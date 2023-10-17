Бондовый рост

ИИС и облигации

Одним из вариантов инвестиций в облигации является их приобретение на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По действующим на сегодняшний день нормам, на ИИС можно покупать любые облигации, обращающиеся на российском рынке, в том числе и замещающие облигации.

Если инвестор приобретает бонды на ИИС первого типа (ИИС с вычетом типа А, ИИС-1), то он получает выгоду не только в результате выплат купонов по бумагам и их погашения, но также и по причине использования механизма налогового вычета, благодаря которому за год можно вернуть до 52 000 руб. уплаченного налога на доходы физических лиц (до 60 000 руб. для имеющих доходы от 5 млн руб. и уплачивающих НДФЛ по ставке 15%), говорит Ванин. По его словам, при инвестировании в облигации можно использовать налоговые вычеты по счетам ИИС, чтобы вернуть часть денег, если инвестор является плательщиком НДФЛ.

При покупке бондов через ИИС второго типа (ИИС с вычетом типа Б, ИИС-2) инвестор будет избавлен от уплаты налога на купонные платежи, что делает такой способ вложений больших средств выгодным. Ежегодный взнос на любой ИИС составляет не более 1 млн руб., однако ограничений по вычету налога «на выходе» по ИИС-2 нет. По мнению экспертов, ИИС-2 недооценен розничными инвесторами и дает главным образом возможности инвесторам с большим чеком, которые удерживают ценные бумаги до погашения.