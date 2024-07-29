Расширяя горизонты

«Следить за ключевыми хоккейными поединками теперь можно и с трибуны, и на крупноформатных уличных экранах. Мы выводим спорт на улицы городов и создаем уникальное пакетное предложение “СпортКит” для партнеров и спонсоров спортивных мероприятий. Собственная запатентованная технология Lightborn позволяет транслировать события ключевых матчей, воплощать прорывные проекты и вовлекать аудиторию. Ежегодно на “ЦСКА Арене” проводится более сотни матчей и концертов, на которые приходит порядка миллиона гостей. С запуском нового медиафасада все они пополнят аудиторию нашего уличного медиа. За месяц экран площадью 1150 квадратных метров обеспечивает свыше 25 миллионов просмотров», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.