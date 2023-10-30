День народного единства пройдет по улицам страны
Для воплощения самых смелых идей россиян новый медиафасад запущен к Дню народного единства медиахолдингом MAER на Новорижском шоссе. Новая локация расположена на престижном направлении – в сторону Новой Риги и Рублевки. С запуском новой локации суммарный охват высокотехнологичных цифровых поверхностей медиахолдинга увеличился до 4,75 миллиарда визуальных контактов в месяц в Московском регионе. Поздравление с Днем народного единства жители и гости столицы увидят десятки миллионов раз.
«Уже несколько лет вместе с Медиахолдингом MAER мы реализуем масштабные публичные кампании в разных городах России. Готовность, с которой партнёры всегда откликаются на просьбы предоставить площади под трансляцию материалов о ценностях, важных для всех россиян – это проявление настоящей социальной ответственности бизнеса. Поздравляем MAER с открытием новой поверхности. Дорожим сотрудничеством и желаем успехов»
Большой высокотехнологичный медиафасад гармонично вписан в архитектуру ТРЦ «Рига Молл», это популярное место у москвичей – вокруг современные жилые комплексы, развитая инфраструктура, включая многочисленные торговые центры, аутлеты, магазины, АЗС.
«Мы с радостью поздравляем москвичей и гостей столицы с Днем народного единства! Этот праздник имеет глубокие исторические и духовные корни и наполнен чувством гордости за наш народ и страну. Народное единение – это великая сила, которая помогает преодолевать любые трудности и достигать самых высоких целей. И мы всегда в полной мере осознаем ответственность за то, что появляется у нас в эфире. А новый медиафасад на Новорижском шоссе – это еще свыше 20 миллионов взглядов ежемесячно. Помогая развиваться бизнесу, мы тем самым укрепляем суверенитет нашей страны – каждый вложенный в рекламу малого, среднего и крупного бизнеса рубль возвращается государству в виде налогов, создания новых рабочих мест, импортозамещения и укрепления технологической безопасности России»
Технологические решения, разработанные и запатентованные медиахолдингом, дают возможность реализовывать самые смелые и нестандартные задачи. Отметим, что все экраны объединены в единую сеть с централизованным управлением, а собранные аналитические данные и профиль аудитории каждой локации позволяют подобрать адресную программу в соответствии с задачами конкретного бизнеса или социального проекта.
Медиахолдинг MAER – крупнейший владелец цифровых рекламных конструкций в Москве и ключевых регионах страны. За 20 лет развития компания закрепила ведущие позиции в топе собственников рекламных конструкций, став лидером по площади и количеству носителей крупного формата. Суммарное количество контактов с аудиторией по всей сети составляет более 5 млрд в месяц. Постоянно расширяя адресную программу и совершенствуя коммуникационные технологии, медиахолдинг оперативно реагирует на запросы рекламодателей, предлагая только самые эффективные проекты.