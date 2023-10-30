Газета
На правах рекламы 16+
Реклама / maergroup.ru Erid:LdtCK7YnA

День народного единства пройдет по улицам страны

Для воплощения самых смелых идей россиян новый медиафасад запущен к Дню народного единства медиахолдингом MAER на Новорижском шоссе. Новая локация расположена на престижном направлении – в сторону Новой Риги и Рублевки. С запуском новой локации суммарный охват высокотехнологичных цифровых поверхностей медиахолдинга увеличился до 4,75 миллиарда визуальных контактов в месяц в Московском регионе. Поздравление с Днем народного единства жители и гости столицы увидят десятки миллионов раз.

«Уже несколько лет вместе с Медиахолдингом MAER мы реализуем масштабные публичные кампании в разных городах России. Готовность, с которой партнёры всегда откликаются на просьбы предоставить площади под трансляцию материалов о ценностях, важных для всех россиян – это проявление настоящей социальной ответственности бизнеса. Поздравляем MAER с открытием новой поверхности. Дорожим сотрудничеством и желаем успехов»

Михаил Кузнецов
Руководитель исполкома Народного фронта

Большой высокотехнологичный медиафасад гармонично вписан в архитектуру ТРЦ «Рига Молл», это популярное место у москвичей – вокруг современные жилые комплексы, развитая инфраструктура, включая многочисленные торговые центры, аутлеты, магазины, АЗС.

«Мы с радостью поздравляем москвичей и гостей столицы с Днем народного единства! Этот праздник имеет глубокие исторические и духовные корни и наполнен чувством гордости за наш народ и страну. Народное единение – это великая сила, которая помогает преодолевать любые трудности и достигать самых высоких целей. И мы всегда в полной мере осознаем ответственность за то, что появляется у нас в эфире. А новый медиафасад на Новорижском шоссе – это еще свыше 20 миллионов взглядов ежемесячно. Помогая развиваться бизнесу, мы тем самым укрепляем суверенитет нашей страны – каждый вложенный в рекламу малого, среднего и крупного бизнеса рубль возвращается государству в виде налогов, создания новых рабочих мест, импортозамещения и укрепления технологической безопасности России»

Константин Майор
Владелец и генеральный директор Медиахолдинга MAER

Технологические решения, разработанные и запатентованные медиахолдингом, дают возможность реализовывать самые смелые и нестандартные задачи. Отметим, что все экраны объединены в единую сеть с централизованным управлением, а собранные аналитические данные и профиль аудитории каждой локации позволяют подобрать адресную программу в соответствии с задачами конкретного бизнеса или социального проекта.

Медиахолдинг MAER – крупнейший владелец цифровых рекламных конструкций в Москве и ключевых регионах страны. За 20 лет развития компания закрепила ведущие позиции в топе собственников рекламных конструкций, став лидером по площади и количеству носителей крупного формата. Суммарное количество контактов с аудиторией по всей сети составляет более 5 млрд в месяц. Постоянно расширяя адресную программу и совершенствуя коммуникационные технологии, медиахолдинг оперативно реагирует на запросы рекламодателей, предлагая только самые эффективные проекты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных