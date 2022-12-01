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Апартаменты с гостиничным сервисом в центре столицы

Престижной локацией, красивым фасадом, шикарным видом из окон, просторным лобби и теплой подземной парковкой в элитном комплексе уже никого не удивить. В премиальном доме должно быть все, что может потребоваться владельцам апартаментов в повседневной жизни, и даже больше. Девелоперы стараются создать максимальных уровень комфорта в премиальных проектах, разнообразить функционал в каждом из них. Таким является комплекс «Поклонная 9» — максимально удобным, самодостаточным, безопасным. Он строится на западе Москвы, в престижном районе Дорогомилово, с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. На первых этажах 32-этажного здания разместится пятизвездочный международный отель. Его сервисами смогут пользоваться владельцы жилых апартаментов, не выходя из дома. Также для резидентов дома будет доступна вся инфраструктура отеля: SPA-комплекс, хаммам, большой панорамный бассейн, спортзал, valet-паркинг.

Владельцам апартаментов «Поклонной 9» также будут доступны услуги, которые пока что редко встречаются даже в элитных комплексах. Так, служба консьержа возьмет на себя бытовые заботы (отправить вещи химчистку, произвести уборку апартамента и многое другое) и поможет организовать досуг (приобрести билеты в театр или на концерт). Кажется, мелочь, но приятная. Кроме этого, к услугам резидентов «Поклонной 9» доступы 4 ресторана высокой кухни, бизнес-лаунж, современный коворкинг и конференц-зал — все это можно посетить, не покидая пределов здания.

Круглосуточная забота, безопасность и полный комфорт совмещенные с великолепной современной архитектурой – это основные принципы строящегося комплекса апартаментов. Переплетение роскоши и функциональности, воплощенное в каждой детали, никого не оставит равнодушным. «Поклонная 9» станет идеальным выбором для тех, кто стремится получить премиальный комфорт и сохранить активный образ жизни в реалиях современного мегаполиса, не теряя ни минуты драгоценного времени.

Апартаменты сдаются в эксплуатацию через год, поэтому для того, чтобы оценить преимущества жизни с гостиничным сервисом (уровня пятизвездочного отеля) осталось ждать не долго. Проект в высокой стадии готовности, а именно такие проекты советуют покупать сейчас эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных