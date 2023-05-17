Первый детектив Шахназарова вышел на большие экраны
В российский прокат вышел первый детектив Карена Шахназарова — «Хитровка. Знак четырёх» (12+): в дореволюционной Москве расследование ведут реформатор театра Станиславский и репортёр Гиляровский.
«Экскурсия на дно»
«Это экранизация по мотивам произведений знаменитого русского бытописателя, журналиста Гиляровского и английского автора Артура Конан Дойла», — описывает собственный детективный дебют режиссёр Карен Шахназаров. 18 мая премьерный показ «Хитровки» стартует в кинотеатрах страны и уже прошёл в московском кинотеатре «Октябрь», где 40 лет назад режиссёр представил свой первый фильм — музыкальную комедию «Мы из джаза».
Сюжет «Хитровки» переносит зрителей в события начала 20 века, которые происходили в реальности. Создатели Московского Художественного театра Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко — герои Константина Крюкова и Александра Олешко — ставят пьесу «На дне». Великие реформаторы русской сцены понимают, что не смогут «создать иллюзию подлинной жизни» и увлечь публику, поскольку мало знают о жизни социальных низов, которую наглядно отразил Горький.
Чтобы максимально приблизиться к достоверности, Станиславский отправляется «на экскурсию» в трущобы самого злачного района столицы — Хитровской площади, или «Хитрова рынка»: пристанища бедняков и криминального цвета Российской империи. Гидом «на дно» становится знающий «Хитровку» назубок Владимир Гиляровский, которого сыграл Михаил Пореченков. Реальная история превращается в исторический детектив, когда герои находят убитого индийца-сикха и оказываются втянутыми в опасное расследование.
От простого к сложному
Создатели «Хитровки» из киноконцерна «Мосфильм» и киностудии «Курьер» отмечают, что, несмотря на простое предназначение развлечь зрителя, в основе картины — сложный концепт. Из прозы Гиляровского развиваются сюжеты, где сыщиками становятся сам репортёр и русский театральный гений. По словам режиссера Карена Шахназарова, он давно хотел снять кино в стиле Шерлока Холмса и с энтузиазмом взялся за свой первый детектив.
Кроме того, кино — сложное с точки зрения подготовки и производства. Авторы тщательно изучили жизнь дореволюционной Москвы, как маргинальную, так и светскую. Это позволило с точностью отобразить архитектурный контраст столицы того времени: обветшалые душные кабаки, публичные дома, притоны и подземелья, а также богемные клубы, рестораны и театры. Для воссоздания «Хитрова рынка» было построено 40 торговых лавок — лишь на их обустройство ушло две недели. Чтобы трущобы смотрелись правдоподобно, использовались старые двери, оконные рамы и т.д.
Съёмки велись в МХТ им. Чехова, на площадках «Мосфильма», в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Здесь снимали и драки, и погони, и гонку на катерах. В самой массовой сцене было задействовано около 1000 актёров.
Особое внимание уделялось колориту персонажей. Например, первый в истории российского кино Станиславский — горит своим делом, очень активный, смелый и любознательный. А Гиляровский — сопоставим с реальной личностью писателя: «озорной, хулиганистый, готовый на любую авантюру». «Объёма» образам картины добавили исторические наряды: более 1200 костюмов, 100 из которых — сшили специально для фильма. Художники по костюмам вдохновлялись героями фэнтези режиссёров Гая Ричи и Тима Бёртона.
С прочным национальным стержнем
Команда медиахолдинга MAER — коммуникационного партнёра «Хитровки» — узнала у первых зрителей мнение о фильме. Они дали детективу высокую оценку, в том числе — за исторический контекст, который «интересно отразил жизнь страны, знаковые места и лица». По мнению публики, авторам фильма удалось создать собственный «захватывающий художественный мир с прочным национальным стержнем» — именно такое кино способно разбудить в аудитории интерес к истории страны.
Фундамент, который заложили создатели картины, позволяет расширить детективную историю с национальными героями и превратить её в достояние отечественного кинематографа. Отвечая на вопросы MAER о возможном цикле фильмов на основе «Хитровки», актёры выразили надежду на большое продолжение: «Будет жалко начать такую великолепную историю и не продолжить! Но говорить об этом, когда «Хитровка» только вышла, пока рано».
«Мы — советские режиссёры — часто говорим, что великая советская актёрская школа — это да, а вот нынешняя — не очень. Но после «Хитровки» это клише у меня абсолютно исчезло. Современная школа не менее хороша, но стоит на плечах людей, знаковых для нашей культуры. И если благодаря этому фильму многие узнают о Станиславском и Гиляровском — будет прекрасно. Я очень благодарен ребятам, с кем проделал эту большую работу. Всё, что на экране хорошо — их заслуга, а что плохо — мои ошибки».
«Я и Гиляровский похожи внешне: крупненькие, нос картошкой, с растительностью на лице. Он был очень одарённым журналистом, правильным человеком. При этом — озорным весёлым парнем, который относился к Станиславскому и другим большим художникам с большим трепетом. Очень рад, что смог пережить кусочек той жизни на Хитровке, связавший Гиляровского и Станиславского. Мы сделали хулиганское приключенческое кино, как я люблю. Кино по нашей замечательной русской истории, культуре, о которой нужно рассказывать как можно больше. Фильм имеет шикарную базу для продолжения и, хочется верить, наши герои расследуют ещё не одно дело».
«Хочется назвать «Хитровку. Знак четырёх» эдаким очень удачным примером импортозамещения для российского проката. Аплодирую мастерству Карена Георгиевича и всей его команде за то, что так грамотно представили Станиславского в новом амплуа и создали кино, которое по интересности ничуть не уступает кассовым западным аналогам. Ещё и актёрский состав подобран такой, что сказать «не верю», по Станиславскому, язык не повернётся. Сегодня мы с гордостью приглашаем зрителей в кинотеатры, и, уверен, экскурсия по «Хитровке» не оставит многих равнодушными».
Поздравить Карена Шахназарова с дебютом в детективном жанре пришли многие российские знаменитости: Константин Эрнст, Владимир Хотиненко, Игорь Крутой, Леонид Якубович, Евгений Петросян, Аркадий Укупник, Никас Сафронов, Артем Дзюба, Леонид Слуцкий и другие.
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