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Поздравление по случаю 30-летия Новикомбанка

Сергей Викторович Чемезов / Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех»

Уважаемый Сергей Викторович!

От имени Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и себя лично поздравляю Вас с 30-летним Юбилеем дочерней организации Государственной корпорации «Ростех» – АО АКБ «НОВИКОМБАНК»!

Стратегическое видение подсказало Корпорации эффективное решение – включить в свой контур Новикомбанк, который под управлением Корпорации вырос до одной из крупнейших финансовых организаций страны, заслуженно считается опорным банком российской промышленности вне зависимости от внешних условий, демонстрирует блестящие финансовые показатели, вошел в ТОП - 5 самых прибыльных банков страны.

Участники банковского сообщества высоко ценят профессионализм, отзывчивость и инициативность Новикомбанка, который на постоянной основе выдвигает значимые предложения по развитию законодательства в финансовой сфере, основанные на профессионализме команды Банка, успешном практическом опыте кредитной организации.

В условиях новых вызовов, с которыми столкнулась наша страна, на входящие в Государственную корпорацию «Ростех» предприятия возложены самые ответственные задачи по достижению технологического суверенитета Российской Федерации.

Являясь локомотивами экономического роста и структурной трансформации экономики, промышленные предприятия остро нуждаются в надежном финансовом партнере, который не только удовлетворял бы их текущие потребности, но и предвосхищал ожидания.

Уверен, что Новикомбанк в полной мере соответствует высоким критериям, предъявляемым Корпорацией и к своим организациям, и к финансовым партнерам.

Искренне поздравляю Государственную корпорацию «Ростех» с Юбилеем дочернего общества, желаю устойчивости, прогресса и выполнения тех целей и задач, от которых зависит будущее нашей страны!

А.Г. Аксаков, Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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