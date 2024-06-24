Как платформа «Авито» запустила распродажу с честными скидками от лучших частных продавцов

По словам Никиты Шашкевича, руководителя категории Lifestyle в «Авито», акция создана специально для частных продавцов и покупателей по принципу «скидки людям от людей», и это первая такая история. «Мы рассчитываем, что наличие товаров с рук, да еще и со скидкой до 80%, позволит нашим пользователям найти по-настоящему выгодные предложения. Для нас самое важное ‒ в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах. Кроме того, на платформе есть механизмы для проведения безопасных сделок с помощью «Авито Доставки»: средства «замораживаются» на счете до момента получения и проверки товара покупателем, а география покупок в рамках страны может быть неограниченной», ‒ прокомментировал эксперт.