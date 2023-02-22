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Покупатели «Детского мира» и «Зоозавра» за 2022 год приобрели товары для подопечных благотворительного фонда на сумму свыше 1 млрд рублей

По итогам 2022 года в рамках акций «Участвуйте!» и «Уют в приют» по всей России покупатели магазина «Детский мир» и зоомагазина «Зоозавр» приобрели и передали на благотворительность товары на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Помощь получили 900 детских социальных учреждений, благотворительных организаций, а также приютов для бездомных животных, находящихся под опекой благотворительного фонда «Детский мир».

Всего было собрано более 7 млн единиц товаров, среди которых одежда и обувь, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены, игрушки, а также корм для кошек и собак и необходимые вещи для приютов, в которых содержатся тысячи собак и кошек.

Самыми популярными товарами, которые оказались в Коробке с добром, стали тетради, цветные карандаши и фломастеры, а также влажные салфетки и одноразовые бумажные платочки. Для животных чаще всего покупали влажные и сухие корма, а также лекарственные препараты.

Публичное акционерное общество «Детский мир»

ОГРН: 1027700047100

Место нахождения: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных