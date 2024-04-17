Сбермаркетинг и МАЕР запустили первый в России калькулятор эффективности мерча

«По статистике СберМаркетинга, брендированной продукцией ежегодно пользуются почти 86% россиян. Еще 61% – обращает внимание на мерч, который носят другие люди. При этом долгое время такая продукция считалась сугубо имиджевой историей, а не рекламным инструментом. Наша совместная работа с МАЕР переворачивает это представление. По сравнению с другими офлайн-каналами мерч требует меньших вложений, но при этом обеспечивает длительные и частотные контакты. Возможность быстро и точно спрогнозировать ожидаемую эффективность инструмента с помощью нашего калькулятора откроет бизнесу новые возможности использования брендированной продукции», – комментирует Гаянэ Тищенко, директор департамента брендированной продукции и мерча СберМаркетинга.