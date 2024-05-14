5 причин присмотреться к TECNO CAMON 30 Premier 5G при выборе флагмана

5 причин присмотреться к TECNO CAMON 30 Premier 5G при выборе флагманаКитайский производитель идет на увеличение вычислительных мощностей в новых смартфонах ради съемки в 4К/60
Российские пользователи по большей части отказались от предубеждений, ранее связанных со смартфонами китайского производства. Активное развитие брендов, в том числе и в сегменте флагманов, привело к перестроению рынка, значительную долю которого сегодня занимают именно выходцы из Поднебесной. Предпочитающие флагманские девайсы пользователи в последнее время стали менее восприимчивы к конкретным брендам – за некоторыми исключениями. Для таких покупателей на первую очередь встают фактические характеристики, фото и видео возможности смартфона, производительность.
У бренда TECNO имеется своя линейка флагманов, однако сегодня она в большей степени представлена нестандартными девайсами со складными форм-факторами. А вот линейка CAMON, позиционирующаяся как «камерофоны» (смартфоны с приоритетом на качестве съемки), в последней итерации значительно расширилась, и теперь охватывает больше ценовых сегментов. Разумеется, разница заключается не только в цене, но и в ключевых характеристиках – старшие модели CAMON 30 Premier 5G и CAMON 30 Pro 5G получили гораздо больше передовых технологических решений, чем можно было бы ожидать. Очевидно, теперь по своим возможностям бренд нацеливается на ту самую аудиторию владельцев флагманов, готовых обратить внимание на качественные альтернативы привычным названиям. В данном материале собраны 5 ключевых пунктов, за счет которых он планирует это сделать.
Возможности камеры – видеосъемка 4К/60 и перископ
Первое, на чем концентрирует внимание бренд – возможность записывать видео в формате 4К/60. Обычно этот пункт встречается исключительно у флагманских девайсов (и 4К, и 60 fps требуют больших вычислительных ресурсов), и даже там, как правило, оттеняется другими ключевыми характеристиками. Большинство производителей смартфонов средней и бюджетной категорий уверены, что подавляющее число пользователей никогда не использует съемку в 4К, и потому нагружать смартфон нерелевантными технологиями просто нет смысла. Такой подход заранее ограничивает интерес к их продукции со стороны более требовательной аудитории.
Поскольку для воспроизведения видео в 4К требуется телевизор высокого разрешения, либо ПК, можно понять, почему этот формат интересует преимущественно владельцев флагманских девайсов, готовых платить за качество. Съемка в 4К обеспечивает детализированную картинку, а при съемке 60 кадров в секунду удается значительно снизить процент размытости в динамичных сценах. Если сравнение даже фотофлагманов с реальными фотоаппаратами до сих пор вызывает неоднозначную реакцию, то для видеосъемки и видеокамер такая аналогия оказывается в разы релевантнее – на смартфон можно отснять материал как для семейного архива (а видео воссоздает гораздо больше воспоминаний, чем фото), так и для собственного блога.
Возможностей редактуры в 4К значительно больше, и современные онлайн-платформы давно поддерживают высокое разрешение. Учитывая, что данный формат будет актуален еще минимум 10 лет, покупка смартфона, снимающего в 4К – вклад в будущее.
У модели Premier один из модулей оснащен перископическим телеобъективом на 50 Мп с оптическим зумом 3х. Помимо того, что объектив делает впечатляющие панорамные кадры, он еще и используется смартфоном при портретной съемке.
Внутренности камеры – сенсор Sony IMX890 и PolarAce
Выпущенный в октябре 2022 года сенсор IMX890 от Sony имеет разрешение 50 мегапикселей и размер 1/1.5». Достаточно компактный по меркам фото-сенсоров, он способен захватывать больше деталей и света, а также как раз и обеспечивает запись видео 4К/60. Двухпиксельная система автофокусировки позволяет быстро фокусироваться на объектах даже в условиях низкой освещенности. Судя по многочисленным обзорам, IMX890 пригоден для съемки в темноте, а именно на это сегодня обращают внимание, когда судят о качестве фотоаппаратуры в смартфоне.
Стоит также отметить, что IMX890 часто встречается у китайских флагманов, в том числе и тех, что выходят исключительно на внутреннем рынке – там китайские производители, как правило, оставляют самые интересные продукты. Появление TECNO в их рядах говорит о готовности бренда вкладываться в качество. Разумеется, остается вопрос прошивки, поскольку каждый производитель по-своему настраивает камеру – однако по первым обзорам здесь все тоже адекватно. При этом, упомянутые аналоги на российском рынке либо не продаются официально, либо стоят в полтора-два раза дороже.
Помимо упомянутого сенсора, в старшей модели CAMON 30 Premier 5G над качеством видео также работает система обработки изображений PolarAce, разработанная TECNO. Процессор Dimensity 8200 Ultimate совместно с модулем Imagiq 785 и отдельным чипом Sony прогоняют промежуточные результаты в процессе съемки через ИИ-алгоритмы, которые затем улучшают изображение. В частности, чип отвечает за искусственное шумоподавление и оптимизацию качества картинки в каждом кадре видео. Благодаря PolarAce становится возможной съемка одновременно в формате 4К и с использованием HDR. Это улучшает видимость как темных, так и светлых участков на видео и повышает детализацию картинки.
Поддержка производительности – чипсет Dimensity 8200 Ultimate и 12+512 ГБ
Аппаратная начинка смартфона (как Pro, так и Premier) – процессор Dimensity 8200 Ultimate от MediaTek. Здесь также наблюдается рост по сравнению с прошлыми моделями. Dimensity 8200 входит в топ-25 чипсетов в рейтинге AnTuTu и также нередко встречается у флагманских девайсов брендов, сотрудничающих с MediaTek. Вычислительные мощности 8-ядерного чипсета, выполненного по 4-нм техпроцессу – еще один элемент, который позволяет делать видеосъемку в 4К при 60 кадрах в секунду – не ограниченную по времени, как раньше. Сюда же можно добавить использование HDR и Боке во время съемки видео.
Комплект памяти 12 ГБ + 512 ГБ (в Premier это единственный доступный вариант, в Pro есть также 12 + 256) не только способствует повышению производительности смартфона в разных сценариях, но и решает одну из главных проблем, которые возникают при съемке в 4К – большой объем файлов. Такой объем внутренней памяти позволяет снимать даже достаточно длинные получасовые ролики без опасения, что в смартфоне закончится место. Снова следует отметить, что при аналогичных характеристиках у других смартфонов данная конфигурация памяти, как правило, значительно повышает стоимость, TECNO же держит цену на привлекательном для потребителя уровне.
«Лицо» смартфона – 1.5К LTPO AMOLED-дисплей
Вопреки маркетинговым лозунгам некоторых брендов, которые делают упор на дизайн, настоящим «лицом» любого смартфона является именно экран, с которым пользователь взаимодействует больше всего. CAMON 30 Premier 5G получил 6.7» AMOLED-дисплей с разрешением 1.5К (2780x1264) и частотой обновления 120 Гц. Выполнен экран по технологии LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид), которая делает возможным автоматизированный динамический контроль частоты обновления экрана. Это значительно расширяет диапазон развертки (от 10 Гц до 120 Гц) и, тем самым, снижает энергопотребление вплоть до 50%. Помимо всего прочего, LTPO дисплеи отличаются более высокой однородностью и стабильностью изображения, чем обычные AMOLED-экраны. Разумеется, это дорогое удовольствие, и встречается исключительно у флагманских смартфонов.
Версия Pro 5G получила «стандартный» 6.8» AMOLED с разрешением 2436x1080, зато с увеличенной частотой обновления 144 Гц. Оба варианта подходят для воспроизведения контента, в том числе и в 4К, тем самым логично замыкая цепочку ключевых характеристик, подводящих пользователя к более комфортному использованию камер.
За пределами смартфона – экосистема бренда
Поскольку потребители флагманов зачастую не отличаются лояльностью к одному конкретному бренду, производители стремятся всячески повысить практическую пользу от использования линейки своих девайсов. Экосистемы – классический пример, когда технологичный бренд предлагает интеграцию между своими смартфонами, ноутбуками, умными часами и прочими девайсами. Более плавное взаимодействие с большим количеством гаджетов становится для некоторых достаточным аргументом, чтобы если не оставаться верным одному производителю, то хотя бы при прочих равных отдавать ему предпочтение.
Бренд TECNO также развивает свою экосистему. В портфеле бренда уже есть несколько ноутбуков MEGABOOK, мини-ПК MEGA MINI M1, три линейки наушников, а в скором времени планируется выход умных часов. На сегодняшний день ключевым элементом экосистемы TECNO является функция OneLeap. OneLeap связывает ноутбуки и смартфоны бренда, ускоряя передачу файлов до 200 мб/с+, причем подключение смартфона занимает всего 15 секунд. После этого OneLeap создает единый буфер обмена для двух девайсов, а файлы можно передавать даже при помощи жестов: достаточно провести тремя пальцами по экрану смартфона. Подобный функционал должны оценить не только офисные работники, стремящиеся к оптимизации любых процессов, но и представители креативных профессий, для которых смартфон – такой же равноправный инструмент, как и ноутбук.
Бонусный пункт, который в тексте уже несколько раз упоминался – цена. Интеграция флагманских технологий сделала CAMON 30 Premier 5G и Pro 5G дороже, чем прошлогодние итерации, однако не настолько, чтобы встать на один уровень с полноценными флагманами. Эта разница в цене делает CAMON 30 достойным рассмотрения вариантом на фоне его конкурентов.