был этап Кубка Европы, где я заняла второе место. Мне безумно нравилось. Да, конечно, бег заходил очень тяжело — пловец долго адаптируется к такой нагрузке. Но, как я уже раньше сказала, у меня в голове всегда есть свои цели. Четыре года я занималась со сборной России, выступала и потом приняла решение, что заканчиваю с профессиональным спортом, и я ушла, ушла из команды, ушла вообще из спорта. На тот момент за полгода я поправилась на 15-17 килограмм.
Волошин: За полгода?
Ушакова: Да, за полгода.
Волошин: Ребята, слушайте, за полгода можно поправиться, если вдруг у кого проблема с низким весом. Ну а как же потом выходить из этой ситуации?
Ушакова: На тот момент мне было, честно говоря, все равно, что я набираю килограммы, потому что, когда ты находишься круглые сутки в сборной команде под таким давлением (в том плане, что от тебя всегда ждут результата, от тебя всегда чего-то ожидают, ты ни на минуту не можешь расслабиться), через утро встаешь на весы, поправился — значит, тебя сажают на диету. Такое именно психологическое давление. И, когда я закончила, мне так хотелось оторваться, так хотелось насладиться всякими Биг Маками, тортиками, пирожными. То есть все, что запрещалось, мне хотелось в огромном количестве. У меня не было никакого комплекса, я шикарно себя чувствовала, получала от жизни такое удовольствие и кайф! Во-первых, я расслабилась, не нужно никуда бежать сломя голову. Ну и, конечно, получается, аппетит вырос, а калории ты никуда не тратишь. Вот тебе и результат, ты поправился.
Волошин: Сколько времени ушло на такой период? После, видимо, сильного выгорания в профессиональном спорте физическая подготовка наверняка позволила долго ни в чем себя не ограничивать.
Ушакова: Где-то полтора-два года абсолютно никакого спорта в моей жизни не было. Летали мы отдыхать на море. Я зайду, окунусь и выйду. То есть никакого плавания, никакого «сочинского брасса» не было, скажем так, я настолько «наелась» этим спортом, что мне вообще ничего не хотелось. Ну и, конечно, где-то через полтора-два года я уже начала немного плавать в свое удовольствие, пробовать другие виды спорта. На сноуборде много каталась, и все равно, как ни крути, круг общения у нас спортивный. И, конечно, когда ты приходишь поболеть на соревнования, все внутри начинает гореть. Этот адреналин, даже если ты не выступаешь, дает бесконечное множество эмоций, и ты начинаешь вспоминать те моменты, как было классно. Примерно через 3,5 года и начались азы IRONMAN. Мне было интересно, а смогу ли я вообще такую дистанцию сделать? Я потихоньку начала готовиться, тренироваться, приходить в себя, приходить в форму, вспоминать, что это такое. В 2015 году, получается, в Сочи первый раз проходил IRONSTAR.
Волошин: Это проходило в финал Кубка Европы, там было 26 стран. И после этого сразу же любители стартовали олимпийскую дистанцию в июне и полужелезную в сентябре. Я помню, что у тебя, по-моему, практически первая победа в Сочи на полужелезной была в 2016 году, да? А мы говорим о том, что это было возвращение.
Ушакова: Да, я планировала вообще в 2015-м, вот как раз на первой «половинке» в Сочи. Но так получилось, что за день до вылета в Сочи я поехала на тренировку и, как назло, машина сбила меня на велосипеде, пришлось даже зашивать колено. Конечно, было долгое восстановление. Полтора месяца я с зашитым коленом ходила в бассейн, разрабатывала, постепенно начинала заниматься на беговой дорожке, шла с наклоном вверх и вниз, то есть разрабатывала именно ногу, потом плавно переводила все это в бег, но не на велосипед. Ведь этот страх в голове все равно оставался: вдруг еще раз такое повторится. Так получилось, что друзья позвали меня на сборы на Майорке. Говорят: «Света, нам нужен тренер. Давай, поехали с нами». Я отвечаю: «Супер, я еду с вами, только я буду плавать и бегать. А велосипед вы как-нибудь без меня». «Как это? Это несерьезно!» На тот момент, я помню, была как раз на велотреке, и можно было приехать покататься именно внутри трека. Честно признаюсь, этот час длился как целая вечность. Мне кажется, у меня пульс был под 200. Я еду и думаю: «Главное доехать, главное доехать». Вот так постепенно вернулась. И когда уже в 2016 году я зарегистрировалась в Сочи, выступила, выиграла свою категорию, вышла на международный уровень, на длинный триатлон. Пять лет я выступала в основном в международных гонках. А в этом году в связи с обстановкой я в России. И знаете, это такой кайф, настолько это классно, когда это домашние гонки! А IRONSTAR делает, конечно, колоссальную работу. Организация — это классно. Тем более сейчас я в команде Газпромбанк.Премиум, и ребята настолько друг друга поддерживают! В домашних гонках, грубо говоря, в пижаме вышел — и через десять минут ты уже на старте.
Волошин: У нас, кстати, эфир называется «Как наполнить себя энергией». Но, мне кажется, я сейчас первый рецепт записал: бросить профессиональный спорт, за полгода поправиться на 15 килограмм, набрать энергии столько, чтобы через полтора года похудеть, привести себя в порядок и после первого года подготовки на абсолютно новой дистанции (полужелезный триатлон профессиональные спортсмены не часто бегают, в основном специализируются на олимпийских дистанциях) взять, да и выиграть, и получить дикий импульс энергии от победы. Победы, которая полностью, наверное, разрушила все стены, которые стояли перед Светой. И дальше она уже рванула на международный рынок. Собственно, на международные старты. Тогда задам еще один вопрос. Сейчас, когда ты являешься мотиватором команды (и для меня, повторюсь, это новая роль, с которой я познакомился благодаря тебе и команде Газпромбанк.Премиум), есть ли у тебя самой мотиватор? И насколько важно работать с наставником, который проявляет к тебе эмпатию, верит в твои силы и двигает, буквально тащит тебя наверх?
Ушакова: Как такового, конечно, у меня нет мотиватора. Но хочу сказать, что мотивация есть всегда. Я четко знаю, чего я хочу. У меня есть цели. Пусть я в этом году их не добьюсь — значит, добьюсь на следующий год (хотя у меня с этим проблем, честно скажу, нет). Например, когда был год карантина, не было гонок, я точно так же тренировалась. Я знала, что рано или поздно это закончится. И, знаете, я все время говорю: «Вот ты сейчас отдыхаешь, а кто-то тренируется. Вот тебе звоночек». Но, конечно, надо отдать должное моей семье, которая всегда меня поддерживает. Если у вас есть поддержка — это залог успеха. Когда вы бежите на дистанции, вы много о чем думаете. Но, прежде всего, я все время думаю: «Сейчас я прибегу на финиш, и там меня ждут мои родные, друзья». Это настолько мотивирует еще быстрее бежать, еще быстрее финишировать, чтобы обнять их и сказать: «Ну я сделал всё, что от меня зависело, я молодец. Конечно, это очень важно, даже если вы бежите «не на победу». Мы никогда не сможем угадать, выиграем мы сегодня или проиграем. Мы все равно преодолеваем себя, становясь с каждым шагом сильнее. В вашей голове всегда должно быть четкое понимание: я — крутой. Я настолько классный, что у меня все получается. Да, пусть я бегу сегодня медленно, ничего страшного, но я бегу. Могу сказать, что я действительно «железный человек», как мы все говорим. Самое главное — понимать, что ты сам от этого кайфуешь, а не что ты кому-то что-то доказываешь. Мы же в жизни не ходим с этими кубками и медалями, не говорим: «Вот, я чемпион», хотя у нас внутри это есть, и мы сами собой гордимся.
Волошин: Про «получать удовольствие» абсолютно в точку тезис. Мы обсуждали это в предыдущих эфирах, когда у нас был Леша Молчанов — это чемпион мира по фридайвингу, человек с фантастическими данными, который может нырять на одном вдохе в глубину на 131 метр и потом еще возвращаться, то есть человек, который обладает внутренними ресурсами просто гигантскими. У меня есть ощущение, что люди в целом делятся на две категории. Это те, которые самодостаточны с точки зрения поиска мотивации для самого себя (таких, может быть, процентов пять на Земле или в нашем, по крайней мере, сообществе), и остальные 95 процентов — это обычные, нормальные люди, которым нужна внешняя мотивация. Ролевая модель человека, который устанавливает мировые рекорды, совершает с легкостью и улыбкой восхождения на какие-нибудь вершины, ныряет в глубину и после этого готов делиться, самое главное, не тем, как он страдал, а тем, как он преодолевал эти сложные этапы и что это дает ему в обычной жизни. Когда ты ломаешь этот барьер, свой внутренний, что ты чувствуешь и что это дает тебе?
Ушакова: Во-первых, конечно, по жизни триатлон дает очень много. Даже, в принципе, не только триатлон, а в целом преодоление себя. В обычной жизни, когда случаются проблемы, ты понимаешь, что сейчас не сдашься, пойдешь до конца. Будешь, стиснув зубы, сжав кулаки, идти и решать это, не сдаваться до тех пор, пока у тебя не получится. Ведь существуют и такие люди, которые, скажем так, не занимаются преодолением себя (не только в спорте), они очень быстро сдаются. «Ну не сегодня». «Это не мое». «В следующий раз, может быть, когда-нибудь». А вот если мы берем спортсменов, они привыкли! Привыкли терпеть, привыкли пахать до того момента, пока не получится результат. Ведь точно так же, как и в жизни, в спорте у нас есть провалы, есть взлеты. Мы никогда не бываем на вечном пике. Одна гонка не получилась? Возможно, следующая получится. Ты проводишь аналитику, делаешь выводы и с новыми силами, с новым желанием победить идешь дальше. Точно так же это переходит в обычную жизнь, в работу. А у кого-то и в бизнес. Ты работаешь на свое будущее, не в моменте получая результат, а кирпичик за кирпичиком выстраивая свою лестницу вверх, по которой будешь потом подниматься на пьедестал. Неважно, в жизни или в спорте.
Волошин: Можно тогда задам провокационный вопрос? Когда человек очень амбициозный, мотивированный, он постоянно движется, работает, ведь это может быть настолько круто, что даже демотивирует других. Люди думают, смотря на таких: «Я потерял своё время, а человек уже далеко ушел, у него есть результат. Я хочу здесь к чему подвести: легко ли амбициозным людям, мотивирующим других, заводить новых друзей?
Ушакова: Я считаю, что да в том случае, если человек действительно это делает с удовольствием. Например, я всегда открыта для общения, для новых знакомств. Я не хвастаюсь своими победами. На самом деле, из моего круга общения единицы знают, что я чемпион мира по триатлону и какие-то мои другие звания. Я всегда готова помочь и открыть то, что сама знаю, для того, чтобы людям было легче пройти те трудные моменты, которые я уже проходила. Таким образом, упадка мотивации можно избежать.
Волошин: Отлично. Спасибо большое, друзья. Возможно, кто-то хочет задать вопрос Светлане Ушаковой, чемпионке мира по триатлону серии гонок Challenge Family, чемпионке мира CISM, неоднократному победителю гонок серии IRONMAN, многократному призеру различного рода спортивных соревнований, в том числе международных, победительнице в разных возрастных группах. Я вижу, что у нас появляются руки. Пожалуйста, Альберт, задавайте Ваш вопрос.
Альберт: Светлана, я сразу с места в карьер. Я всё хочу пройти триатлон, даже прошел маленькую дистанцию спринт в 2016 году, но многие вокруг говорят: «Зачем тебе это? Это, скорее, цель, которая тебе навязана обществом». Как понять, навязанная ли цель? Спасибо.
Ушакова: Да, спасибо за вопрос. А что значит навязана обществом или еще кем-то? В первую очередь, у Вас свое мнение. Вы на самом деле этого хотите? Ответьте себе на вопрос. Возможно, Вы немного боитесь признаться своим друзьям, что, ребята, да, это классно. Я проверю себя. Да, я посмотрю, на что я вообще способен. Когда Вы сделаете эту дистанцию, неважно, половинку либо полную, Ваши друзья скажут: «Ого, Альберт, ты крутой! Вот мы тебя отговаривали, а ты все-таки настоял на своем, финишировал. Ты действительно один из тех людей, которые сделали эту гонку, а она непростая».
Волошин: Еще очень важный вопрос будет как раз про советы новичкам, потому что даже в команде Газпромбанк.Премиум нет профессиональных спортсменов. Мне кажется, еще очень важно, Альберт, по итогу сделать выводы. Нет никакого смысла участвовать ради того, чтобы потешить эго или утвердиться в кругу своих друзей. Это Ваша жизнь. Когда Вы, преодолевая эти испытания, испытываете новые эмоции, чувства, переживания и все прочее, обязательно нужно в сухом остатке иметь какие-то выводы. Вот я финишировал. Какой вывод я могу сделать для себя? А для своих коллег? То, что я переживал внутри, расширило мои внутренние горизонты. Я, конечно же, устал, хотел сойти. Я думал, зачем вообще себя в это запихнул? Потом, когда я финишировал, получил дозу внимания от тех людей, которые были на финише, это меня зарядило энергией и так далее. То есть нужно поискать выводы для того, чтобы потом принимать решение. Готов ли я продолжать в этом направлении или это не мое? Света, а вот с чего начинать новичкам, особенно тем, которые делают первый шаг? Как не потерять интерес, а, наоборот, продолжить развивать в себе новые открытия, возможности организма и достижения сверхцели?
Ушакова: В первую очередь, конечно, хочу порекомендовать на первых этажах обращаться к тренеру. Найти тренера, который вам подходит, с которым вы будете на одной волне. Да, вы можете поспрашивать своих знакомых либо почитать на разных ресурсах про тренеров. Но, в первую очередь, должны лично с ним пообщаться и понять, что это ваш человек, с которым вы найдете общий язык не только в спорте, но и вообще по жизни. Очень важно, когда ученик и тренер понимают друг друга. Если у вас какой-то дисбаланс, то, к сожалению, дальше результата не будет. Тренер нужен на первые моменты для того, чтобы он вас ввел плавно в тренировочный процесс. Есть распространенная ошибка тех, кто занимается сам без тренера: они думают, что готовы, значит, завтра они уже едут 180 километров. Сегодня они лежат на диване, а завтра едут 180. Процесс погружения в тренировки должен начинаться плавно, с тренировок по ОФП. Нужно закачать себе все связки, чтобы мышцы адаптировались. Тренер поможет и подобрать гонку, к которой вы на первом этапе будете готовы. Он расскажет, зачем и как следить за питанием, какие витамины принимать. Есть те, кто занимается сам, пытается читать книги. Но тот человек, который это испытал на себе, знает больше, чем написано в книгах. Всегда существуют нюансы, которые можно узнать лишь из опыта. Занимаясь с тренером, вы можете получить результат намного быстрее. И, самое главное, не пропадет желание. То есть после тренировки вы получите не дикую усталость и желание бросить, а заряд энергии. Даже если была тяжелая тренировка, вы все равно будете себя чувствовать хорошо. Постепенно у вас расширится круг общения. Особенно на гонках. Даже если ты просто зритель, ты уже думаешь: «А может, на следующий раз тоже записаться на гонку?» Ты видишь, конечно, как людям тяжело, но потом они на финише абсолютно счастливые и довольные, это многого стоит.
Волошин: Альберт, спасибо большое за вопрос. Если в целом общество вас тормозит, я рекомендую посмотреть фильм «Дьявол» Мартина Скорсезе (18+). Пять наград у фильма на различных конкурсах, он как раз про то, как общество не хочет, чтобы вы выделялись из него и тем более развивались, достигали новых рекордов и результатов. Света, когда ты находишься на дистанции и еще непонятно, каким будет твой результат, что укрепляет лично твою уверенность в своем будущем успехе? Как ты настраиваешься на победу?
Ушакова: Конечно, когда мы бежим дистанцию, мы абсолютно не думаем. Потому что дистанция настолько непредсказуема, что сейчас ты что-то анализируешь, а через километр тебе может стать не по себе. Либо что-то, например, с желудком случится. То есть это абсолютно непредсказуемо. Лично я никогда не думаю о победе во время дистанции. Работаю четко по плану: я проделала колоссальную работу на тренировках, все туда вложила, прописала, выполнила по максимуму, сейчас именно тот момент, которого я ждала, чтобы стать лучшей версией себя сегодня. И, конечно, когда мы на дистанции, могут быть разные мысли. Например, если это длинный триатлон, на велоэтапе мы должны в определенное время принимать пищу, не пропускать питание. А вот на беговом этапе разные мысли посещают. И периодически я даже думаю: «Вот я сейчас финиширую, утром видела кофейню за углом, надо туда сходить, поесть тортик». Бывает такое, что бежишь и думаешь: «Вот ребята-болельщики молодцы, стоят, поддерживают. А ты тут бежишь, грустишь. Ну-ка, надо улыбнуться!» Когда тяжело, конечно, вспоминаю семью: «Мамочка, мне сейчас так тяжело, поддержи меня». Когда я бежала в Геленджике, Паша (мой молодой человек) стоял на дистанции. Так получилось, что я догоняла мужчину на беговом этапе и Паша мне говорит: «Ну что, сейчас последний круг у тебя, финишируй, я буду ждать тебя на финише, поняла меня?» А я была настолько в своей атмосфере… Даже ничего ему не ответила. А мужчина, бежавший передо мной, отвечает вместо меня: «Да, понял, буду ждать тебя на финише». Конечно, ты сосредоточен, ты не будешь распыляться и со всеми болтать, но мысли, конечно, разные: начиная от путешествий, заканчивая книгами. Что-то там вспоминаешь, в голове крутятся какие-то песни... Бывает, в голове у себя подпеваешь, крутишь в такт педали. Но это очень индивидуально. Мне кажется, у всех по-разному.
Волошин: Мне, кстати, задавали такой же вопрос, но мне сложно было ответить на него через призму любителя-триатлета. На дистанции у меня не было возможности подумать на какие-то отстраненные темы, потому что, как ты правильно сказала, чем профессионалы отличаются от любителей: у любителя в голове может быть всё, что угодно. Я, например, что-то про коллег думал, про работу. Настрой у профессионала — отслеживает автоматически каждую секунду, каждый шаг, пульс, каждый поворот. Поэтому мы и говорим, что любитель, в принципе, зачастую может перейти даже в категорию очень продвинутого, если он всю дистанцию, весь тренировочный процесс раскладывает по деталям. А в момент сборки на соревнования (с учетом огромного количества внешних факторов: ветер, волны, жара, холод) он начинает складывать пазл. Плюсы тренировок во взрослом возрасте — когда мы возвращаемся в офис и начинаем проецировать ровно такое же сценарное мышление на работу. С моей точки зрения, в России сейчас очень хороший тренд зародился на корпоративный спорт: не с точки зрения «давайте все побежим куда-то», а с точки зрения выработки новой культуры коммуникации друг с другом. У тебя в этом году два призовых, одно из них — чемпионское место в индивидуальной гонке и в эстафетной команде. Что сложнее: преодолевать гонку, когда ты одна единственная выполняешь все три этапа или когда ты участвуешь в традиционной эстафетной команде?
Ушакова: Однозначно в эстафетной. Потому что в эстафете нет права на ошибку, потому что с тобой еще такие же участники, которые готовы к результату, которые сделали максимум. И вот одна оплошность — это секунда проигрыша. Поэтому в эстафете все работают вместе. В команде нет такого, что ты сделал свой этап и пошел домой собираться. Ты точно также присутствуешь на всех остальных этапах вместе со своей командой. Подсказываешь, поддерживаешь, где-то надо воду подать или соляные таблетки. Команда не должна чувствовать даже одного упущения звена, вы — одно целое от старта до финиша. Конечно, ты чувствуешь напряженность, ответственность перед стартом, а когда ты свой этап сделал, все, выдохнул. Но выдохнул ровно наполовину, пока не сделают твои однокомандники. И, конечно, тут нельзя сказать, что я вот сейчас расслабляюсь, а вы уж там как-нибудь сами давайте на призовое место. Нет, там выкладываются, мне кажется, даже больше, чем в индивидуальной гонке.
Волошин: Ребята, которые были с тобой в эстафетной команде, это были мальчики, девочки?
Ушакова: Мальчики.
Волошин: А для них это была первая серебряная медаль?
Ушакова: Я так поняла, нет. Кто-то до этого также участвовал в личных гонках, в эстафетах. Именно в команде Газпромбанк.Премиум это была для нас всех первая медаль.
Волошин: Здорово! Я вас поздравляю. А давай немножко еще тоже поговорим. Собственно, как контролировать свое питание? Как нужно питаться, если человек принимает решение вести активный образ жизни?
Ушакова: Во-первых, не должно быть дефицита калорий. Если вы тренируетесь, то и ешьте нормально. Я всегда своим ученикам говорю: «Вы можете есть абсолютно все, даже сладкое, просто уберите в голове пунктик “мне это нельзя”. Либо “вот я сейчас не буду это есть, а в конце недели я так оторвусь”. Лучше вы съедите этот кусочек торта в первой половине дня перед тренировкой, чем потом его съедите на ночь». И, конечно, не надо ничего бояться. Многие боятся, например, углеводов: не употребляют макароны, рис. Но многие забывают, что на тренировке ты столько всего потратил, что тебе нужно именно восполнить дефицит. И также не надо забывать про спортивное питание. Особенно летом, когда жарко, не забываем про соляные таблетки. Когда нет возможности сразу после тренировки поесть, мы можем восполнить энергию: выпить протеиновый коктейль. Важно в первый час после тренировки что-то дать своим мышцам, чтобы они начали восстанавливаться. Потому что, если у вас нет восстановления, все, что вы сейчас натренировали, — прошло мимо. Вы просто так провели время, не получив результата. Важно не только то, как вы потренировались, но и как вы восстановились в плане питания. Откуда будут браться силы, откуда мышцы будут восстанавливаться, если им ничего взамен не дают? Между тем идет банальное истощение вашего организма. Бывает такое, что вы думаете: «Что-то у меня нет сил, вроде я тренируюсь, а результаты не идут». Тренировки, питание, восстановление — все это воедино складывается.
Волошин: Восстановление — это 50 % успеха в достижении абсолютно любого результата. Например, вижу, что мой друг начал тренироваться. У меня вопрос: как ты восстанавливаешься? Я не спрашиваю, как он тренируется, сколько часов в неделю. Мне на самом деле все равно. Мне интересно, как он восстанавливается. Выясняется, что люди могут тренироваться и по 10 часов в неделю. А восстановлению — ноль внимания. То есть нет спортивного массажа, абсолютно не подобрано спортивное питание, нет еще каких-то важных вещей. И, наверное, лет пять-шесть назад я первый случай увидел среди любителей, очень уважаемых людей, когда они просто во время ходьбы начали ломаться. То есть выбивался кальций из костей. Вот человек шел по улице, сделал шаг, у него сломалась нога. До какого состояния нужно было себя довести, чтобы увлечься любительским спортом в ущерб своему организму? Помните, что любой спорт в любом возрасте должен быть направлен только на укрепление вашего организма. Как правильно Света сказала, лучше все делать вместе с наставником, потому что любой тренер — это источник мотивации, энергии, правильного целеполагания, это ваше зеркало, которое отражает все ваши недостатки.
Скажу немного про сверхцели твои. Этой весной, друзья мои, мир перевернулся. Потому что (возможно, ты следила) было сделано испытание — преодоление человеком железной дистанции. Переведу на русский язык: 3,8 километров плавание, 180 километров велогонка и 42 — бег. Это все идет нон-стопом друг за другом. Некоторые спортсмены даже спорили и сказали, что мужчины впервые преодолеют это расстояние в 226 километров меньше чем за 7 часов, а женщины — что они смогут преодолеть это же расстояние в 226 километров меньше чем за 8 часов. Удалось ли тебе последить за тем, что происходило среди этих легендарных спортсменов на трассе в Германии?
Ушакова: Да, не скажу, что, конечно, я всю гонку смотрела, но часть видела, в том числе как финишировали. Ну что тут можно сказать? Конечно, молодцы. Это колоссальная работа. Очень много кто поддерживал их, были и такие, кто говорил: «Ну конечно, там команды ехали на велосипеде, поэтому они и показали такой результат». Да, я не спорю, что ехать командой — это быстрее, чем индивидуально. Но мало того, что ты должен еще проехать, потом ты должен еще 42 пробежать. Пробежать не просто в кроссе, ребята бежали по 3:30, по-моему, что-то около этого.
Волошин: 3 минуты 30 секунд на километр?
Ушакова: Да. То есть это быстро, действительно. Надо отдать им должное, они великолепный результат показали.
Волошин: Отлично. Слушай, а почему у нас в России нет таких людей, которые бросают вызовы?
Ушакова: Ну нет, у нас есть такие, но, опять же, не команды делают вызовы, а индивидуалы. Кто-то там двойной Эверест, скажем так, проезжает. Кто-то бежит IRONMAN. Мне кажется, что все равно мы немного опаздываем, но зато перенимаем лучшее. То есть, когда IRONMAN в Европе был на пике, у нас еще об этом слышалось где-то там далеко. При этом триатлон действительно у нас в стране быстро развивается, с каждым соревнованием все больше и больше. Например, на некоторые старты IRONSTAR только выложили анонс, что открыта регистрация, — а к вечеру уже билетов нет. Это классно! Видела, как выступают семьями. В первый день ребенок бежит дистанцию, во второй день муж выступает, жена делает суперспринт. Бабушка с коляской с ребенком. Ну то есть действительно семейный праздник, выезд на соревнования, какие-то эмоции! Это здорово. Правильно, Владимир, Вы сказали, что корпоративные команды стремительно развиваются, насколько их сейчас много стало. Внутри команды, по крайней мере у нас в Газпромбанк.Премиум, люди интересуются, они хотят развиваться, и им мало! «Мало, — говорят, — давайте еще соревнования, куда бы нам еще попасть». У людей горят глаза, и это прекрасно. При том, что у них может не быть спортивного прошлого. Они точно так же ходят на работу, у них семья, какие-то другие заботы. Но они находят время. Находят, опять же, почему? Потому что они оттуда черпают энергию, силы. И на работе, я знаю, они преуспевают, рождаются новые проекты.
Волошин: Здорово! Мне нравится, как раскладывается все по полочкам. И, действительно, как только человек входит в эту реку, он начинает чувствовать себя по-другому. Это переживания новых эмоций, и, самое главное, они все про позитив. Даже если ты сегодня не лидер, но ты себя преодолел, у тебя все равно багаж положительных эмоций, и ты понимаешь, что жизнь полностью наполнена вот такими достижениями целей, сверхцелей, которые напрямую влияют на состояние счастья. Ты финишировал —ты счастливый. Новую цель поставил — ты счастливый. Встретился с ребятами из корпоративной команды — у тебя снова есть приток положительных эмоций и так далее. Таким образом, человек чаще, наверное, улыбается, ищет себе подобных, в том числе через корпоративные команды. Татьяна из Москвы подняла руку. Татьяна, пожалуйста, включите микрофон и задайте Ваш вопрос Светлане.
Татьяна: Да.
Волошин: Добрый день.
Татьяна: Спасибо! Действительно, очень интересно все, что происходит сегодня в мире. Такие встречи, семинары необходимы для того, чтобы люди общались и слышали о каких-то новых направлениях совместной деятельности. Потому что, наверное, самое ценное в современном мире сегодня — это горизонтальные связи. У меня даже не вопрос, а просто искреннее пожелание развивать это все, в том числе информационно, хочу просто выразить благодарность организаторам. Я благодарю вас, уважаемые организаторы, спикеры!
Волошин: Спасибо Вам большое, Вам крепкого здоровья! И всегда будьте с нами. Мы будем делиться только положительными новостями. Какие цели на 2022 и 2023 годы у Светланы Ушаковой и команды Газпромбанк.Премиум?
Ушакова: Амбициозные! Конечно, мы ждем финала в Сочи. У нас будет вся команда. И, конечно, все готовятся, все жаждут, потому что уже горит огонь. В следующие выходные у нас будут соревнования в Москве. Так что приходите поболеть, посмотреть, если кто-то не в триатлоне, обязательно посмотрите и, наверное, зарядитесь, захочется попробовать*. Какие цели? Получать удовольствие, показывать результаты, чтобы наша команда процветала. В плане побед — целей не ставим. Честно скажу, лично я за то, чтобы получить удовольствие. Мы сейчас стартуем у нас дома, в России. Путешествуем, смотрим кусочки разных городов. Это классно. И самое главное, что на стартах мы встречаемся со многими, с кем уже знакомы. Кто-то новый подходит, знакомится, это всегда приятно. Просто получаем удовольствие. Жалко, конечно, что у нас такой короткий сезон. Если длинные дистанции, мы все равно часто их не можем делать, но тем не менее присутствовать на соревнованиях — это всегда приятно.
Волошин: Здорово. Друзья, я полностью присоединяюсь к приглашению Светланы в эти выходные. Если вы находитесь в Москве или будете здесь проездом, обязательно приезжайте в Крылатское. Будет потрясающая гонка, большое яркое спортивное мероприятие для всех, кто только лишь неравнодушен к спорту, положительным эмоциям. И если вы вдруг будете в Сочи 8-9 октября, то обязательно заезжайте в курортный район Имеретинский. Вы увидите Светлану, увидите всю команду Газпромбанк.Премиум во всей красе. Ребята будут настраиваться, готовиться. Кстати, там будет рекордное количество участников и болельщиков. Кстати, знакомые, кто у меня был там в прошлом году (мимо проходили случайно), в этом году зарегистрировались на первые старты просто попробовать в составе эстафетной команды. Как говорят, такого буйства энергии и эмоций они уже давно не переживали. В общем, мы делаем правильные вещи. А я хотел бы в завершение сказать о том, что достижения в спорте, любые мировые рекорды и преодоление барьеров страха возникают тогда, когда есть уверенность в партнерах. Мы еще раз благодарим нашего генерального партнера Газпромбанк.Премиум, генерального партнера международных соревнований по триатлону IRONSTAR, а также нашего информационного партнера Ведомости.Спорт (16+), которые потом сделают печатную версию нашего сегодняшнего интервью, ссылку мы разместим в нашем Telegram-канале. Так что у вас еще будет возможность посмотреть видео в записи и потом прочитать уже в текстовом формате. Светлана, хочу сказать тебе огромное спасибо за эту энергию, которой ты делишься, за эмпатию, которую ты проявляешь к людям, хорошо понимая изнутри, что они чувствуют во время дистанции на самом деле, как подойти к этому снаряду в позднем таком возрасте. Хочу пожелать тебе и команде новых побед и в бизнесе, и в спорте и уверен, что тот вклад, который вы создаете для ребят и делитесь этим с окружающими, не пройдет зря. Надеюсь, когда-нибудь прочитать твою книгу или посмотреть документальный фильм о том, как это было и какие выводы вы сделали вместе с ребятами, с которыми тренируетесь.
Ушакова: Спасибо большое. Я благодарю, во-первых, за сегодняшний эфир, действительно очень классно, душевно прошло, по-семейному, я бы сказала. Разобрали какие-то вопросы, что-то подтвердилось. И, конечно, до новых встреч на стартах, на соревнованиях. Я буду всех безумно рада видеть. Так что спасибо большое.
Волошин: Еще раз спасибо всем, друзья! Вам крепкого здоровья и всего самого хорошего.
Ушакова: Пока-пока.
*Эфир прошел 15.08.2022 г. в телеграм-канале Владимира Волошина https://t.me/voloshinsport
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