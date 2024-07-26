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«НАШЕ Радио» отправит своих слушателей в тайное путешествие

Пакуйте чемоданы: «НАШЕ Радио» разыграет среди своих слушателей пять тайных путешествий на семь ночей с вылетом из Москвы в сентябре!

Правила участия в конкурсе предельно просты: вам нужно заполнить анкету участника на сайте nashe.ru, а мы случайным образом выберем пять счастливых номеров, которые продлят это теплое лето. Каждый тур рассчитан на двоих!

Почему тайное? В утреннем шоу «Подъемники» мы также случайно определим маршрут путешествия для каждого из победителей. Если у вас не окажется заграничного паспорта, то будет разыгран маршрут по России. Те, у кого есть возможность выехать за пределы страны, могут оказаться в самых неожиданных местах нашей планеты.

Заполняйте анкету участника с пятое июля по шестое августа, внимательно слушайте «НАШЕ Радио» на частоте 101,8 FM, не забывайте заходить на nashe.ru/journey: раз в неделю в прямом эфире мы будем случайным образом выбирать по одному счастливчику.

Имена везунчиков будут озвучены 31 июля и 7 августа 2024 года в девять утра.

Внимание: маршрут путешествия для каждого из победителей будет определен 8 августа. Вылет из Москвы – с 1 по 10 сентября 2024 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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