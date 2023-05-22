Репатриация в Израиль: процедура и документы
Израиль – это страна, в которую переехало больше всего россиян и граждан бывшего СССР. Ещё в 1950-м году здесь принят Закон «О возвращении», предоставляющий всем евреям право переселиться на историческую родину. Израильское государство открыто для репатриации для всех евреев и членов их семей и предоставляет им гражданство сразу по приезду: такой практики нет ни в одной другой стране.
Самой массовой волной иммиграции была так называемая «советская алия» 90-х годов, когда в Израиль, по разным оценкам, переехало до 1,2 миллиона выходцев из России и СНГ. С тех пор страну ежегодно выбирало на жительство 20-30 тысяч россиян, белорусов и украинцев.
Тематика репатриации в Израиль сохраняет популярность и в интернете, где на сотнях сайтов можно найти советы о том, как подать документы и пройти консульскую проверку. Эти статьи создают впечатление, что иммиграционные процедуры достаточно просты, однако реальность совсем иная: до 80% желающих переехать в Израиль не проходят собеседование с первого раза, а около четверти потенциальных репатриантов так и не могут собрать нужные документы.
В компанию РИКЦ клиенты часто обращаются уже после того, как ситуация с репатриацией зашла в тупик. Последствия ошибок могут быть различными: от потерянного времени до получения отказа во время консульской проверки. Всего этого можно избежать, если записаться на бесплатную консультацию в РИКЦ. Приоритетом нашей компании является помощь в репатриации, а не навязывание ненужных услуг. Клиент сам может выбрать, что ему необходимо: решение какого-то отдельного вопроса (например, поиск документов в архивах) или комплексное обслуживание.
Какие сложности могут возникнуть на этапе отправки анкеты?
Как это ни странно, люди иногда неправильно понимают и определяют своё еврейство. В Законе «О возвращении» говорится, что право на репатриацию имеют:
· евреи, которые родились от матери-еврейки, и не приняли иное вероисповедание, кроме иудаизма;
· люди, которые стали евреями, пройдя процедуру гиюра;
· дети евреев, включая приёмных детей;
· внуки евреев;
· супруги детей и внуков;
· вдовы и вдовцы евреев, если они до переезда в Израиль не заключили другой брак
Еврей – это не просто человек, который носит еврейскую фамилию. В соответствии с религиозным законом (Галахой) еврейство передаётся исключительно по материнской линии. Фамилию же обычно получают от отца. В смешанных браках нередко возникает ситуация, когда ребёнок получает и фамилию, и даже имя еврейские, но по Галахе он не считается евреем. При этом он всё ещё имеет право на репатриацию, но уже не как еврей, а как ребёнок или внук еврея.
Всё зависит от того, кем был его отец. Может даже получиться так, что и у отца, и у деда матери не были еврейками. Тогда, как бы парадоксально это ни выглядело, человек не имеет права на репатриацию в Израиль: перечень лиц, которым это разрешено, в Законе «О возвращении» ограничен внуками.
Заполнение анкеты «Просьба о визе репатрианта» – тоже совсем не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Например, в ней нужно указывать данные бывших супругов, но люди далеко не всегда поддерживают отношения после развода. Бывает так, что даже близкие родственники не общаются, и невозможно получить от них копию нужного документа. Как заполнить информацию об отце, если мать записала в свидетельство о рождении вымышленные данные? Нужно ли добавлять в анкету умершую бабушку-еврейку? На этом этапе появляется множество вопросов. Но главная сложность – это сбор документов, которые подтверждают еврейское происхождение.
Как доказать еврейские корни?
Идеальная ситуация – это когда человек имеет еврейское происхождение по матери, а в свидетельстве о рождении обоих указана национальность. Однако чаще всего приходится прикладывать усилия, чтобы доказать своё еврейство. Особенно – в тех случаях, когда для подтверждения требуется биографическая информация о прабабушках или прадедушках.
Важно установить несколько фактов:
· кем является будущий репатриант (евреем, ребёнком еврея или внуком еврея);
· кто из его предков имеет документально доказанное еврейское происхождение;
· прослеживается ли родственная связь между репатриантом и его еврейским предком
Главные документы, помогающие пролить свет на историю предков – это свидетельства о рождении, браке и смерти. Но иногда в семейном архиве они отсутствуют. В таких случаях необходимо обратиться в ЗАГС и запросить справку регистрации акта гражданского состояния. Причём, следует указать, чтобы в эту справку включили «иные сведения»: это могут быть место жительства, членство в партии и даже вероисповедание.
В ряде случаев потребуются документы об изменении имени или фамилии, свидетельства об усыновлении / удочерении и об установлении отцовства. Их тоже можно запросить в ЗАГСе.
Доказать наличие у предков еврейских корней на основе одних только справок из ЗАГСа иногда бывает довольно сложно. В прошлом евреи нередко брали себе другие имена, записывались русскими, белорусами, поляками. Распутать такой семейный детектив можно только углубившись в изучение архивов.
Как специалисты РИКЦ помогают найти еврейские корни?
«Дедушка погиб во время Великой Отечественной войны, документы не сохранились. Однако удалось найти информацию об его брате и установить, что оба были евреями по матери».
Подобных историй – тысячи. XX век с его революциями, войнами, возникновением новых государств на месте старых прошёлся как ураган по судьбам миллионов граждан. В особенности это коснулось евреев, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома, уехать на другой край земли, скрываться под чужим именем.
Что делать, если сведения об еврейских предках оказались в зарубежном архиве – например, в Польше или Украине, что по нынешним временам усложняет и без того трудное дело в разы? Специалисты компании РИКЦ найдут выход даже из такой ситуации. Благодаря многолетнему сотрудничеству с архивными организациями большинства европейских стран компания РИКЦ имеет доступ к широкому ряду различных государственных и ведомственных архивов, даже непубличных. Если у клиента есть еврейские предки, то эксперты РИКЦ с большой долей вероятности их отыщут.
Архивист – это не просто офисный сотрудник, занимающийся каталогизацией документов. Архивист – это исследователь и хранитель прошлого. Настоящему эксперту часто бывает достаточно одного взгляда на документ, чтобы найти зацепку. Значение имеют не только фамилия или место рождения, но иногда даже профессия. Чаще всего евреи работали портными, бухгалтерами, мелкими коммерсантами. Что касается фамилий, то вот лишь один пример: несведущий человек может подумать, что Захаров и Новиков – это русские фамилии, но на самом деле их носителями были преимущественно евреи. И таких ситуации может быть много. Вот почему стоит обратиться к профессионалам, а не полагаться на собственные силы.
В компании РИКЦ работают увлечённые люди, которые по крупицам, как археологи, восстановят прошлое вашей семьи. Благодаря старанию наших замечательных специалистов компании за 8 лет работы удалось создать собственную базу данных, которая существенно облегчает поиск еврейских предков. Компания РИКЦ предоставляет своим клиентам экспертные консультации и практическую помощь в репатриации: от поиска архивных документов до полного сопровождения в Израиле.
Консульская проверка и поддержка со стороны РИКЦ
Собеседование в консульстве – это ситуация, когда у многих нервы напряжены до предела. Этому моменту предшествуют поиски нужных документов, попытка согласовать одновременный отпуск для всех членов семьи, поездка, ожидание своей очереди перед посольством. В такой обстановке легко что-то забыть, перепутать факты. А если ещё и с документами не всё гладко, то высока вероятность, что людей попросят прийти ещё раз.
Компания РИКЦ тщательно готовит клиентов к проверке, поэтому 99% из них проходят собеседование с первого раза. Цель состоит не в том, чтобы натренировать людей правильно отвечать на наиболее часто встречающиеся вопросы – такая стратегия не принесёт результата, потому что вопросы могут быть самыми разными и не всегда ожидаемыми. Цель подготовки заключается в том, чтобы на основании имеющейся у клиента документальной базы проработать с ним все возможные ситуации.
Например, на собеседовании у человека могут спросить, почему его бабушка и дедушка развелись или почему его дядя переехал в Израиль, а вся остальная семья – нет. Такие вопросы, часто кажущиеся бессмысленными или даже раздражающими, преследуют одну цель: понять, насколько человек связан с еврейской общиной.
Государство Израиль заинтересовано в том, чтобы евреи всего мира возвращались на историческую родину и становились частью местного сообщества, а не просто получали израильский паспорт. Поэтому во время интервью сотрудник консульства пытается определить мотивы, побуждающие человека репатриироваться, и его стремление влиться в израильское общество.
Подготавливая клиента к консульской проверке, специалисты компании РИКЦ не только прорабатывают с ним различные проблемные места и вопросы, касающиеся биографии родственников, но и помогают ему повысить мотивацию, преодолеть неуверенность и страх перед будущим. Помощь, которую будущие репатрианты получают от компании РИКЦ, не ограничивается подачей документов на консульскую проверку: при желании клиент может заключить договор абонентского обслуживания и получить в своё распоряжение личного менеджера, который с готовностью примет на себя решение различных бытовых и бюрократических проблем: получение документов в Израиле, оформление медицинской страховки, открытие банковского счёта и так далее.
К услугам компании РИКЦ могут обратиться как люди, только собирающиеся переехать в Израиль, так и те, кто уже находятся в стране. Среди широкого спектра предложений любому клиенту легко выбрать тот пакет услуг, который наилучшим образом ему подходит. Независимо от того, будет это вариант «эконом» или «премиальный», клиент получает профессиональную помощь высочайшего уровня.