Русские в Дубае: правда и мифы
В прессе можно встретить немало утверждений, что за последний год россияне стали активно скупать жилье в Дубае, потеснив с лидирующих позиций покупателей из других стран. Однако наши сограждане не новички на этой площадке. Действительно ли в эмирате стало больше русских, а их активность радикально повлияла на местный рынок недвижимости? Эксперты уверены: это большое преувеличение.
Нашествие, которого не было
По словам старшего эксперта агентства недвижимости AX CAPITAL Арама Григоряна, спрос со стороны россиян и выходцев из стран бывшего СССР действительно подпитывает рынок недвижимости в эмирате, но этот фактор отнюдь не является основным. Они всегда были в топе крупнейших инвесторов наравне с игроками из других стран, но не занимали первые строчки. В период пандемии вся Европа активно инвестировала в эмират и продолжает делать это сейчас.
В этом году в Дубай действительно приехало много россиян, отмечает старший менеджер отдела продаж агентства Дмитрий Золотко. Однако нельзя сказать, что они сильно повлияли на рынок, поскольку в эмират стекаются и вкладывают деньги экспаты со всего мира. В числе лидеров – граждане Индии, Пакистана, Британии. Много приезжих из континентальной Европы, в частности, Испании и Италии. Активно покупают жилье израильтяне и представители арабского мира. Как правило, особый интерес проявляют граждане государств с высокими налогами на прибыль. После снятия коронавирусных ограничений ожидается наплыв китайских инвесторов: в этой стране очень любят Дубай и вкладывают в него большие деньги.
Только для богатых?
Если говорить о русских покупателях, жилье в ОАЭ приобретают и представители среднего класса, и очень обеспеченные люди. Первые стремятся приобрести квартиры у моря, но сейчас не всегда могут себе это позволить: такие объекты очень подорожали. Альтернативной становятся дома, которые находятся не на береговой линии, но недалеко от нее: люди хотят видеть из окон воду. Другой вариант – приобрести недвижимость в 15–20 минутах езды от побережья, но в закрытом сообществе. Нередко представители среднего класса стремятся снять жилье, понаблюдать, как работает местный рынок, и только потом делать покупку. Богатые покупатели чаще вкладываются в готовую или почти готовую недвижимость, чтобы можно было сразу переехать в эмират.
Русский Дубай
При этом нельзя не отметить, что россияне оказывают влияние на эмират. В кафе и ресторанах, компаниях, которые занимаются открытием виз и банковских счетов, появился персонал, говорящий по-русски, и этих работников довольно много. Русская диаспора в целом стала намного активнее. Приехавшие открывают новые компании на основании того бизнеса, который был у них на родине, либо что-то совершенно новое. Иногда это делают, чтобы получить резидентскую визу или открыть банковский счет, но многие предприниматели действительно хотят перевезти свой бизнес в ОАЭ. Это комфортная для предпринимателей страна с низкими налогами и растущей экономикой.
Цены будут расти
Хотя россияне не стали причиной роста цен на дубайском рынке, стоимость местной недвижимости действительно активно увеличивается, и это долгосрочный тренд. В прошлом году средние цены на апартаменты поднялись на 14–17%. В текущем они могут вырасти на 13–20%, полагают эксперты. Несмотря на запуски новых проектов спрос по-прежнему превышает предложение, и на по-настоящему интересные объекты всегда есть покупатели. К тому же цена за квадратный метр люксовой недвижимости в Дубае остается самой низкой в мире. Ей еще есть куда расти.
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