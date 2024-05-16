Технологический суверенитет России и эффективность госзакупок

Технологический суверенитет России и эффективность госзакупокИнструменты господдержки российских промышленных предприятий и факторы технологического лидерства стали ключевыми вопросами XIX Всероссийского Форума-выставки «Госзаказ», который проходит с 15 по 17 мая в Москве
Форум традиционно служит платформой для выстраивания конструктивного диалога между производителями и государственными заказчиками.
Первый вице-премьер Правительства России Денис Мантуров приветствовал участников форума-выставки. Он подчеркнул, что сегодня российская промышленность стремительно развивается, справляясь с широким сектором сложных задач, а предприятия достигают новых высот.
«Сложившаяся экономическая устойчивость, которую мы сейчас наблюдаем, — это результат последовательной и кропотливой работы по созданию новой промышленной политики. Благодаря ей мы не только сохранили и не упустили научно-технологический потенциал страны, но и продвигаемся вперед. [...] Неотъемлемой частью и важным инструментом создания конкурентоспособного и стабильного развивающегося производства являются государственные закупки. Этот инструмент государство эффективно использует не только для управления бюджетными расходами, но и для укрепления технологического суверенитета», — зачитал слова приветствия Дениса Мантурова Антон Гетта, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции.
Для 10 тысяч участников и посетителей крупнейшего ежегодного события в отрасли закупок двери распахнул технопарк Инновационного центра «Сколково». Здесь собрались специалисты и эксперты из 89 регионов России. Свои стенды на площадке представили АВТОВАЗ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, «Вертолеты России», холдинг Госкорпорации Ростех «Швабе», «Ижевский мотозавод», «Могилевлифтмаш», Курчатовский институт, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство культуры РФ, Правительство Москвы и другие.
«Мы понимаем, что госзакупки любых видов должны максимально эффективно использоваться для развития российской промышленности. Кроме того, сейчас идет формирование пакета национальных проектов до 2030 года. Наша задача различными средствами максимизировать участие российских компаний в реализации национальных проектов: технологических и социальных», — отметил Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ.
«Россия сталкивается с множеством вызовов и угроз, цель которых – ударить по экономике страны и ее будущему. Но говоря о контрактной системе, можно смело утверждать: мы спокойны за отстроенный механизм системы закупок, который позволил создать в эти годы основу для стабильной работы государственного заказа и как итог – целевое использование бюджетных средств. Я уверен, что три дня Форума мы проведем с максимальной пользой: услышим мнения друг друга, обменяемся опытом, познакомимся с лучшими практиками своих коллег», — отметил Антон Гетта.
Свои возможности на форуме представил и Медиахолдинг МАЕР. Крупнейший оператор имиджевой наружной рекламы по площадям медиафасадов и цифровых экранов в России. Новое охватное медиа стало эффективным каналом коммуникации с аудиторией и делает ставку на цифровизацию и высокотехнологичность.
«За последние несколько лет наш медиахолдинг реализовал 29 собственных технологических решений и получил порядка 20 российских патентов. Мы поддерживаем нашу промышленность, наших производителей. Помогаем им развивать свои бренды и встраиваться в ниши, которые освободились после ухода из России западных компаний. Благодаря своим мультимедийным возможностям МАЕР является эффективным каналом коммуникации, обеспечивая свыше 5,2 миллиарда контактов с информацией в месяц. Мы рассказываем о событиях в России в формате новостей и проводим трансляции социально значимых событий в режиме реального времени: это и Послание президента Федеральному собранию, и подсчет голосов на выборах, старты космических ракет, Парад Победы на Красной площади. Жители российских городов привыкли получать актуальную информацию, просто выйдя на улицу», — отметил владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
На больших цифровых экранах МАЕР транслировал и ролики, посвященные этому форуму. За месяц их увидели свыше 12 миллионов человек — это жители Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Воронежа, Уфы, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска. А по пути в «Сколково» участников форума встретили цифровыми приветствиями.
Медиафасады и цифровые экраны — неотъемлемая часть инфраструктуры крупных российских городов. При этом, как рассказал Константин Майор, отечественный бизнес нуждается в производстве многофункционального светодиодного (LED- и LCD) оборудования.
«Основную материальную базу для развития нашего рекламного парка мы по-прежнему вынуждены брать за рубежом, прежде всего в Китае, так как в России производство этого оборудования не налажено. Наш Медиахолдинг выступил с предложением использовать производственные мощности ушедших из России крупных иностранных производителей электроники для создания одного из первых в РФ многопрофильных производств LED- и LCD-оборудования. Это оборудование можно использовать для комплексного развития городской среды, в том числе для производства рекламного инвентаря», — сказал Константин Майор.
Выстраивание конструктивного диалога между производителями и государственными заказчиками — основная цель Форума-выставки ГОСЗАКАЗ. За три дня пройдет порядка 60 мероприятий, работа форума продлится до 17 мая.