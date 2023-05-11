Основные валютные пары на российском рынке Форекс

По популярности того или иного инструмента можно определить, где сидит больше всего трейдеров, где наши открытые ордера не так чувствительно будут восприниматься рынком. Рынок чувствует ордера, особенно на экзотических валютах («экзотиках»), а иногда и на «мажорах».