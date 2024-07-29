Расширяя горизонты

Расширяя горизонтыМАЕР выводит спортивные трансляции на улицы городов
Медиахолдинг МАЕР включил в портфель своих медиаактивов «ЦСКА Арену». Новый цифровой экран на здании спортивного комплекса на Третьем транспортном кольце стал 35-м медиафасадом МАЕР в Московском регионе и создал новый центр притяжения для сотен тысяч москвичей.
«Следить за ключевыми хоккейными поединками теперь можно и с трибуны, и на крупноформатных уличных экранах. Мы выводим спорт на улицы городов и создаем уникальное пакетное предложение “СпортКит” для партнеров и спонсоров спортивных мероприятий. Собственная запатентованная технология Lightborn позволяет транслировать события ключевых матчей, воплощать прорывные проекты и вовлекать аудиторию. Ежегодно на “ЦСКА Арене” проводится более сотни матчей и концертов, на которые приходит порядка миллиона гостей. С запуском нового медиафасада все они пополнят аудиторию нашего уличного медиа. За месяц экран площадью 1150 квадратных метров обеспечивает свыше 25 миллионов просмотров», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
Во время крупного спортивного события медиахолдинг транслировал ключевые моменты матча, обновляя каждую минуту счет и комментарии на медиафасадах и цифровых экранах Москвы и Московского региона. Проект был реализован на собственной, запатентованной в России, платформе Lightborn.
Медийный инвентарь пополнили новые локации Московского региона. «Запущен новый медиафасад в Химках, он обеспечивает свыше 18 миллионов просмотров, позволяет транслировать контент в высоком разрешении и 3D-формате. Новые возможности открываются для брендов, для социально значимых событий, образовательных, культурных, исторических и спортивных проектов», – отметил Константин Майор.
Новые цифровые экраны установлены также на Рублево-Успенском шоссе, в Красногорске и Котельниках. Ежемесячно они обеспечивают свыше 33 миллионов визуальных контактов.
Медиахолдинг МАЕР – №1 рекламного рынка России по площади медиафасадов. Федеральный оператор обладает собственной сетью цифровых экранов и медиафасадов в Москве, Московской области и ключевых регионах России. С начала лета инвентарь расширился также в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Уфе, Краснодаре. Суммарное количество визуальных контактов с аудиторией по всей сети превышает 6 миллиардов в месяц.