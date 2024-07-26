«НАШЕ Радио» отправит своих слушателей в тайное путешествие

Почему тайное? В утреннем шоу «Подъемники» мы также случайно определим маршрут путешествия для каждого из победителей. Если у вас не окажется заграничного паспорта, то будет разыгран маршрут по России. Те, у кого есть возможность выехать за пределы страны, могут оказаться в самых неожиданных местах нашей планеты.