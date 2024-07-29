Газета
Телеграм
Подкаст
На правах рекламы
Реклама / maergroup.ruErid:2VfnxwQudQk

Расширяя горизонты

МАЕР выводит спортивные трансляции на улицы городов

Медиахолдинг МАЕР включил в портфель своих медиаактивов «ЦСКА Арену». Новый цифровой экран на здании спортивного комплекса на Третьем транспортном кольце стал 35-м медиафасадом МАЕР в Московском регионе и создал новый центр притяжения для сотен тысяч москвичей.

«Следить за ключевыми хоккейными поединками теперь можно и с трибуны, и на крупноформатных уличных экранах. Мы выводим спорт на улицы городов и создаем уникальное пакетное предложение “СпортКит” для партнеров и спонсоров спортивных мероприятий. Собственная запатентованная технология Lightborn позволяет транслировать события ключевых матчей, воплощать прорывные проекты и вовлекать аудиторию. Ежегодно на “ЦСКА Арене” проводится более сотни матчей и концертов, на которые приходит порядка миллиона гостей. С запуском нового медиафасада все они пополнят аудиторию нашего уличного медиа. За месяц экран площадью 1150 квадратных метров обеспечивает свыше 25 миллионов просмотров», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.

Во время крупного спортивного события медиахолдинг транслировал ключевые моменты матча, обновляя каждую минуту счет и комментарии на медиафасадах и цифровых экранах Москвы и Московского региона. Проект был реализован на собственной, запатентованной в России, платформе Lightborn.

Медийный инвентарь пополнили новые локации Московского региона. «Запущен новый медиафасад в Химках, он обеспечивает свыше 18 миллионов просмотров, позволяет транслировать контент в высоком разрешении и 3D-формате. Новые возможности открываются для брендов, для социально значимых событий, образовательных, культурных, исторических и спортивных проектов», – отметил Константин Майор.

Новые цифровые экраны установлены также на Рублево-Успенском шоссе, в Красногорске  и Котельниках. Ежемесячно они обеспечивают свыше 33 миллионов визуальных контактов.

Медиахолдинг МАЕР – №1 рекламного рынка России по площади медиафасадов. Федеральный оператор обладает собственной сетью цифровых экранов и медиафасадов в Москве, Московской области и ключевых регионах России. С начала лета инвентарь расширился также в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Уфе, Краснодаре. Суммарное количество визуальных контактов с аудиторией по всей сети превышает 6 миллиардов в месяц.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных