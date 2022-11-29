ЛУЧШЕ ГОР, МОЖЕТ БЫТЬ…Тренд на внутренний туризм — не повод расслабиться, а драйвер для развития и рекламного продвижения. Лауреаты премии «Горы России» (0+) рассказали о жизни горнолыжных курортов страны в современных реалиях.
Первая национальная
В Москве состоялась церемония награждения первой национальной премии «Горы России», организатором которой выступил генеральный директор THR Marketing Илья Виноградов. Лауреатов премии (список) объявили 24 ноября. Победителей выбирали из 300 представителей индустрии со всей страны, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров.
Лучшие туристические бренды удалось выявить благодаря работе экспертного совета и народному голосованию, которое прошло с 1 сентября по 15 октября. Наибольшая активность наблюдалась в номинациях «Лучший горнолыжный курорт в черте города», «Лучший курорт для семейного отдыха» и «Лучший горнолыжный курорт России».
В числе победителей такие популярные точки притяжения, как Курорт Красная Поляна в Сочи, кавказский «Архыз», подмосковное «Волен-Степаново», алтайский «Манжерок», курорт «Горный воздух» из Южно-Сахалинска и др.
Колоссальный потенциал
Из-за западных санкций россияне стали ездить за рубеж вдвое реже, чем в 2021 году, что привело к кратному росту путешествий по России. Востребованными направлениями, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, считаются Краснодарский край, Дальний Восток, Калининград, республики Алтай, Татарстан и Дагестан.
Премия «Горы России» гармонично вписалась в перечень мероприятий, значимых для развития внутреннего валового продукта страны: внутренний туризм влияет на развитие более 50 отраслей экономики, создает перспективы малому и среднему бизнесу. Ожидается, что к 2030 году доля туризма, общепита и досуга в ВВП страны вырастет вдвое: c 1,6 до 3,2%. По данным представителей премии, российские горнолыжные курорты и комплексы ежегодно посещает около 10 млн человек, из них 4,5 млн — это лыжники и сноубордисты.
Двигатель прогресса
Лауреаты премии «Горы России» рассказали о притоке клиентов. Многие из них подтвердили, что волна спроса привела к обострению локальной конкуренции. В борьбе за клиента курорты вынуждены наращивать маркетинговую активность, увеличивать инвестиции в рекламу. На фоне падения рынка интернет-рекламы на 40% многие курорты вынуждены были искать новые инструменты роста. Одной из действенных альтернатив взаимодействия туриндустрии с клиентом участники премии назвали наружную рекламу.
По данным партнера премии «Горы России» — медиахолдинга MAER, в 2022 году клиенты компании из сферы туризма увеличили инвестиции в наружную рекламу на 15%. Владелец MAER Константин Майор объясняет спрос на современный рекламный инвентарь холдинга его характеристиками: многомиллионным охватом аудитории, сравнимым с интернетом и телевидением, и эффективными технологиями. К примеру, запущенный в ноябре проект рекламы на такси способен за сутки 60 млн раз контактировать с аудиторией. В MAER отмечают, что в ближайшее время цифровая наружная реклама будет одним из самых эффективных распределителей турпотоков страны.
«Коммуникации с гостем постоянно требуют аналитической работы. Для этого мы отслеживаем тренды не только для рекламного размещения, но и восприятия рекламы с учетом культурных кодов. Рекламные кампании Курорта Красная Поляна ежегодно показывают свою эффективность и формируются с учетом всех тенденций. В этом году, в рамках продвижения зимнего сезона 2023 года, мы усилили наружную рекламу в Москве. В качестве нового инструмента использовали свежий цифровой носитель от MAER — рекламу на такси. Новый заметный формат рекламы позволяет нам охватить большее количество контактов в Москве в пределах Третьего транспортного кольца».
«В 2022 году курорт «Манжерок» посетили около 700 тыс. гостей, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом, в следующем году ждем около 1 млн гостей. В первую очередь, их привлекает удобство расположения курорта — всего в 30 км от аэропорта, уровень сервиса, заповедная территория с дикой природой и уникальной кухней. Курорт «Манжерок» круглогодичный, но наша гордость — амбициозный горнолыжный проект. И сегодня мы стали курортом, за который отдают свои голоса на национальной премии «Горы России». Мы отмечаем интерес к проекту и рост продаж в офлайн- и онлайн-сегментах. Уверен, тренд на Алтай сохранится».
«Интерес к нашему курорту растет не столько из-за трудностей с выездом за рубеж, сколько из-за развития туристической и инженерной инфраструктуры курорта: новых сервисов, трасс и других возможностей для всесезонного отдыха. «Архыз» показывает стабильный рост с самого открытия: в течение восьми лет турпоток вырос почти до 700 тыс. человек в год. Средний годовой прирост составляет 27%. Надеемся, этот год не станет исключением. Для информирования клиентов и формирования сплоченного комьюнити активно используем соцсети, размещаемся в наружной рекламе в рамках общероссийских кампаний, сотрудничаем с блогерами и проводим блог-туры».
«Летний период 2022 года показал рост спроса на отдых в Подмосковье. У нас, к примеру, увеличилась и длительность пребывания гостей. Судя по предпродажам, нынешний зимний сезон будет активнее, чем прошлый. С трендом на внутренний туризм клиенты стали требовательнее относиться к уровню сервиса, технологий и функционала, что стимулирует нас к развитию своего дела. Казалось бы, при повышенном спросе можно сократить рекламный бюджет, но мы решили пользоваться моментом и повысить узнаваемость бренда. Предпочитаем цифровые рекламные каналы, чтобы отследить отдачу от вложенных средств. Используем соцсети, контекстную и наружную рекламу, которая дает большой охват».
«Наша страна для путешественника как для ребенка огромный прилавок со сладостями, где есть все и на любой вкус. Настоящая сокровищница впечатлений! Тут и пляжная Кубань, которая горячее Турции, и снежная Камчатка, и исчезающий в небе Эльбрус, чистейший бездонный Байкал, по-немецки готический Калининград и так далее. А культура какая, ментальность — со всей Евразии! Мы в MAER искренне желаем, чтобы все прелести нашей необъятной Родины увидел каждый, поэтому поддерживаем внутренний туризм. Премия «Горы России» — одно из главных событий, которое задает ему курс развития. Мы рады помочь нашими охватами и технологиями».
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Управляет федеральной сетью медиафасадов. В Москве представлен в нише крупного и среднего форматов (15 медиафасадов, 75 экранов формата 15х5 метров), такси-формата (2000 экранов, работающих в центре столицы). Расчет эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет транслировать контент в интернете.