О судьбоносных решениях из «уличного телевизора»

Трансляция началась с речи Владимира Путина о том, что присоединение к России новых территорий – выбор миллионов людей и что страна никогда не забудет героев «Русской весны», будет защищать свои земли, обеспечит жителям безопасность. Также с digital-экранов президент заявил, что «Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет», «США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие», а «мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию можно взять и вычеркнуть из истории». Медиакампания включила в себя несколько десятков самых ключевых тезисов главы государства. Она продолжалась несколько часов, и за это время ее охват превысил 11,6 млн чел. Медиафасады собирали вокруг себя сотни людей, а СМИ, пользуясь моментом, брали у них интервью и проводили соцопросы.