ЖК «Резиденция 1864»: новая русская идентичность исторической московской усадьбы
«Сбер Капитал» совместно с MR Group вдохнули новую жизнь в легендарный проект на Софийской набережной, уже вошедший в архитектурную летопись столицы, который после ребрендинга получил название ЖК «Резиденция 1864». Оно максимально точно проявляет идентичность места и подчеркивает современную архитектурную концепцию комплекса.
Исторические корни в новом городском дизайн-коде
Проект, вдохновленный историей места, возник на Софийской набережной – в самом центре Москвы. В 1864 г. именно здесь был возведен первый столичный мультифункциональный гостиничный комплекс Кокорево подворье. Спустя почти 200 лет здесь же, с видом на Кремль, вновь обосновались роскошные московские резиденции.
Архитектурный код «Резиденции 1864», заложенный в основу комплекса, стал своеобразным визуальным маркером исторической городской среды Замоскворечья, проникая в различные эпохи, переплетаясь с инновациями и новыми функциями.
Внимание к деталям в современной интерпретации московских резиденций стало краеугольным камнем при создании жилого комплекса в историческом районе города, где каждый метр хранит свою уникальную историю и эстетику.
В фасадах «Резиденции 1864» нашло отражение многообразие форм, архитектурных решений и декоративных элементов памятников культурного наследия допетровских времен. Как, например, ступенчатый профиль здания, обращенный во двор с видом на Кремль. Актуальная трактовка четких линий комплекса обретает мягкость за счёт изящного силуэта с декоративными элементами в отделке.
Визуально облик зданий комплекса, который открывается с Большого Москворецкого моста – еще одна отсылка к архитектуре Москвы трехсотлетней давности: сдвоенные полуколонны с капителями, «бриллиантовый» руст, напоминающий Грановитую палату в Москве или Алмазное палаццо в Ферраре.
Дом при полном параде
Важными преимуществами проекта являются его местоположение и парадные виды из окон семиэтажного здания резиденций на главные столичные достопримечательности: Кремль, Собор Василия Блаженного, Парк «Зарядье», набережную Москвы-реки и новую культурную доминанту района – ГЭС-2 с современной скульптурной композицией перед входом и камерной березовой рощей, раскинувшейся у Патриаршего моста.
В коллекции ЖК «Резиденции 1864» есть лоты с французскими балконами, вилла с бассейном и несколько пентхаусов с собственными просторными видовыми террасами. Почувствовать дух Москвы резиденты комплекса могут, прогуливаясь по приватному саду – произведению современного ландшафтного искусства. Расслаблять или, напротив, заряжать бодростью резидентов ЖК призван масштабный SPA-комплекс площадью 4500 кв. м.
Денис Лозинский, директор по продажам Ricci считает, что главной отличительной особенностью проекта ЖК «Резиденция 1864» (является) его расположение. «Проект располагается в историческом центре Москвы – в районе Якиманка, где в конкурентной среде присутствуют как уже сданные объекты, так и находящиеся на этапе строительства.
Дополнительным УТП проекта эксперт считает наличие на территории собственного сада: «Поскольку озеленение в ближайшем окружении является довольно скудным, то внутреннее благоустройство в проекте – признак высокого класса жилого комплекса и пример заботы о комфорте его резидентов». При этом на ценообразование собственная инфраструктура здесь никак не влияет, добавляет Лозинский.
ЖК «Резиденция 1864» располагает просторными и функциональными апартаментами площадью от 105 до 1952 квадратных метров, продуманной архитектурной эстетикой общественных пространств с авторскими интерьерами входных групп, вестибюлей, созданных признанным мэтром Pierre Yves Rochon, ставших отражением элегантности и стиля.
Продуманные современные технологичные инженерные решения подарят жителям комплекса ощущение безопасности, тишины, приватности в самом центре столицы и предохранят его резидентов от негативного воздействия мегаполиса.
Безусловно, забота о клиентах проявляется в комплексном и деликатном подходе к девелопменту, ‒ считают в MR Group. «Этот проект давно известен рынку, но лишь относительно недавно совместно с нашим партнером «Сбер Капиталом» и благодаря накопленным компетенциям в сегменте де-люкс недвижимости мы занимались улучшением продукта, взглянув под новым углом на предпочтения и желания покупателей. В результате было полностью переосмыслено позиционирование объекта, сделан ребрендинг. Мы уверены, что теперь «Резиденция 1864» привлечет людей, которые находятся в поиске исключительных объектов», – говорит управляющий партнер компании MR Group Мария Чернякова.
«Резиденция 1864» – это статусный адрес элитной московской недвижимости, проект, ставший новым символом города, местом, где традиции и современность тесно переплелись, открывая новую главу в истории жизни города и горожан.