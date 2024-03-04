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ЖК «Резиденция 1864»: новая русская идентичность исторической московской усадьбы

«Сбер Капитал» совместно с MR Group вдохнули новую жизнь в легендарный проект на Софийской набережной, уже вошедший в архитектурную летопись столицы, который после ребрендинга получил название ЖК «Резиденция 1864». Оно максимально точно проявляет идентичность места и подчеркивает современную архитектурную концепцию комплекса.

Исторические корни в новом городском дизайн-коде

Проект, вдохновленный историей места, возник на Софийской набережной – в самом центре Москвы. В 1864 г. именно здесь был возведен первый столичный мультифункциональный гостиничный комплекс Кокорево подворье. Спустя почти 200 лет здесь же, с видом на Кремль, вновь обосновались роскошные московские резиденции.  

Архитектурный код «Резиденции 1864», заложенный в основу комплекса, стал своеобразным визуальным маркером исторической городской среды Замоскворечья, проникая в различные эпохи, переплетаясь с инновациями и новыми функциями.

Внимание к деталям в современной интерпретации московских резиденций стало краеугольным камнем при создании жилого комплекса в историческом районе города, где каждый метр хранит свою уникальную историю и эстетику.

В фасадах «Резиденции 1864» нашло отражение многообразие форм, архитектурных решений и декоративных элементов памятников культурного наследия допетровских времен. Как, например, ступенчатый профиль здания, обращенный во двор с видом на Кремль. Актуальная трактовка четких линий комплекса обретает мягкость за счёт изящного силуэта с декоративными элементами в отделке.

Визуально облик зданий комплекса, который открывается с Большого Москворецкого моста – еще одна отсылка к архитектуре Москвы трехсотлетней давности: сдвоенные полуколонны с капителями, «бриллиантовый» руст, напоминающий Грановитую палату в Москве или Алмазное палаццо в Ферраре.

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Дом при полном параде

Важными преимуществами проекта являются его местоположение и парадные виды из окон семиэтажного здания резиденций на главные столичные достопримечательности: Кремль, Собор Василия Блаженного, Парк «Зарядье», набережную Москвы-реки и новую культурную доминанту района – ГЭС-2 с современной скульптурной композицией перед входом и камерной березовой рощей, раскинувшейся у Патриаршего моста.

В коллекции ЖК «Резиденции 1864» есть лоты с французскими балконами, вилла с бассейном и несколько пентхаусов с собственными просторными видовыми террасами.  Почувствовать дух Москвы резиденты комплекса могут, прогуливаясь по приватному саду – произведению современного ландшафтного искусства. Расслаблять или, напротив, заряжать бодростью резидентов ЖК призван масштабный SPA-комплекс площадью 4500 кв. м.

Денис Лозинский, директор по продажам Ricci считает, что главной отличительной особенностью проекта ЖК «Резиденция 1864» (является) его расположение. «Проект располагается в историческом центре Москвы – в районе Якиманка, где в конкурентной среде присутствуют как уже сданные объекты, так и находящиеся на этапе строительства.

Дополнительным УТП проекта эксперт считает наличие на территории собственного сада: «Поскольку озеленение в ближайшем окружении является довольно скудным, то внутреннее благоустройство в проекте – признак высокого класса жилого комплекса и пример заботы о комфорте его резидентов». При этом на ценообразование собственная инфраструктура здесь никак не влияет,  добавляет Лозинский.

ЖК «Резиденция 1864» располагает просторными и функциональными апартаментами площадью от 105 до 1952 квадратных метров, продуманной архитектурной эстетикой общественных пространств с авторскими интерьерами входных групп, вестибюлей, созданных признанным мэтром Pierre Yves Rochon, ставших отражением элегантности и стиля.

Продуманные современные технологичные инженерные решения подарят жителям комплекса ощущение безопасности, тишины, приватности в самом центре столицы и предохранят его резидентов от негативного воздействия мегаполиса.

Безусловно, забота о клиентах проявляется в комплексном и деликатном подходе к девелопменту, ‒ считают в MR Group. «Этот проект давно известен рынку, но лишь относительно недавно совместно с нашим партнером «Сбер Капиталом» и благодаря накопленным компетенциям в сегменте де-люкс недвижимости мы занимались улучшением продукта, взглянув под новым углом на предпочтения и желания покупателей. В результате было полностью переосмыслено позиционирование объекта, сделан ребрендинг. Мы уверены, что теперь «Резиденция 1864» привлечет людей, которые находятся в поиске исключительных объектов», – говорит управляющий партнер компании MR Group Мария Чернякова.

«Резиденция 1864» – это статусный адрес элитной московской недвижимости, проект, ставший новым символом города, местом, где традиции и современность тесно переплелись, открывая новую главу в истории жизни города и горожан.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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