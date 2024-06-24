Как платформа «Авито» запустила распродажу с честными скидками от лучших частных продавцов

Как платформа «Авито» запустила распродажу с честными скидками от лучших частных продавцовНа «Авито» стартовала первая федеральная распродажа вещей от частных продавцов с высоким рейтингом. Объявления, участвующие в ней, получат до 35% больше внимания от многомиллионной аудитории онлайн-платформы.
Популярность онлайн-шопинга в нашей стране набирает обороты из года в год: россияне покупают на онлайн-площадках буквально все: продукты, лекарства, вещи, технику ‒ и делают крупные приобретения, например авто или недвижимость.
Рынок электронной коммерции можно назвать зрелым и конкурентным, в связи с чем на нем прослеживается несколько важных трендов. Во-первых, онлайн-площадки создают экосистемы, расширяют продуктовый ассортимент и вводят дополнительные сервисы. К примеру, доставку, страхование, финансовые услуги, партнерские программы. Так, «Почта России» недавно начала в тестовом режиме выдавать посылки «Авито» в своих партнерских пунктах (в которые входят даже кафе и салоны связи) в 33 городах России, что существенно улучшило покрытие аудитории онлайн-площадки. В первую очередь, это удобно для покупателей: повышает доступность услуг.
Во-вторых, онлайн-платформы повышают требования к потенциальным продавцам, в том числе вводят репутационные и рейтинговые системы, что опять же положительно отражается на конечных потребителях: они получают более качественные товары и услуги по более интересным ценам. Некоторые онлайн-площадки проводят специальные акции, продвигающие именно самых лучших продавцов, а для покупателей обеспечивают дополнительные преференции на их товары.
К примеру, в ближайшие две недели на «Авито» пройдет крупная федеральная распродажа от частных продавцов с высоким рейтингом. Команда сервиса пригласила к участию пользователей, кто продает товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти» и «Для дома и дачи» и имеет рейтинг выше 4,5 баллов на «Авито». Покупатели во время акции могут купить товары из этих категорий с существенными скидками – до 80%.
Распродажа получила название «Хватамба»*. Категории же были выбраны, опираясь на клиентскую обратную связь. Опрос, который специалисты «Авито» проводили в преддверии распродажи, показал, что одежда, которую россияне покупают с дисконтом, ‒ одна из самых популярных категорий. 71% респондентов покупает именно одежду на распродажах, еще 53% ‒ обувь. Мебель со скидками целенаправленно ищут 12%, выгодные предложения по запчастям подбирает каждый десятый россиянин.
На онлайн-площадке проследят, чтобы в акцию попали товары только с реальными скидками. Алгоритм, созданный разработчиками платформы, изучает стратегию поведения продавца до момента старта распродажи и после. Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям. Таким образом, товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо, будут исключены. Так иногда делают и продавцы маркетплейсов, да и ритейлеры, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя якобы выгодным предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц.
По словам Никиты Шашкевича, руководителя категории Lifestyle в «Авито», акция создана специально для частных продавцов и покупателей по принципу «скидки людям от людей», и это первая такая история. «Мы рассчитываем, что наличие товаров с рук, да еще и со скидкой до 80%, позволит нашим пользователям найти по-настоящему выгодные предложения. Для нас самое важное ‒ в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах. Кроме того, на платформе есть механизмы для проведения безопасных сделок с помощью «Авито Доставки»: средства «замораживаются» на счете до момента получения и проверки товара покупателем, а география покупок в рамках страны может быть неограниченной», ‒ прокомментировал эксперт.
Важное преимущество для «селлеров» классифайда то, что частные продавцы получат доступ к 60-миллионной аудитории и дополнительное продвижение продаваемого ассортимента на внутренних и внешних площадках: «Авито» запустит федеральную рекламу на ТВ, в интернете и на многомиллионную аудиторию самой платформы. Большинство продавцов на онлайн-площадке – это физические лица, а также представители малого бизнеса, у которых, как правило, нет объемных бюджетов на рекламу. Партнерство с крупной цифровой платформой может стать для них драйвером для развития своего дела.
*«Хватамба – название распродажи. Срок – с 24.06.2024 по 07.07.2024. Скидка для объявлений с отметкой «распродажа». Представлены собирательные образы товаров. Указана предельная цена с учетом скидки для товаров, участвующих в распродаже, и попавших в одну из подборок товаров того вида, что демонстрируется в рекламе». 12+