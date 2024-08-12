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Родина – маяк для бизнеса

В самом центре Владивостока медиахолдинг МАЕР в преддверии ВЭФ запустил современный цифровой экран с углом обзора 180 градусов. Он располагается на здании торгового центра «Родина». Все дороги Владивостока спускаются к морю, и через перекресток улиц Семеновская – Алеутская ежедневно проезжают тысячи жителей и гостей Приморского края. Теперь все они благодаря новому медиа могут увидеть актуальный контент, узнать о культурных, спортивных и социально значимых событиях в стране и регионе.

«Современный цифровой экран установлен на пути следования по гостевому маршруту из аэропорта в направлении острова Русский. Медиафасад на одном из самых оживленных перекрестков в месяц обеспечит свыше 7 миллионов визуальных контактов с размещенной информацией. За год столицу Приморья посещает порядка 5 миллионов человек. Ежегодно во Владивостоке проходит Восточный экономический форум – это свыше 7 тысяч участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий. В этом году мы обязательно поприветствуем участников форума и расскажем о ключевых событиях ВЭФ, не только в самом Приморском крае, но и по всей России», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.

Восточный экономический форум, организованный фондом «Росконгресс», состоится 3-6 сентября в живописном кампусе Дальневосточного федерального университета. За рамками деловой программы участники форума смогут насладиться фестивалем «Владивостокские сезоны», который обещает погрузить в атмосферу местной культуры и традиций, а также посетить выставку «Улица Дальнего Востока», где будут представлены достижения региона. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная программа, которая привлечет внимание любителей активного отдыха. В первый день ВЭФ пройдет II Международный форум «День сокола», посвященный сохранению редких видов птиц и экологии.

Владивосток – конечный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали — самой длинной железной дороги в мире. Уникальная природа региона с его живописными бухтами и горными пейзажами делает знакомство с Владивостоком поистине незабываемым опытом.

Медиахолдинг МАЕР стремительно увеличивает свое присутствие в двух десятках регионов России. Только с начала лета новые цифровые экраны появились в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Краснодаре, Уфе, подмосковных Химках, Котельниках, Красногорске и на Рублево-Успенском шоссе. Все это дало рост охвата аудитории по всей сети в сравнении с летом прошлого года на 128%. В настоящий момент единая сеть медиафасадов и цифровых экранов МАЕР обеспечивает в целом свыше 6 миллиардов визуальных контактов в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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