Как «Русский завтрак» объединил бренды для поддержки и развития региональной гастрономии
Анатомия российского туризма
Региональный туризм становится все более популярным. Путешественники чаще выбирают уникальные маршруты и колоритные места. Осмотреть главные достопримечательности уже недостаточно — туристы хотят полного погружения в этническую культуру. По различным оценкам, порядка 40% путешественников считают знакомство с местной кухней главной целью поездки, почти 80% туристов пересматривают маршрут после погружения в региональные особенности. Гастротуризм — возможность попробовать «вкус региона» и узнать тонкости рецептуры. Дальний Восток, Кавказ, Северное Причерноморье, Карелия — самые популярные направления, богатые кулинарными традициями.
Региональный туризм также развивается благодаря массовым гастрономическим мероприятиям. Такие проекты ориентируются на раскрытие потенциала районов. По данным Министерства культуры, за год количество посетителей таких мероприятий увеличилось на 15%. Одним из них, по-настоящему национальным проектом, становится культурно-гастрономическая коллаборация «русский завтрак», охватывающая 15 городов России.
От нашего стола — к вашему
В ресторанной индустрии, где сейчас главный тренд — стремление к уникальности и аутентичности, коллаборации становятся драйвером роста. И вот яркий пример: оптовая компания METRO, лидер по производству молока «ЭкоНива» и «Гастрономическая карта России» объединили свои силы, чтобы показать всему миру богатство и разнообразие «русского завтрака».
Проект «Русский завтрак» — это не просто новый раздел в меню, а истинное гастрономическое путешествие по регионам России. Рестораторы и отельеры, участники проекта, получили возможность предложить гостям блюда с использованием местных продуктов, подчеркнуть особенности региональной кухни и показать все богатство традиционных вкусов.
«В наших проектах мы соединяем ресурс поставщиков, профессиональных клиентов, посетителей наших торговых центров. Такая синергия создает интерес, придает энергию общему делу. Таким образом мы создаем готовые решения для отелей и ресторанов, которые раскрывают разнообразие культур и традиции страны», — комментирует Евгения Щербакова, руководитель В2В-маркетинга METRO.
Все дело в завтраке
«Русский завтрак» — это не просто утренний прием пищи, это воспоминания о детстве, традиции и вкус родного дома. Именно это желание — сделать «русский завтрак» узнаваемым и понятным для каждого путешественника, возродить традицию утренней трапезы, а также подчеркнуть региональные гастрономические особенности — лежит в основе проекта.
Отели и рестораны получили возможность создать свое меню завтрака, показать гостям особенности локальных блюд и погрузить их в мир вкусов России. Каждый рецепт по-своему уникален, но объединяет их одно: большинство блюд не обходятся без молочных продуктов. Сырники, запеканки, оладья, йогурты, блины и каши — это шедевры русской кухни, которые любят все.
«Русский завтрак» как раз направлен на то, чтобы мы больше узнали о богатстве и разнообразии вкусов нашей страны, а шеф‑повара вдохновлялись, интересовались российскими продуктами, создавали новые решения и всегда могли предложить гостям свой вкус родом из детских воспоминаний», — Екатерина Дюрр, бренд‑директор по HoReCa «ЭкоНива‑Продукты питания» и руководитель проекта.
Вкус партнерства
Полюбившийся в прошлом году проект, в этом набирает новые обороты и становится целой гастрономической революцией: под своей эгидой он объединит шеф-поваров, производителей и туристические проекты, чтобы показать богатство и разнообразие русской кухни.
Напомним, в 2023 году «Русский завтрак» заслужил одобрение в профессиональной среде. Было разработано 80 рецептов блюд и проведена серия кулинарных мастер-классов в родных городах шеф-поваров, которые познакомили всех желающих с региональными прочтениями традиционных блюд.
В этот раз пришла пора ресторанам и отелям (сегменту HoReCa) показать разнообразие кулинарных традиций, ведь каждый регион имеет свои уникальные рецепты, а «Русский завтрак» — это отличная возможность познакомиться с ними.
Для заведений участие в «Русском завтраке» — это шанс заявить о себе на карте всероссийского культурно-гастрономического проекта, привлечь новых гостей и показать свою уникальность. А для компаний — площадка для развития партнерства и выхода на новые клиентские группы.
Организаторы проекта предложили отелям и ресторанам из 15 городов России включить в меню традиционные блюда русской кухни, основу которых составляют молочные продукты. Но самое главное — они должны отражать богатство и разнообразие русской кухни: раскрывать региональные традиции и включать локальные особенности. Ведь именно в изучении местных блюд и ингредиентов заключается истинное гастрономическое путешествие.
Развитие культуры питания через профессионалов своего дела — важное направление проекта. Именно поэтому в 2024 году «Русский завтрак» направлен, прежде всего, на рестораны и отели. Коллаборация бизнеса будет не только способствовать развитию ресторанной индустрии, но и повысит конкурентоспособность регионов, сделав их более притягательными для туристов.