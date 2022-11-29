ЛУЧШЕ ГОР, МОЖЕТ БЫТЬ…

«В 2022 году курорт «Манжерок» посетили около 700 тыс. гостей, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом, в следующем году ждем около 1 млн гостей. В первую очередь, их привлекает удобство расположения курорта — всего в 30 км от аэропорта, уровень сервиса, заповедная территория с дикой природой и уникальной кухней. Курорт «Манжерок» круглогодичный, но наша гордость — амбициозный горнолыжный проект. И сегодня мы стали курортом, за который отдают свои голоса на национальной премии «Горы России». Мы отмечаем интерес к проекту и рост продаж в офлайн- и онлайн-сегментах. Уверен, тренд на Алтай сохранится».

Владимир ПОДДУБКО Генеральный менеджер курорта «Манжерок»