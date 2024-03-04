ЖК «Резиденция 1864»: новая русская идентичность исторической московской усадьбы

Безусловно, забота о клиентах проявляется в комплексном и деликатном подходе к девелопменту, ‒ считают в MR Group. «Этот проект давно известен рынку, но лишь относительно недавно совместно с нашим партнером «Сбер Капиталом» и благодаря накопленным компетенциям в сегменте де-люкс недвижимости мы занимались улучшением продукта, взглянув под новым углом на предпочтения и желания покупателей. В результате было полностью переосмыслено позиционирование объекта, сделан ребрендинг. Мы уверены, что теперь «Резиденция 1864» привлечет людей, которые находятся в поиске исключительных объектов», – говорит управляющий партнер компании MR Group Мария Чернякова.