Вехи истории. 90 миллионов цифровых приглашений на выставку к 500-летию Новодевичьего монастыря

«Во многих семьях принято бережно сохранять и передавать предметы, принадлежавшие предкам: иконы, перед которыми молились бабушки и дедушки, книги, предметы обихода. Но если этот обычай оказывает влияние на укрепление многолетних семейных связей, то столь же важно это и в отношении народных реликвий, тех духовных ценностей, которые имеют значение для жизни всего народа. Благодарю организаторов выставки за проделанную очень интересную, хотя и непростую работу и надеюсь, что прикосновение к истории одной из старейших женских обителей Москвы, а через это – к русской национальной истории – станет вдохновляющим открытием для многих наших соотечественников», – сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем приветственном слове.