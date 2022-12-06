Вклад страховой компании «СОГАЗ-Мед» в реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Сегодня вся работа страховой компании «СОГАЗ-Мед» выстроена по принципу пациентоориентированности. Застрахованный может обратиться по различным вопросам оказания медицинской помощи в сфере ОМС по круглосуточному телефону контакт-центра, через сайт или офисы компании. Основные темы обращений – это различные вопросы о получении и оказании медицинской помощи по ОМС, о выборе медицинской организации и ее работе, о том, где пройти профилактические мероприятия, что делать, если требуют оплатить медицинскую помощь, и т. п. С января текущего года по настоящий момент в компанию «СОГАЗ-Мед» по всем каналам обратились более 1,4 млн человек. Из них около 500 тысяч – по медицинским вопросам. Доля обращений по проблемам, связанным с оказанием медицинской помощи при онкологических заболеваниях, составила 3,4% – это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые представители в текущем году дали 18 тысяч консультаций по вопросам оказания медицинской помощи онкологическим больным – о правах в части соблюдения сроков ожидания приема врачей-специалистов и диагностических обследований, о порядке маршрутизации и лекарственного обеспечения.