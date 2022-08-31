Марат Фаттахов: компания ОЗНА планирует запустить собственную IT-лабораторию на базе УГНТУ

По данным ВЦИОМ, студенты часто ощущают нехватку навыков и знаний, когда приходят на работу по специальности. Компании тратят время и деньги на обучение, но итоговый результат не всегда соответствует ожиданиям. Мировая практика гласит: сотрудничество с университетами снижает риск принятия на работу некомпетентного сотрудника. В России тенденцию сотрудничества науки и бизнеса поддержали крупные компании. «Сбер» запустил программу подготовки специалистов в сфере IT на базе МФТИ. «Ростех» — кафедру государственного муниципального управления для студентов Плехановского университета. «Яндекс» открыл факультет компьютерных наук в Высшей школе экономики.