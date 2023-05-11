Основные валютные пары на российском рынке Форекс
Участникам российского легального рынка Форекс приходится довольствоваться только валютными парами — никаких других инструментов, доступных в остальных юрисдикциях, лицензиаты предлагать для торговли не могут. Поговорим о том, какими парами сейчас стоит торговать на Форексе российским трейдерам и на какие есть спрос.
Немного статистики
Дилеры делятся своей статистикой. Так, по словам управляющего директора Альфа-Форекса, 70% оборота приходится на евро и фунт к доллару — ничего неожиданного. Во все времена основными парами на Форексе и самыми востребованными оставались EUR и USD. Это же иллюстрируют диаграмма и таблица с аналитического портала Myfxbook.
Вторая по популярности валютная пара — британский фунт/доллар США: 15% форекс-трейдеров считают ее лучшей. Третье место занимает японская иена/доллар США. Данные основаны на реальных учетных записях и обновляются ежеминутно. Здесь также видно соотношение позиций на покупку (лонг) и на продажу (шорт).
По популярности того или иного инструмента можно определить, где сидит больше всего трейдеров, где наши открытые ордера не так чувствительно будут восприниматься рынком. Рынок чувствует ордера, особенно на экзотических валютах («экзотиках»), а иногда и на «мажорах».
На этом же портале можно открыть «Тепловую карту», которая демонстрирует в реальном времени самые сильные и самые слабые валюты по каждому таймфрейму — временному интервалу. Heat Map поможет определить зарождающийся тренд или коррекцию по этому тренду.
В таблице можно добавить торгуемые валютные пары, удалить ненужные или оставить все и посмотреть данные в процентных пунктах либо процентах.
Встречаем валюты дружественных стран
В ответ на запрос участников рынка и изменившуюся ситуацию Банк России в I квартале 2023 года одобрил расширение перечня котируемых и торговых валютных пар. Список пополнили китайский юань, турецкая лира, бразильский реал и индийская рупия.
По мнению игроков легального Форекса, добавление валют дружественных стран в список инструментов, который в российской юрисдикции крайне небольшой, было логичным шагом. Первым воспользовался щедростью ЦБ РФ дилер «Альфа-Форекс» — дочерняя структура Альфа-Банка.
Дилер пополнил свой арсенал 6 новыми валютными парами с участием китайского юаня (CNY) и турецкой лиры (TRY). Валюта КНР сейчас для россиян наиболее интересная. И на Мосбирже юань растет по объемам, и количество внешнеэкономической деятельности с его использованием резко выросло.
Лицензированные игроки ожидают роста интереса трейдеров к новым валютным парам, но прогнозируют, что эффект будет отсроченным. Определенный спрос на валюты дружественных стран был и сохраняется, однако в перспективе ближайших пяти лет картина глобального рынка вряд ли существенно изменится.
Волатильные и ликвидные пары
Под волатильностью понимают степень изменчивости цены того или иного актива. Чем выше волатильность валютной пары, тем большее количество пунктов можно по ней заработать, и, как следствие, вместе с прибылью растут риски. На наиболее волатильных инструментах объемы входа в рынок должны быть меньше.
Существует три типа валютных пар:
1. Мажорные, или «мажоры». Самый малочисленный тип, но при этом с самой большой долей торговли. Обладают наиболее высоким показателем ликвидности. Это инструменты с участием доллара США, евро, британского фунта, японской иены, швейцарского франка, канадского, австралийского и новозеландского доллара.
2. Кросс-пары. Комбинация всех перечисленных выше денежных единиц, исключая американский доллар. Обладают высокой ликвидностью, но менее популярны, чем «мажоры».
3. Экзотические, или «экзотики». В этих парах почти всегда присутствует валюта из числа «мажоров» и является базовой, то есть в записи стоит слева и играет роль товара.
Какие валютные пары на Форексе лучше подойдут новичку? Начинающим трейдерам рекомендуется выбирать мажорные. Для кросс-пар и «экзотиков» торговые стратегии, сигналы на вход и принципы анализа рынка те же, но движение цен отличается: чем менее популярен актив, тем сложнее предсказать его поведение и получить профит.