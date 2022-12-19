Точки роста: эксперты ФЦК повысят эффективность российских станкостроителей

Руководителям компаний, которые хотят развиваться и успешно конкурировать, нужно определиться с целями и задачами, которые они перед собой ставят. ФЦК оказывает услуги производственного, управленческого и ИТ-консалтинга, а также готовит специалистов и тренеров по бережливому производству. Услуги ФЦК доступны как крупным, так и средним компаниям из любых отраслей. Например, «Рост эффективности производства» позволяет в два раза сократить время протекания процессов, в полтора раза увеличить выработку и снизить запасы, которые, по сути, являются замороженными деньгами, повысить загрузку оборудования до 85%. Все эти эффекты достигаются с тем же количеством сотрудников и на том же оборудовании.