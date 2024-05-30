Как успешно сочетать бизнес и материнство: в Москве прошел форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес»

«Сегодня 38% российских малых и средних компаний относятся к сфере торговли. Стремительно растет электронная коммерция: сектор вырос на 1000%. В нем активно развивают свои проекты и женщины. В торговле в целом легче стартовать. В других случаях женщины выбирают те сферы запуска бизнеса, где они могут капитализировать свои личные и профессиональные навыки. Для женщин-предпринимателей это сферы образования, здравоохранения, финансовые и страховые услуги, для самозанятых — маркетинг, бьюти, образование. Новой точкой для роста женского бизнеса являются крафтовые производства. Это не только мода, но и косметика, продукты питания, украшения», — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.