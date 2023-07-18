Русские в Дубае: правда и мифы

Если говорить о русских покупателях, жилье в ОАЭ приобретают и представители среднего класса, и очень обеспеченные люди. Первые стремятся приобрести квартиры у моря, но сейчас не всегда могут себе это позволить: такие объекты очень подорожали. Альтернативной становятся дома, которые находятся не на береговой линии, но недалеко от нее: люди хотят видеть из окон воду. Другой вариант – приобрести недвижимость в 15–20 минутах езды от побережья, но в закрытом сообществе. Нередко представители среднего класса стремятся снять жилье, понаблюдать, как работает местный рынок, и только потом делать покупку. Богатые покупатели чаще вкладываются в готовую или почти готовую недвижимость, чтобы можно было сразу переехать в эмират.