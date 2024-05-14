5 причин присмотреться к TECNO CAMON 30 Premier 5G при выборе флагмана

У бренда TECNO имеется своя линейка флагманов, однако сегодня она в большей степени представлена нестандартными девайсами со складными форм-факторами. А вот линейка CAMON, позиционирующаяся как «камерофоны» (смартфоны с приоритетом на качестве съемки), в последней итерации значительно расширилась, и теперь охватывает больше ценовых сегментов. Разумеется, разница заключается не только в цене, но и в ключевых характеристиках – старшие модели CAMON 30 Premier 5G и CAMON 30 Pro 5G получили гораздо больше передовых технологических решений, чем можно было бы ожидать. Очевидно, теперь по своим возможностям бренд нацеливается на ту самую аудиторию владельцев флагманов, готовых обратить внимание на качественные альтернативы привычным названиям. В данном материале собраны 5 ключевых пунктов, за счет которых он планирует это сделать.