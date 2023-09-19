Ренессанс Центрального телеграфа
Накануне 100-летнего юбилея процесс реставрации с приспособлением к современному использованию здания Центрального телеграфа в Москве, объекта культурного наследия, будет завершен. После ревитализации он наполнится новыми функциями и получит дополнительный потенциал для развития.
Ревитализация как мировой тренд
Многие современные проекты – урбанистические, градостроительные, девелоперские – нацелены на устойчивое развитие. В случае с домами-памятниками для архитекторов и проектировщиков это еще и попытка заглянуть в будущее, для реставраторов – в прошлое, а для девелоперов и урбанистов – сохранить и приумножить все то, что несет в себе культурную ценность, наделив объект новыми функциями и смыслами.
Дословно понятие ревитализа́ция, используемое в научной и практической деятельности уже более 100 лет, можно перевести с латыни как возвращение жизни (от слов: re, что значит возобновление и vita – жизнь).
При этом важно не смешивать понятия реставрация и ревитализация, подчеркивает Евгений Якубовский, заместитель генерального директора компании VOS’HOD, выступающей девелопером проекта «Центральный телеграф» в Москве. «Реставрация предполагает сохранение и восстановление объекта культурного наследия, тогда как ревитализация, включая в себя реставрацию, задается целью найти для здания новые функции, которые дадут памятнику вторую жизнь. Тем самым в фокусе ревитализации оказывается не только сам памятник, но и городская среда», ‒ уточняет Е. Якубовский.
В масштабном и, как правило, небыстром процессе ревитализации используется комплексный подход с целью сохранения самобытности, аутентичности, идентичности и исторических ресурсов места. Но с развитием градостроительных технологий и научно-технического прогресса темп работ с объектами культурного наследия значительно вырос. Процесс ускорения продиктован также необходимостью переосмысления функционального наполнения бывших промышленных зданий и территорий.
В мировой практике редевелопмент меняет жизнь города, позволяя ему и жителям сохранять связь с историей и одновременно придать актуальность неэффективно используемым пространствам. Так, например, переосмысление территории бывших доков в Нью-Йоркском Вест Энде десять лет назад привело к созданию парка Хай Лайн, который сочетает в себе сразу несколько функций: музей, ботанический сад, место развлечений и центр услуг.
Есть и другие успешные примеры ревитализации, когда объекты становятся многофункциональными. В их числе универмаг в Париже, где после реставрации с приспособлением в 2021 году разместились жилые апартаменты с детским садом, офисы и пятизвездочный отель. Здание телефонной станции в Нью-Йорке после обновления стало жилым комплексом, здание телеграфа в Копенгагене – дизайн-отелем, а в Вене – бизнес-центром и коворкингом.
Москва находится в общемировой парадигме. Здесь за последние годы восстановлен целый ряд объектов культурного наследия ‒ отреставрированы и приспособлены к современному использованию архитектурные шедевры первой трети XX века.
Так, здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга и имеющее статус объекта культурного наследия, откроется для горожан и гостей столицы в конце 2025 года, накануне своего 100-летнего юбилея.
Центральный телеграф в духе времени
Здание Центрального телеграфа стало передовым сооружением для своего времени. Оно было главным коммуникационным узлом страны. Одновременно в нем работали и проводили культурный досуг около 5000 штатных сотрудников. Наряду с основной функцией, здание выполняло и множество других. Здесь располагались операционные и машинные залы, свой клуб, квартиры для руководства, библиотека для просвещения трудящихся, столовая, прачечная, ясли-сад для детей сотрудников, а также радиоцентр и Всесоюзное радио.
Фасад здания украшали огромный вращающийся стеклянный глобус и часы с колоколом. Под глобусом горожане назначали свидания и приходили посмотреть на праздничную иллюминацию.
С переходом от аналоговых технологий к цифровым Центральный телеграф, расположенный на главной улице российской столицы, потерял свою основную функцию. Детский сад переехал в отдельное здание на Большой Бронной, штаб-квартира тоже сменила адрес, а квартиры были полностью расселены в конце 50-х годов прошлого века. В «нулевые» некогда дворец связи стал, по сути, обычным офисным центром с множеством мелких арендаторов, магазином хозяйственных товаров по низким ценам и точками фастфуда.
Жизнь и судьба легендарного здания вновь кардинально изменились в 2019 году с приходом девелоперской компании VOS’HOD, которая всерьез намерена вдохнуть в телеграф новую жизнь и восстановить значимость здания для Москвы, бережно сохранив его исторический облик и конструктивные особенности, оснастив при этом современным инженерным оборудованием.
По заказу девелопера архитектурную концепцию реставрации и приспособления к современному использованию разработало звездное британское архитектурное бюро Дэвида Чипперфилда, в портфеле которого десятки реализованных проектов реставрации мирового значения.
«Приоритетным подходом в работе архбюро является максимальное сохранение ценных исторических элементов и объемно-планировочной структуры здания, а также органичная интеграция новых решений для раскрытия потенциала здания и современного функционального использования», – поясняет выбор архитектурного бюро Евгений Якубовский.
В ходе реставрационных работ будет восстановлен исторический облик фасада. Стеклянный глобус и винтажные часы бережно отреставрируют и вернут на их историческое место на фасаде. Сохранится оригинальная расстекловка шестиметровых окон. Все декоративные элементы, включая решетку и металлические надписи, отреставрируют и восстановят архитектурно-художественное оформление интерьеров вестибюля и двух операционных залов. Здесь хотят сохранить аутентичную атмосферу и воссоздать отделку стен, полов и потолков с оригинальными плафонами люстр.
Архитекторы разработали комплекс мероприятий по усилению надземной части здания, фундаментов и грунтов основания, в ходе которых несущий железобетонный каркас укрепят, а пространства подземных этажей защитят многоуровневыми стальными распорами. Несущую схему железобетонного каркаса из колонн, балок и перекрытий оставят открытыми в интерьере, чтобы добавить зданию брутальности и передать дух времени.
Все инженерные системы коммуникаций и оборудование разместят на подземных этажах. Там же по системе «сверху вниз», которая позволяет минимизировать влияние строительных работ на памятник, возведут и подземный паркинг.
Сохранятся все четыре ядра здания – это система лифтов вертикального транспорта, в которую интегрируется и новое дворовое пространство.
Специфика московской жизни
Москвичи бережно и трепетно относятся к культурному наследию своего города. И поэтому в дополнение к ответственности за сохранение исторического облика здания телеграфа, определенного его создателем, перед последующими поколениями у девелопера проекта стоит задача адаптировать его таким образом, чтобы людям было комфортно и удобно в нем находиться.
К концу следующего года в Центральном телеграфе появятся пространства для работы и досуга. Ритейл-зона с флагманскими магазинами займет первые два этажа, офисные помещения класса «А» разместятся на этажах с третьего по седьмой. Будет и несколько ресторанов, в том числе со смотровой площадкой с видом на Кремль на восьмом этаже. Паркинг разместится на подземных этажах. 27 апартаментов с высотой потолков до 6 метров, двусветными пространствами и приватными видовыми террасами тоже займут свое место в здании Центрального телеграфа.
Главной же точкой притяжения москвичей и гостей столицы станет новое общественное пространство – внутренний двор с зонами для паблик-арта и разнообразной событийной программой. Впрочем, двор существовал и прежде, только пользоваться им могли исключительно работники телеграфа. В своей новой версии он будет интегрирован в городскую ткань. Сделать это удалось благодаря организации дополнительных входов в здание, один из которых будет располагаться на углу Тверской улицы и Никитского переулка. Еще один дополнительный вход будет организован с обратной стороны здания. Новая городская площадь – зеленый сквер с террасами, кафе, амфитеатром с концертной площадкой и местами для отдыха ‒ появится за зданием на кровле подземного паркинга.
Накануне своего столетнего юбилея обновленный внутренний двор и здание Центрального телеграфа, которое заиграет новыми красками, будут целиком доступны для посетителей.