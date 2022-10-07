Бриллианты не равно инвестиции
Все новые технологии — дорогие, эксклюзивные. И как только технология становится массовой, ее цена снижается.
Это произойдёт с индустрией искусственного мяса, и уже происходит с индустрией выращенных драгоценных камней. Последние пара месяцев активно идет рекламная кампания искусственно выращенных бриллиантов у нескольких крупных ювелирных заводов. Месседж доходит до потенциального клиента, цепляя небольшой ценой. При одинаковом каратном весе и характеристиках разница на ювелирные украшения с природными и искусственно выращенными составляет 20-30 тысяч рублей. Искусственные бриллианты стоят дешевле природных, но не так дешево, как они будут стоить уже через пару лет. Искусственные аналоги драгоценных камней – верный способ потерять деньги – обидно через 10 лет смотреть на красивое дорогое кольцо и понимать, что такое же можно сейчас купить на сдачу в прикассовой зоне. Тот случай, когда скупой платит дважды.
Про инвестиции в драгоценные камни сейчас трубят из каждого утюга. Алроса тесно дружит с private banking, предлагая вкладывать деньги в бриллианты, а для маркетологов ювелирных брендов «инвестиционная привлекательность» — соус для продаж больших бриллиантов. Надо понимать, что есть более 10 параметров, по которым следует отбирать «инвестиционные» камни. Бриллианты не равно инвестиции.
Но цены на бриллианты точно будут расти. Это ископаемый ресурс, который закончится. К тому времени, когда ваши внуки решат сделать предложение, большинство шахт по добыче алмазов уже закроются. В настоящее время на 40 шахт во всем мире приходится 90% мирового производства алмазов, но только 13% из них имеют срок службы свыше 40 лет, но не более 61 года.
Никаких масштабных открытий новых месторождений тоже не предвидится. Если и «клад» будет найден, то шахта начнет функционировать только в конце этого столетия — в лучшем случае. Новое открытие будет слишком мало и слишком поздно, чтобы изменить текущий тренд роста цен на бриллианты.
Согласно аналитике Credit Swiss число состоятельных людей в мире — основных покупателей бриллиантов — растет гораздо быстрее, чем скорость, с которой алмазы добываются. По-другому не будет.
Новая данность: бриллианты будут покупаться и продаваться на вторичном рынке. Соответственно, бриллианты купленные сегодня будет очень выгодно продать через пару декад. Это биржевой товар за доллары США, соответственно, чем сильнее рубль, тем выгоднее покупать. Но пока нигде в мире нет цивилизованного и прозрачного вторичного рынка продажи драгоценных камней.
Ювелирная компания PIERRE работает только с природными камнями, принимает их несовершенство и думает о будущем клиентов. Геммологи компании скрупулёзно подбирают бриллианты для каждого запроса клиента и уверены, что носить кольцо с бриллиантом гораздо приятнее, чем хранить его в сейфе.
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