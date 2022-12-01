Апартаменты с гостиничным сервисом в центре столицы

Престижной локацией, красивым фасадом, шикарным видом из окон, просторным лобби и теплой подземной парковкой в элитном комплексе уже никого не удивить. В премиальном доме должно быть все, что может потребоваться владельцам апартаментов в повседневной жизни, и даже больше. Девелоперы стараются создать максимальных уровень комфорта в премиальных проектах, разнообразить функционал в каждом из них. Таким является комплекс «Поклонная 9» — максимально удобным, самодостаточным, безопасным. Он строится на западе Москвы, в престижном районе Дорогомилово, с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. На первых этажах 32-этажного здания разместится пятизвездочный международный отель. Его сервисами смогут пользоваться владельцы жилых апартаментов, не выходя из дома. Также для резидентов дома будет доступна вся инфраструктура отеля: SPA-комплекс, хаммам, большой панорамный бассейн, спортзал, valet-паркинг.