День народного единства пройдет по улицам страны

«Мы с радостью поздравляем москвичей и гостей столицы с Днем народного единства! Этот праздник имеет глубокие исторические и духовные корни и наполнен чувством гордости за наш народ и страну. Народное единение – это великая сила, которая помогает преодолевать любые трудности и достигать самых высоких целей. И мы всегда в полной мере осознаем ответственность за то, что появляется у нас в эфире. А новый медиафасад на Новорижском шоссе – это еще свыше 20 миллионов взглядов ежемесячно. Помогая развиваться бизнесу, мы тем самым укрепляем суверенитет нашей страны – каждый вложенный в рекламу малого, среднего и крупного бизнеса рубль возвращается государству в виде налогов, создания новых рабочих мест, импортозамещения и укрепления технологической безопасности России»

Константин Майор Владелец и генеральный директор Медиахолдинга MAER