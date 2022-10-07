Бриллианты не равно инвестиции

Это произойдёт с индустрией искусственного мяса, и уже происходит с индустрией выращенных драгоценных камней. Последние пара месяцев активно идет рекламная кампания искусственно выращенных бриллиантов у нескольких крупных ювелирных заводов. Месседж доходит до потенциального клиента, цепляя небольшой ценой. При одинаковом каратном весе и характеристиках разница на ювелирные украшения с природными и искусственно выращенными составляет 20-30 тысяч рублей. Искусственные бриллианты стоят дешевле природных, но не так дешево, как они будут стоить уже через пару лет. Искусственные аналоги драгоценных камней – верный способ потерять деньги – обидно через 10 лет смотреть на красивое дорогое кольцо и понимать, что такое же можно сейчас купить на сдачу в прикассовой зоне. Тот случай, когда скупой платит дважды.