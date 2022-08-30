Как наполнить себя энергией: простые советы от чемпионки мира по триатлону

Ушакова: На самом деле, у меня очень интересная история. Где я только ни побывала, скажем так. У меня семья спортивная: родители — спортсмены, лыжники. И, конечно, с самого детства я попробовала все виды спорта, мне кажется, как и все дети в спортивных семьях, начиная от пионербола и заканчивая волейболом, баскетболом. Но, конечно, родители хотели, чтобы я пошла в лыжи. А я не очень люблю зиму, не люблю холод. И тут, конечно, родителям надо отдать должное, они научили меня с детства плавать. Когда у нас в школе была физкультура, мы ходили в бассейн. Тренер меня заметил и сказал: «Давай, приходи, я тебя жду на тренировки». Признаюсь, первые полгода я думала: «Не понимаю, зачем мне вообще это нужно? Не хочу ничего». А потом так получилось, что мы пересеклись с тренером в школе. И он сказал: «Вот сейчас ты точно пойдешь со мной в бассейн. Не домой, не гулять, а начинать тренировки». Вот так я пришла в плавание и больше, в принципе, не уходила. Я амбициозный человек, целеустремленный, даже если у меня что-то не получается, я буду трудиться, работать, пахать до тех пор, пока не добьюсь своей цели, той, которую я сама себе поставила. Я начинала плавать в Подмосковье, потом тренер ушел, и мама меня спросила: «Ты хочешь продолжать плавание?». Тогда я ответила: «Да, конечно, хочу», и мы уже перешли в Москву. Я плавала в ЦСКА, каждый день вставала в 5:00, ехала на электричке, в 7:30 у нас была первая тренировка, в 21:00 я возвращалась домой. Представляете, ребенок в 12 лет утром уехал, вечером приехал, две тренировки в день. Но в 17 лет, когда я уже выполнила мастера спорта, меня заметили тренеры по триатлону, они мне предложили попробовать себя в триатлоне. Я ответила: «Нет, мне в плавании отлично, потому что в триатлоне три вида спорта. А пловцы, как вы знаете, вообще, в принципе, не любят кататься на велосипеде, тем более бегать». Спустя два месяца они еще раз меня пригласили, и тогда я решила рассказать о триатлоне своему тренеру. Она меня поддержала и сказала, что нужно пробовать. Буквально, наверное, недели через две после этого я пришла в триатлон, позанималась тоже, наверное, недели две-три, и меня отправили на сбор к ребятам на Кипр. Вот, конечно, первый сбор был очень тяжелый как физически, так и морально. Потому что команда новая, нагрузка колоссальная: после плавания еще добавляется два вида активности, после чего ОФП. Мне кажется, я на этом сборе только спала, ела и тренировалась. И, конечно, женская команда (может, для кого-то это секрет) не сразу принимает новых девочек. Наверное, это случается, когда ты начинаешь показывать результат, доказывать, что ты достойный соперник, и тогда уже с тобой начинают общаться хорошо. Так сложилось, что у меня действительно пошли хорошие результаты в триатлоне. Я попала в призеры на чемпионате России, отобралась на Спартакиаду, потом у нас был этап Кубка Европы, где я заняла второе место. Мне безумно нравилось. Да, конечно, бег заходил очень тяжело — пловец долго адаптируется к такой нагрузке. Но, как я уже раньше сказала, у меня в голове всегда есть свои цели. Четыре года я занималась со сборной России, выступала и потом приняла решение, что заканчиваю с профессиональным спортом, и я ушла, ушла из команды, ушла вообще из спорта. На тот момент за полгода я поправилась на 15-17 килограмм.