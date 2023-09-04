Прием заявок на «Золотую стратегию» продлевается до 7 сентября
По просьбам участников на недельный срок продлевается прием заявок на Национальную премию Союза журналистов «Золотая стратегия» в области развития связей с общественностью
У компаний и агентств появилась возможность рассказать о своем проекте, бренде, команде, достижениях в 11 номинациях Премии «Золотая стратегия». Цель премии: способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг и формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций.
«Мы принимали заявки меньше месяца, поэтому некоторые коллеги не успели подать свои проекты. Мы хотим дать шанс и 7 дней, чтобы те, кто не успел, смогли рассказать о своих достижениях в области связей с общественностью», – рассказал Председатель совета и Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
Награждение победителей состоится 19 сентября в Сочи на открытии Форума современной журналистики «Вся Россия-2023». Заявки на Премию «Золотая стратегия» принимаются по 8 номинациям: «Развитие территорий», «Лучшая коммуникационная стратегия», «Продвижение бизнеса», «Общественно-значимые проекты», «Корпоративные медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Коллаборация года», и трем личным премиям: «Стратег года», «GR-специалист года» и «Первооткрыватель года».
Ознакомится с Положением Премии и подать заявку можно на сайте Премии www.goldstrategy.ru
Оргкомитет:
+79262043107, info@goldstrategy.ru, www.goldstrategy.ru