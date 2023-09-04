Прием заявок на «Золотую стратегию» продлевается до 7 сентября

«Мы принимали заявки меньше месяца, поэтому некоторые коллеги не успели подать свои проекты. Мы хотим дать шанс и 7 дней, чтобы те, кто не успел, смогли рассказать о своих достижениях в области связей с общественностью», – рассказал Председатель совета и Союза журналистов России Владимир Соловьёв.