Покупатели «Детского мира» и «Зоозавра» за 2022 год приобрели товары для подопечных благотворительного фонда на сумму свыше 1 млрд рублей

По итогам 2022 года в рамках акций «Участвуйте!» и «Уют в приют» по всей России покупатели магазина «Детский мир» и зоомагазина «Зоозавр» приобрели и передали на благотворительность товары на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Помощь получили 900 детских социальных учреждений, благотворительных организаций, а также приютов для бездомных животных, находящихся под опекой благотворительного фонда «Детский мир».