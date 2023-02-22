Покупатели «Детского мира» и «Зоозавра» за 2022 год приобрели товары для подопечных благотворительного фонда на сумму свыше 1 млрд рублей
По итогам 2022 года в рамках акций «Участвуйте!» и «Уют в приют» по всей России покупатели магазина «Детский мир» и зоомагазина «Зоозавр» приобрели и передали на благотворительность товары на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Помощь получили 900 детских социальных учреждений, благотворительных организаций, а также приютов для бездомных животных, находящихся под опекой благотворительного фонда «Детский мир».
Всего было собрано более 7 млн единиц товаров, среди которых одежда и обувь, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены, игрушки, а также корм для кошек и собак и необходимые вещи для приютов, в которых содержатся тысячи собак и кошек.
Самыми популярными товарами, которые оказались в Коробке с добром, стали тетради, цветные карандаши и фломастеры, а также влажные салфетки и одноразовые бумажные платочки. Для животных чаще всего покупали влажные и сухие корма, а также лекарственные препараты.
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