Марат Фаттахов: компания ОЗНА планирует запустить собственную IT-лабораторию на базе УГНТУ
56% российских компаний сократили расходы на обучение персонала в 2021 году благодаря сотрудничеству с ведущими вузами России. Соучредитель инжиниринговой компании «ОЗНА» Марат Фаттахов рассказал о современных реалиях рынка труда и ответил на главный вопрос — зачем крупным компаниям инвестировать в образование.
Вуз — помощник бизнесу
По данным ВЦИОМ, студенты часто ощущают нехватку навыков и знаний, когда приходят на работу по специальности. Компании тратят время и деньги на обучение, но итоговый результат не всегда соответствует ожиданиям. Мировая практика гласит: сотрудничество с университетами снижает риск принятия на работу некомпетентного сотрудника. В России тенденцию сотрудничества науки и бизнеса поддержали крупные компании. «Сбер» запустил программу подготовки специалистов в сфере IT на базе МФТИ. «Ростех» — кафедру государственного муниципального управления для студентов Плехановского университета. «Яндекс» открыл факультет компьютерных наук в Высшей школе экономики.
Возможность трудоустроиться и быть востребованными на рынке труда предложила студентам «ОЗНА». В 2020 году инжиниринговая компания начала сотрудничать с ведущим вузом Уфы — УГНТУ. На базе нефтяного университета открылись новые направления подготовки по проектированию и программированию. УГНТУ и «ОЗНА» совместно разработали учебный план с возможностью проведения стажировок и производственной практики.
Обучение строится по принципу взаимного обмена. «ОЗНА» вносит вклад в развитие специалистов: ведущие инженеры и программисты читают студентам лекции, проводят практические задания и организовывают лабораторные работы. Студент применяет полученные знания в компании и предлагает свои идеи по оптимизации.
«ОЗНА» предлагает учащимся попробовать свои силы в разработке стратегических проектов еще на втором курсе. Студент приходит на стажировку, где вместе с наставником читает техническую документацию и выполняет несложные поручения.
— В период обучения студенты решают реальные практические кейсы на производстве «ОЗНА» вместе с сотрудниками компании, — отмечает Марат Фаттахов. — Благодаря этому многие получают предложения о трудоустройстве задолго до получения диплома.
Новые реалии рынка труда: где учиться, кем работать?
Согласно статистике HeadHunter, вакансия инженера — вторая в топе предложений после менеджера по продажам. Однако динамика откликов показала дефицит рабочей силы в технической сфере в 2020 году. С прошлого года вузы увеличили количество бюджетных мест на инженерные специальности на 10%. В IT же противоположная ситуация. В 2021 году количество открытых вакансий не удовлетворяли спрос соискателей. На одну вакансию программиста претендовало сразу четыре человека.
«ОЗНА» как работодатель предлагает выпускникам карьерный рост, достойную оплату труда, стабильное рабочее место. «Новые программы развивают навыки, которые ценят любые работодатели инжиниринговых компаний: умение работать с технической, проектной, сметной документацией, знания в разработке мобильных приложений, реальный опыт работы в компании, владение навыками SAP MRS,» — сообщает Марат Фаттахов.
Где узнать об открытых вакансиях?
«ОЗНА» размещает информацию об открытых вакансиях на официальном сайте, hr-порталах и тематических мероприятиях.
- Ярмарка вакансий: ежегодное событие, где студенты технических специальностей узнают о возможности прохождения стажировки или производственной практики, спрашивают об условиях работы и карьерных перспективах.
- Нефтегазовый кадровый форум. Студенты последних курсов и люди в поисках работы могут зарекомендовать себя будущему работодателю, задать интересующие вопросы и оставить заявку на собеседование.
- Квизы: развлекательный формат проверки знаний. Команды должны отвечать на вопросы и собрать больше всех правильных ответов.
- Карьерная прожарка — шоу, в котором HR оценивает успешность резюме в прямом эфире и решает: пригласить на собеседование, взять на работу или отказать.
- Международная выставка «Газ.Нефть.Технологии». Мероприятие проводится раз в год, цель — продемонстрировать достижения в области науки и техники.
- «Российский энергетический форум»: ежегодная конференция, где отраслевые корпорации вступают в диалог с научным обществом.
«Мы заинтересованы в молодых специалистах, поэтому поддерживаем совместную работу с учебными заведениями. Каждый год мы заявляем о себе на открытых мероприятиях и приглашаем выпускников, чтобы пополнить ряды мастеров и внедрить новые технологии. Инвестиция в образование — инвестиция в бизнес», — добавил Марат Фанильевич Фаттахов.
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