О судьбоносных решениях из «уличного телевизора»
Беспрецедентные для России события потребовали беспрецедентного по масштабу освещения. 30 сентября Прямую трансляцию выступления главы государства (0+) на публичных медиаэкранах посмотрело 11,6 млн жителей нашей страны.
За подписанием договоров о присоединении к России новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей – следили жители множества стран. Затем внимательно наблюдали за выступлением президента России Владимира Путина и активно обсуждали его новые решения. А получилось это благодаря работе тысяч различных телерадиокомпаний, информационных агентств и других медиа и СМИ. Кроме всестороннего интереса, беспрецедентные исторические события, участником которых стала Россия, вызывают беспрецедентные изменения в ее общественном укладе. Для того, чтобы рассказать всем, по какому пути в дальнейшем пойдет государство, этим событиям и потребовалось беспрецедентное по своему масштабу освещение.
В России одним из самых оригинальных и эффективных способов медиаподсветки обращения президента стала уличная онлайн-трансляция. Она прошла на цифровых экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Волгограде, Тюмени, Сочи и других городах. Жители столицы следили за ключевыми тезисами выступления главы государства на Кутузовском и Ленинском проспектах, на Рублево-Успенском, Ленинградском, Варшавском, Волгоградском шоссе и прочих многолюдных местах.
Трансляция началась с речи Владимира Путина о том, что присоединение к России новых территорий – выбор миллионов людей и что страна никогда не забудет героев «Русской весны», будет защищать свои земли, обеспечит жителям безопасность. Также с digital-экранов президент заявил, что «Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет», «США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие», а «мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию можно взять и вычеркнуть из истории». Медиакампания включила в себя несколько десятков самых ключевых тезисов главы государства. Она продолжалась несколько часов, и за это время ее охват превысил 11,6 млн чел. Медиафасады собирали вокруг себя сотни людей, а СМИ, пользуясь моментом, брали у них интервью и проводили соцопросы.
Оператором трансляции выступил медиахолдинг MAER. Он показывает обращение главы государства уже третий год подряд. И каждый раз кампания проходит во многих крупных городах страны – медиаэкраны приковывают внимание миллионов жителей. Например, в 2022 году главные задачи, поставленные президентом, буквально за два дня увидело больше 10 млн россиян.
«Мы проделали невероятную работу, чтобы оповестить как можно больше россиян, возможно, о самых судьбоносных решениях этого года. А для кого-то – и всей жизни! Обратная связь была колоссальной. Мы получили огромное количество откликов: зрители трансляции рассказывали, как скидывали друзьям фотографии медиафасадов с цитатами президента, публиковали снимки в соцсетях. Кто-то выражал главе государства полную солидарность, а кого-то очень удивили его новые задачи. Как бы то ни было, мы рады, что благодаря нашим «уличным телевизорам» многие своевременно узнали о глобальных изменениях в жизни страны и смогут сориентироваться», – отметил владелец и генеральный директор MAER Константин Майор. Также он добавил, что доверие организовывать такие медиакампании – это признание высокого качества работы и технологической мощи медиахолдинга.
У MAER – богатый опыт проведения прямых трансляций: за плечами онлайн-конференции «Сбера» (0+), «Райффайзенбанка» (0+), розыгрыша «Русского лото» (0+) и многие другие кейсы. В медиахолдинге отмечают, что расти в охватах MAER удается, в первую очередь, за счет постоянного увеличения количества рекламоносителей. Например, сейчас лишь в московском активе MAER – 14 медиафасадов и 70 digital-суперсайтов. Они работают в том числе и на МКАД, недалеко от комплекса «Сколково», аэропортов «Домодедово», «Внуково» и прочей востребованной инфраструктуры.
ИНФОСПРАВКА:
Медиахолдинг MAER – федеральный оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов – медиафасадов и суперсайтов – в Москве и ключевых регионах России. Суточный OTS медиахолдинга превышает 80 млн.