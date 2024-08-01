Как «Русский завтрак» объединил бренды для поддержки и развития региональной гастрономии

«Русский завтрак» как раз направлен на то, чтобы мы больше узнали о богатстве и разнообразии вкусов нашей страны, а шеф‑повара вдохновлялись, интересовались российскими продуктами, создавали новые решения и всегда могли предложить гостям свой вкус родом из детских воспоминаний», — Екатерина Дюрр, бренд‑директор по HoReCa «ЭкоНива‑Продукты питания» и руководитель проекта.