ИИ на ГЭС: зачем гидроэнергетикам менять зарубежный софт на отечественный
В России уже импортозамещено порядка 50% основных программных продуктов, среди лидеров процесса – энергетика. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на только что прошедшей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России)(6+). Группа РусГидро – крупнейший энергетический холдинг страны. О том, как проходит процесс цифровизации в компании, что уже удалось импортозаместить, Ведомости поговорили с Александром Чариковым, заместителем генерального директора РусГидро, курирующим блок ИТ.
- Программа перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения реализуется в Группе РусГидро с 2019 года. На сегодняшний день 80% рабочих мест уже переведены на российские операционные системы. Все работники компании использую российские офисные пакеты. На 100% завершено импортозамещение систем информационной безопасности. Внедрены отечественные средства виртуализации, СУБД (системы управления базами данных), большой объем прикладного программного обеспечения. В активной стадии проекты по внедрению российских систем управления производственными активами, систем управления ресурсами, систем бизнес и инвестиционного планирования.
- С какими-то отраслями экономики происходит кросс-взаимодействие в этом направлении? И можно ли будет потом тиражировать на всю энергетику технологии, разработанные для вашей компании?
- Главной площадкой для обмена цифровыми технологиями и опытом импортозамещения является институт Индустриальных центров компетенции (ИЦК), созданный по поручения М. Мишустина еще в рамках конференции ЦИПР-2022. И сейчас, спустя два года, смело можно сказать, что ИЦК стали ключевой площадкой для взаимодействия как внутри отрасли электроэнергетики, так и с другими отраслями промышленности. Показательным примером межотраслевого взаимодействия является наш проект по созданию цифровой системы управления производственными активами, реализуемой в сотрудничестве с представителями ИЦК «Железнодорожное машиностроение» на платформе F5 EAM (программный продукт для интеллектуального управления производственными активами промышленных предприятий). Результатом этого проекта будет цифровой продукт, включающий в себя многолетний инженерный и управленческий опыт специалистов Группы РусГидро по эксплуатации объектов гидро- и теплоэнергетики, электросетевого комплекса, реализованный на современной российской платформе. Созданная система может быть использована в любой компании электроэнергетики и претендовать на статус лучшего отраслевого решения.
- В рамках того же ЦИПР неоднократно звучали впечатляющие цифры затрат, необходимых российской экономике для полного перехода на отечественное ПО. Можете озвучить бюджеты, которые ваша компания планирует тратить на российский софт?
- Согласно актуальной Стратегии цифровой трансформации Группы на 2024 год, вложения в отечественное программное обеспечение составят более 4 млрд руб. При этом проекты импортозамещения для нас это не только отказ от иностранного программного обеспечения, но и возможность для развития компании и переходу на новые цифровые решения, обеспечивающие в том числе трансформацию существующих бизнес процессов. Общие затраты на цифровую трансформацию Группы РусГидро составят в 2024 году порядка 4% от общего объема инвестиционной программы.
- Это собственные средства компании, или государство как-то компенсирует расходы бизнеса? Инвестирует ли РусГидро в индустриальные центры компетенций?
- На сегодняшний день все проекты импортозамещения реализуются за счет собственных средств компании. При этом Минцифры разработан обширный комплекс мер государственной поддержки проектов по созданию отечественных информационных систем, позволяющий компенсировать до 80% затрат. В рамках ИЦК «Электроэнергетика» мы реализуем проект по созданию интеллектуальной системы мониторинга и оценки состояния гидротехнических сооружений – системы специфичной в первую очередь для гидроэнергетики, но применимой на всех гидротехнических сооружениях в различных отраслях. Проект по-своему уникален на рынке и создается при активном участии научно-исследовательских институтов РусГидро.
- Насколько российские разработчики софта могут удовлетворить потребности такого крупного энергетического холдинга в необходимом программном обеспечении?
- Хочу пояснить: программное обеспечение делится на две части. Первое – офисное программное обеспечение, одинаковое в любой крупной компании, такое как документооборот, операционные системы, офисные пакеты, инфраструктурное ПО и средства информационной безопасности. И здесь представленные на рынке решения в целом удовлетворяют нашим потребностям и требуют лишь настройки и адаптации под бизнес-процессы компании.
Второе – специальное прикладное программное обеспечение, используемое промышленными компаниями для автоматизации производственных и технологических процессов. Такие системы должны учитывать специфику отрасли, и их невозможно развернуть «из коробки», типовой системы, которая не требует больших доработок. Они должны разрабатываться в тесном взаимодействии разработчиков и пользователей, благо на сегодня в Реестре отечественного ПО несколько тысяч программных продуктов, позволяющих выбрать наиболее подходящую платформу для каждой, даже узко специализированной задачи.
- Модная и актуальная сегодня тема – использование искусственного интеллекта (ИИ) во всех областях экономики. Как она реализуется в гидроэнергетике?
- Если говорить о производственных и технологических процессах, для нас перспективно применение ИИ для оценки состояния оборудования и прогнозирования возникновения дефектов на основе данных о режимах работы более чем 700 000 (!) единиц оборудования на объектах Группы. Такой проект уже начался, и после пилотного внедрения мы сможем четко оценить точность работы искусственного интеллекта в нашей специфичной отрасли.
В корпоративном сегменте перспективным видится применение языковых моделей и цифровых ассистентов для быстрого получения необходимой информации и аналитики по финансовым, производственным показателям. Дальнейшими шагами может стать формирование с помощью ИИ предложений по решению возникающих бизнес задач.
Кроме того, Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро предусмотрено около 10 проектов с применением ИИ на период 2024-2025 гг. по различным направлениям бизнеса. Это и инвестиционное планирование, и подбор персонала, и анализ облетов наших объектов с помощью БПЛА.
- Ваша компания относится к объектам критической инфраструктуры и наверняка является желаемым объектом кибератак. Удается отбиваться?
- Да, такие инциденты случаются, впрочем, не только у нас одних. Если в 2022 г. в месяц в среднем мы отражали 1500 DDoS-атак, то в 2024 г. их количество выросло до 12 000 в месяц. Поэтому активно продолжаем работу по развитию комплексной системы информационной безопасности группы компаний РусГидро, систем защиты удаленного доступа, средств виртуализации, сервисов обмена файлов и т.д. С 2021 г. внедрены более 20 новых современных средств защиты, это системы обнаружения вторжений, управления доступа, комплексного реагирования и управления инцидентами, двухфакторной аутентификации, предотвращения утечек конфиденциальной информации, платформы симуляции кибератак и т.д.
Компания провела категорирование более 500 объектов критической информационной инфраструктуры и реализовала меры защиты в соответствии с требованиями регуляторов, а также лучших мировых практик кибербезопасности.
В целях повышения навыков отражения кибератак, в 2023 г. специалисты провели 12 киберучений. Дополнительно, корпоративная команда SOC принимала участие в кибербитвах Standoff и ГК «Солар». На постоянной основе проводятся мероприятия экспертного аудита состояния информационной безопасности с привлечением специализированных сторонних организаций.
Работа в этом направлении ведется активная и постоянная, ее успех, в том числе, также зависит от импортозамещения средств защиты информации. На сегодняшний день это показатель составляет более 98%.