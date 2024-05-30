Как успешно сочетать бизнес и материнство: в Москве прошел форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес»
Мероприятие собрало на площадке более 500 посетителей. Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы и Фонд поддержки социальных проектов.
Открытие бизнеса всегда связано с рисками. Необходимо предусмотреть массу нюансов: определить выгодную нишу, понять целевую аудиторию и правильные каналы продаж, оформить все необходимые документы, выбрать место, нанять команду. Особенно тяжело держать руку на пульсе, когда у вас на руках маленький ребенок.
25 мая в Цифровом деловом пространстве собрались лучшие эксперты по психологии, созданию личного бренда, предпринимательству и маркетингу. Они рассказали, как успешно совмещать родительство и развитие собственного дела, ведь и дети, и работа являются одинаково важной составляющей жизни.
В обсуждении развития женского предпринимательства приняли участие известные спикеры: замминистра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, финалистка программы «Мама-предприниматель» 2023 года Анна Злотко, директор по развитию сервисов компании Wildberries Кристина Спирёва.
Участницами мероприятия стали женщины, которые уже развивают собственные проекты или только ищут подходящую нишу. Опрос среди гостей форума показал, что большинство присутствующих развивают бизнес в сферах торговли, красоты, производства одежды, спорта, образования, что отражает общую тенденцию.
«Сегодня 38% российских малых и средних компаний относятся к сфере торговли. Стремительно растет электронная коммерция: сектор вырос на 1000%. В нем активно развивают свои проекты и женщины. В торговле в целом легче стартовать. В других случаях женщины выбирают те сферы запуска бизнеса, где они могут капитализировать свои личные и профессиональные навыки. Для женщин-предпринимателей это сферы образования, здравоохранения, финансовые и страховые услуги, для самозанятых — маркетинг, бьюти, образование. Новой точкой для роста женского бизнеса являются крафтовые производства. Это не только мода, но и косметика, продукты питания, украшения», — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
По словам Кристины Костромы, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 42% московских индивидуальных предпринимателей — женщины. При этом сферы бизнеса, которым руководят женщины, не соответствуют общероссийским тенденциям: на первом месте — торговля, на втором — деятельность профессиональная, научная и техническая, завершают тройку операции с недвижимым имуществом.
«Женщины могут развивать проекты в любой сфере, нет неженского бизнеса. У нас много таких примеров. Поэтому самое главное — это проактивная позиция предпринимателя. Сегодня действует широкая линейка мер поддержки бизнеса как в Москве, так и в регионах, что значительно облегчает старт и развитие своего дела», — поясняет Кристина Кострома.
Перед гостями форума также выступила предприниматель Анна Злотко, которая своим примером доказывает, что совмещать троих детей и ведение трех проектов возможно. Злотко стала финалисткой программы «Мама-предприниматель». В настоящий момент она развивает швейную мастерскую, арт-резиденцию для художниц с детьми «Мама дома» и центр развития культуры и искусства «Марьин дом».
«Во многом мне помогала программа «Мама-предприниматель». С нами работали бизнес-тренеры, благодаря чему 32 участницы смогли сырые бизнес-идеи упаковать в готовые проекты. Я искренне желаю программе больше участниц, больше проектов, больше спонсоров, потому что это действительно достойная программа», — поделилась Анна.
Помимо участия в федеральной программе, предприниматель прошла обучение в Школе краудфандинга, организованной Фондом поддержки социальных проектов и краудфандинговой платформой Planeta.ru. Сейчас Анна собирает средства, чтобы открыть арт-резиденцию «Марьин дом» в деревне Чакола Пинежского района в Архангельской области.
Форум-фестиваль получился по-настоящему масштабным: свыше 500 000 участников онлайн-трансляции из разных регионов России, 50 часов тренингов, в которых мамы могли участвовать, не беспокоясь о своих детях, для которых был организован специальный клуб с играми и аниматорами.
«Классное мероприятие! Еще лет пять назад я бы его посетила как мама, задумывающаяся о творческой реализации. А сегодня я та мама, которая реализовывает свой социальный проект, делится опытом и безумно кайфует от этого! Благодарю всех организаторов за вклад в развитие и поддержку женщин», — поделилась впечатлениями одна из участниц Наталья Понина, социальный предприниматель из Москвы.