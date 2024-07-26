«НАШЕ Радио» отправит своих слушателей в тайное путешествие
Пакуйте чемоданы: «НАШЕ Радио» разыграет среди своих слушателей пять тайных путешествий на семь ночей с вылетом из Москвы в сентябре!
Правила участия в конкурсе предельно просты: вам нужно заполнить анкету участника на сайте nashe.ru, а мы случайным образом выберем пять счастливых номеров, которые продлят это теплое лето. Каждый тур рассчитан на двоих!
Почему тайное? В утреннем шоу «Подъемники» мы также случайно определим маршрут путешествия для каждого из победителей. Если у вас не окажется заграничного паспорта, то будет разыгран маршрут по России. Те, у кого есть возможность выехать за пределы страны, могут оказаться в самых неожиданных местах нашей планеты.
Заполняйте анкету участника с пятое июля по шестое августа, внимательно слушайте «НАШЕ Радио» на частоте 101,8 FM, не забывайте заходить на nashe.ru/journey: раз в неделю в прямом эфире мы будем случайным образом выбирать по одному счастливчику.
Имена везунчиков будут озвучены 31 июля и 7 августа 2024 года в девять утра.
Внимание: маршрут путешествия для каждого из победителей будет определен 8 августа. Вылет из Москвы – с 1 по 10 сентября 2024 года.