Бондовый рост

Бондовый ростНа рынок облигаций выходят частные инвесторы
Российский рынок облигаций стремительно растет. Увеличивается интерес к долговым бумагам и со стороны частных инвесторов, предпочитающих эти бумаги депозитам. Особой популярностью у физических лиц пользуются долгосрочные банковские бонды. Пример такого инструмента — облигации Газпромбанка с фиксированным купоном 12% годовых на три с половиной года*.
Облигации на пике популярности
Корпоративные и государственные облигации в последнее время являются одним из самых популярных консервативных инструментов для инвестирования, став для многих альтернативой банковскому депозиту. Так, в 2023 г. бонды привлекали население высокими доходностями «по сравнению с доходностью депозитов при высокой склонности к сбережениям», следует из аналитического «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банка России.
Другим фактором, оказавшим влияние на переток средств с банковских вкладов в облигации, стало введение в 2021 г. налога на доход по депозитам.
Интерес к бондам подогрело и появление на российском рынке замещающих облигаций с доходностью в валюте (выплаты в рублях, но купоны и номинал назначен в валюте), которые выпускаются взамен еврооблигаций, учитываемых в иностранной инфраструктуре. При недостатке на рынке валютных банковских продуктов замещающие бонды стали популярны у физических лиц, отмечает в аналитическом обзоре Банк России.
Кроме того, по словам экспертов, инвесторы в принципе стали более консервативны. Так, по словам проектного лидера Frank RG Станислава Сухова, в среднем за последние пару лет интерес частных инвесторов сместился в более консервативную сторону — от акций к облигациям, поскольку по первым бумагам стало сложнее прогнозировать колебание цен.
В итоге по состоянию на конец прошлого года каждый третий активный житель страны имел брокерский счет, говорят данные Банка России. Сейчас доля российских облигаций в портфелях розничных инвесторов составляет почти треть (32% без учета коллективных инвестиций) от всех активов, хотя, например, по итогам прошлого года доля была на 2 процентных пункта (п. п.) меньше. Растет роль физических лиц и в объеме торгов облигациями. Так, в середине этого года их доля в общем объеме торгов этими бумагами на Мосбирже составила 35,4%, тогда как двумя годами ранее она была на уровне 15%.
О возросшей роли массовых инвесторов на рынке облигаций говорит и резкое сокращение средней заявки на первичном размещении бондов, отмечают специализирующиеся на розничном размещении компании. Если в 2021 г. она колебалась в диапазоне 800 000–1 млн руб., то с конца 2022 г. эта цифра упала до 100 000–300 000 руб., ранее писали «Ведомости».
Рынок растет
По итогам прошлого года объем рынка российских корпоративных облигаций приблизился к 15 трлн руб. В 2023 г. рост рынка продолжился. По оценке рейтингового агентства АКРА, к лету он преодолел планку в 20 трлн руб. При этом во II квартале локомотивом роста рынка стали нефинансовые компании, которые разместили в апреле-июне новые выпуски облигаций более чем на 560 млрд руб. По данным Cbonds, на конец августа объем рынка корпоративных облигаций уже приблизился к 23 трлн руб.
Интересу российских эмитентов облигаций к выходу на долговой рынок способствовало сохранение до последнего времени на комфортном уровне в 7,5% ключевой ставки Банка России и ожидание ее повышения, которое и реализовалось в конце июля – августе этого года. Регулятор отмечает, что с прошлого года наблюдается тенденция «бегства в качество» эмитентов облигаций: «основной объем размещений пришелся на эмитентов высокого кредитного качества». Примерно половина размещений с начала апреля по конец июня этого года пришлась на нефинансовые компании первого и второго эшелонов, соглашаются аналитики АКРА.
Как указывают в Банке России, в начале года у розничных инвесторов популярностью пользовались, в частности, облигации банков. Такие бумаги могут предложить инвесторам более привлекательную доходность по сравнению с размещением средств на депозите в той же кредитной организации.
«К тому же ключевым преимуществом облигаций перед депозитами является возможность сохранить накопленный купонный доход при продаже. На рынке представлено большое количество облигаций, что позволяет подобрать наиболее подходящий под потребности срок», — поясняет руководитель аналитики и финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. По его словам, при выборе конкретных облигаций инвестор в первую очередь должен руководствоваться собственным инвестиционным горизонтом: «Лучше всего подбирать инструменты, подходящие по погашению к запланированным в будущем событиям: крупным покупкам и так далее».
Кейс группы «Газпром»
Примером привлекательных для инвесторов ценных бумаг являются облигации Газпромбанка (Банк ГПБ (АО)) – одного из крупнейших российских банков с высоким кредитным качеством. ГПБ обладает рейтингом на уровне «АА+» от ведущих отечественных рейтинговых агентств – АКРА и «Эксперт РА». А китайское агентство CCXI оценило кредитоспособность ГПБ еще выше – на уровне «ААА».
Сейчас, например, можно купить бонд Газпромбанка («Газпромбанк», акционерное общество) серии 003-01Р с купоном 12% годовых при первичном размещении. Срок обращения ценной бумаги — 10 лет, оферта или досрочное погашение — 3 года 6 месяцев. Альтернативный вариант — облигации Банка ГПБ (АО) 001Р14Р на вторичном рынке, которые на 29 сентября 2023 г. торгуются с доходностью 12,5% годовых к погашению 22 ноября 2024.
Материнская компании Газпромбанка — «Газпром» также является эмитентом облигаций, в том числе и замещающих. В прошлом году концерн одним из первых выпустил подобный инструмент. На данный момент уже торгуется порядка 20 выпусков таких бумаг — их эмитентом является дочерняя структура «Газпрома», компания «Газпром капитал» (ООО «Газпром капитал»). Их вариативность очень большая: есть как короткие бумаги, — например, с погашением в этом году — так и весьма длинные. Самая длинная замещающая облигация будет погашена в 2037 г. Разнятся и валюты, в которых номинированы бонды: есть классические доллары и евро, а также более специфические — фунты стерлингов и швейцарские франки.
Валютная доходность по ним тоже весьма разнообразна: например, долларовый бонд с погашением в 2037 г. (ISIN — RU000A105RH2) торгуется с доходностью более чем в 8,5% годовых, а доходность по короткой замещающей облигации с погашением в ноябре 2023 г. (ISIN — RU000A105BL8) превышает 13% годовых. При этом кредитное качество концерна еще более высокое: и АКРА, и «Эксперт РА» оценили «Газпром» на уровне «ААА» — высший уровень кредитного качества. «Облигации дают возможность зафиксировать высокую доходность в валюте на длительный период в будущем, даже если не будет новых первичных размещений по высоким ставкам», — отмечает Андрей Ванин.
ИИС и облигации
Одним из вариантов инвестиций в облигации является их приобретение на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По действующим на сегодняшний день нормам, на ИИС можно покупать любые облигации, обращающиеся на российском рынке, в том числе и замещающие облигации.
Если инвестор приобретает бонды на ИИС первого типа (ИИС с вычетом типа А, ИИС-1), то он получает выгоду не только в результате выплат купонов по бумагам и их погашения, но также и по причине использования механизма налогового вычета, благодаря которому за год можно вернуть до 52 000 руб. уплаченного налога на доходы физических лиц (до 60 000 руб. для имеющих доходы от 5 млн руб. и уплачивающих НДФЛ по ставке 15%), говорит Ванин. По его словам, при инвестировании в облигации можно использовать налоговые вычеты по счетам ИИС, чтобы вернуть часть денег, если инвестор является плательщиком НДФЛ.
При покупке бондов через ИИС второго типа (ИИС с вычетом типа Б, ИИС-2) инвестор будет избавлен от уплаты налога на купонные платежи, что делает такой способ вложений больших средств выгодным. Ежегодный взнос на любой ИИС составляет не более 1 млн руб., однако ограничений по вычету налога «на выходе» по ИИС-2 нет. По мнению экспертов, ИИС-2 недооценен розничными инвесторами и дает главным образом возможности инвесторам с большим чеком, которые удерживают ценные бумаги до погашения.
О бондах «на пальцах»
Облигации (они же бонды) — это форма долговых обязательств компании или государства, по которым держателям бумаг выплачиваются проценты в виде купонов. Когда бонды только выпускаются, они продаются инвесторам на первичном рынке, то есть тем, кто подал заявку на участие в таком размещении. Затем облигации могут начать продаваться на вторичном рынке, то есть на биржевых торгах.
Цена обращающихся на бирже долговых бумаг также подвержена колебаниям, как и, например, стоимость акций публичных компаний или других биржевых инструментов. На торгах они могут котироваться дороже или дешевле своей номинальной стоимости, то есть той стоимости, по которой бумаги будут в конце концов погашены. «Цены облигаций зависят от размера, частоты выплаты купона, срока их обращения и текущих процентных ставок», — говорит основатель инвестиционно-консалтингового партнерства ABTRUST Алексей Бачеров. Однако движения цены гораздо менее значительные, чем у тех же акций, поскольку обычная облигация — это долговой инструмент с фиксированными выплатами держателям бумаг, а значит, ее поведение поддается лучшему прогнозу, чем эффект от долевого участия в капитале компании.
Именно поэтому облигация надежного эмитента — это консервативная форма вложений в отличие от, например, акций публичных компаний. Кроме того, зачастую цены на акции и облигации двигаются разнонаправленно. При этом в одни периоды экономического цикла могут быть более привлекательны облигации, а в другие — акции. Например, рост ставок в экономике сопровождается повышением доходности облигаций и, наоборот, зачастую отрицательно влияет на акции. По словам автора проекта «Вредный Инвестор» Назара Щетинина, портфель консервативного инвестора должен состоять на 90% из бондов.
*Ставка купона не всегда равна доходности, в зависимости от рыночной ситуации (цены на рынке) доходность может быть выше или ниже ставки купона и указана без учета расходов инвестора на уплату вознаграждения брокеру в соответствии с выбранным тарифным планом (подробнее в Приложении №5 к Регламенту https://gazprombank.investments/broker/disclosure/) и налогов.
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Информация на 17.10.2023 г. Не оферта. Реклама.
Информация о выпуске эмитента АО «Газпромбанк» на сайте:
Информация о выпуске эмитента ООО «Газпром Капитал» на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912