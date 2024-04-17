Сбермаркетинг и МАЕР запустили первый в России калькулятор эффективности мерча
СберМаркетинг и МАЕР представили первый онлайн-калькулятор эффективности мерча — https://merchmetrika.ru/.
Сервис рассчитывает охваты брендированной продукции и количество контактов с аудиторией. Аналогов у продукта в мире пока нет.
СберМаркетинг и МАЕР выпустили инновационный сервис для расчета рекламной эффективности мерча. Онлайн-калькулятор позволяет бизнесу заранее оценить маркетинговый потенциал брендированной продукции. Сервис полностью бесплатный и не имеет ограничений по частоте использования.
Калькулятор подходит для оценки разных видов мерча. От популярных футболок и кружек до классики вроде ручек и ежедневников, трендовых умных станций или стикеров для оплаты. Если нужной опции нет – можно добавить свой вариант через встроенный редактор.
Для расчета потребуется указать, где планируется использовать продукцию. На выбор доступны три варианта: Москва, город-миллионник, город с населением менее миллиона.
Система анализирует рекламные показатели мерча по четырем параметрам. Первый – OTS или количество контактов за все время использования продукции. Второй – число людей, которые могли видеть ее хотя бы один раз. Калькулятор также определяет предполагаемую частоту контактов с брендированной продукцией и CPT – стоимость 1000 показов.
«По статистике СберМаркетинга, брендированной продукцией ежегодно пользуются почти 86% россиян. Еще 61% – обращает внимание на мерч, который носят другие люди. При этом долгое время такая продукция считалась сугубо имиджевой историей, а не рекламным инструментом. Наша совместная работа с МАЕР переворачивает это представление. По сравнению с другими офлайн-каналами мерч требует меньших вложений, но при этом обеспечивает длительные и частотные контакты. Возможность быстро и точно спрогнозировать ожидаемую эффективность инструмента с помощью нашего калькулятора откроет бизнесу новые возможности использования брендированной продукции», – комментирует Гаянэ Тищенко, директор департамента брендированной продукции и мерча СберМаркетинга.
Константин Майор, владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР: «Сегодня мы запускаем в открытый доступ новый продукт — калькулятор эффективности мерча. Это уникальный проект, реализованный медиахолдингом МАЕР совместно со СберМаркетингом. Калькулятор позволит компаниям просчитать затраты и спрогнозировать охваты, частоту контактов аудитории с брендированной продукцией. Все расчеты строятся на хорошей доказательной базе, полученной на основе глубокого исследования с применением технологий искусственного интеллекта. Я уверен, наш совместный проект станет новым бенчмарком для рынка брендированной продукции».
Калькулятор работает на основе мерч-метрики – инновационной комплексной системы оценки эффективности брендированной продукции. Методология разработана СберМаркетингом и медиахолдингом МАЕР при поддержке исследовательского центра АКАР.
Ранее компании провели масштабный эксперимент: подсчитали охваты брендированной продукции камерами с технологией искусственного интеллекта. Участниками стали жители трех городов: Москвы, Екатеринбурга и Волжского. Несколько дней они носили брендированную одежду, зонт и пакеты, ведя привычный для себя образ жизни. Ездили в общественном транспорте, посещали стандартные городские локации: автосервис, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы. Каждого участника снабдили видеокамерой с технологией искусственного интеллекта. Гаджет фиксировал количество других людей, которые останавливали свой взгляд на мерче. В Москве среднее количество просмотров составило 1533 за час, в Екатеринбурге – 1836, а в Волжском – 626.
Помимо эксперимента с камерами, в исследовании использовали результаты социологического опроса на тему использования мерча, проведенного совместно с Tiburon Research. Дополнительно задействовали аналитические данные внешних источников, в том числе ВЦИОМ и Росстат.