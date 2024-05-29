ИИ на ГЭС: зачем гидроэнергетикам менять зарубежный софт на отечественный

- Главной площадкой для обмена цифровыми технологиями и опытом импортозамещения является институт Индустриальных центров компетенции (ИЦК), созданный по поручения М. Мишустина еще в рамках конференции ЦИПР-2022. И сейчас, спустя два года, смело можно сказать, что ИЦК стали ключевой площадкой для взаимодействия как внутри отрасли электроэнергетики, так и с другими отраслями промышленности. Показательным примером межотраслевого взаимодействия является наш проект по созданию цифровой системы управления производственными активами, реализуемой в сотрудничестве с представителями ИЦК «Железнодорожное машиностроение» на платформе F5 EAM (программный продукт для интеллектуального управления производственными активами промышленных предприятий). Результатом этого проекта будет цифровой продукт, включающий в себя многолетний инженерный и управленческий опыт специалистов Группы РусГидро по эксплуатации объектов гидро- и теплоэнергетики, электросетевого комплекса, реализованный на современной российской платформе. Созданная система может быть использована в любой компании электроэнергетики и претендовать на статус лучшего отраслевого решения.