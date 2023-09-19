Ренессанс Центрального телеграфа

Многие современные проекты – урбанистические, градостроительные, девелоперские – нацелены на устойчивое развитие. В случае с домами-памятниками для архитекторов и проектировщиков это еще и попытка заглянуть в будущее, для реставраторов – в прошлое, а для девелоперов и урбанистов – сохранить и приумножить все то, что несет в себе культурную ценность, наделив объект новыми функциями и смыслами.