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Прием заявок на «Золотую стратегию» продлевается до 7 сентября

По просьбам участников на недельный срок продлевается прием заявок на Национальную премию Союза журналистов «Золотая стратегия» в области развития связей с общественностью

У компаний и агентств появилась возможность рассказать о своем проекте, бренде, команде, достижениях в 11 номинациях Премии «Золотая стратегия». Цель премии: способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг и формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций.

«Мы принимали заявки меньше месяца, поэтому некоторые коллеги не успели подать свои проекты. Мы хотим дать шанс и 7 дней, чтобы те, кто не успел, смогли рассказать о своих достижениях в области связей с общественностью», – рассказал Председатель совета и Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Награждение победителей состоится 19 сентября в Сочи на открытии Форума современной журналистики «Вся Россия-2023». Заявки на Премию «Золотая стратегия» принимаются по 8 номинациям: «Развитие территорий», «Лучшая коммуникационная стратегия», «Продвижение бизнеса», «Общественно-значимые проекты», «Корпоративные медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Коллаборация года», и трем личным премиям: «Стратег года», «GR-специалист года» и «Первооткрыватель года».

Ознакомится с Положением Премии и подать заявку можно на сайте Премии www.goldstrategy.ru

Оргкомитет: 

+79262043107, info@goldstrategy.ru, www.goldstrategy.ru

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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