Технологический суверенитет России и эффективность госзакупок

«За последние несколько лет наш медиахолдинг реализовал 29 собственных технологических решений и получил порядка 20 российских патентов. Мы поддерживаем нашу промышленность, наших производителей. Помогаем им развивать свои бренды и встраиваться в ниши, которые освободились после ухода из России западных компаний. Благодаря своим мультимедийным возможностям МАЕР является эффективным каналом коммуникации, обеспечивая свыше 5,2 миллиарда контактов с информацией в месяц. Мы рассказываем о событиях в России в формате новостей и проводим трансляции социально значимых событий в режиме реального времени: это и Послание президента Федеральному собранию, и подсчет голосов на выборах, старты космических ракет, Парад Победы на Красной площади. Жители российских городов привыкли получать актуальную информацию, просто выйдя на улицу», — отметил владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.