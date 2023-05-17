Первый детектив Шахназарова вышел на большие экраны

«Мы — советские режиссёры — часто говорим, что великая советская актёрская школа — это да, а вот нынешняя — не очень. Но после «Хитровки» это клише у меня абсолютно исчезло. Современная школа не менее хороша, но стоит на плечах людей, знаковых для нашей культуры. И если благодаря этому фильму многие узнают о Станиславском и Гиляровском — будет прекрасно. Я очень благодарен ребятам, с кем проделал эту большую работу. Всё, что на экране хорошо — их заслуга, а что плохо — мои ошибки».

Карен ШАХНАЗАРОВ Советский и российский кинорежиссёр, народный артист России