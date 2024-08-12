Родина – маяк для бизнеса

«Современный цифровой экран установлен на пути следования по гостевому маршруту из аэропорта в направлении острова Русский. Медиафасад на одном из самых оживленных перекрестков в месяц обеспечит свыше 7 миллионов визуальных контактов с размещенной информацией. За год столицу Приморья посещает порядка 5 миллионов человек. Ежегодно во Владивостоке проходит Восточный экономический форум – это свыше 7 тысяч участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий. В этом году мы обязательно поприветствуем участников форума и расскажем о ключевых событиях ВЭФ, не только в самом Приморском крае, но и по всей России», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.