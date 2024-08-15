Вехи истории. 90 миллионов цифровых приглашений на выставку к 500-летию Новодевичьего монастыря
Патриарх Кирилл и вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыли выставку «Новодевичий монастырь. Вехи истории» в Государственном историческом музее (ГИМ). Она приурочена к 500-летию древней обители. Медиахолдинг МАЕР выступил в качестве коммуникационного партнера проекта.
«Во многих семьях принято бережно сохранять и передавать предметы, принадлежавшие предкам: иконы, перед которыми молились бабушки и дедушки, книги, предметы обихода. Но если этот обычай оказывает влияние на укрепление многолетних семейных связей, то столь же важно это и в отношении народных реликвий, тех духовных ценностей, которые имеют значение для жизни всего народа. Благодарю организаторов выставки за проделанную очень интересную, хотя и непростую работу и надеюсь, что прикосновение к истории одной из старейших женских обителей Москвы, а через это – к русской национальной истории – станет вдохновляющим открытием для многих наших соотечественников», – сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем приветственном слове.
Дмитрий Чернышенко обратился к присутствующим сразу в двух ролях: как вице-премьер и сопредседатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Новодевичьего монастыря.
«Сегодня Президент ставит ряд задач, связанных с духовно-нравственным воспитанием нашей молодежи. Благодарю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за помощь в их решении. Крайне важно, чтобы как можно больше молодежи увидели такие замечательные выставки, как «Новодевичий монастырь. Вехи истории», и смогли через призму исторических событий посмотреть на то светлое будущее, за которое мы все сейчас боремся. […] Мы все вместе создаем новые условия и для хранения этих святынь, и для того, чтобы как можно больше людей смогли их увидеть», – отметил Дмитрий Чернышенко.
Кампанию по продвижению выставки на своих цифровых экранах запустил коммуникационный партнер проекта – медиахолдинг МАЕР. Ролики, приглашающие в Государственный исторический музей, увидят 90 миллионов раз.
«Поддержка исторических, просветительских проектов, вовлечение в изучение российской истории молодежи – одна из задач нашего нового медиа. Эта выставка вряд ли кого-то оставит равнодушным. Рассматривать реликвии, собранные в экспозиции, перемещаться от одной к другой можно несколько часов. Особенно впечатляет, что многие экспонаты связаны с российскими государями: Иваном Грозным, Борисом Годуновым, первыми Романовыми. Чувствуешь связь времен! Без знания истории сложно осмыслить настоящие. Мы уже начали рассылать цифровые приглашения. С больших уличных экранов за 10 дней их увидят 6 миллионов человек», – подчеркнул владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
Новодевичий монастырь – один из красивейших архитектурных ансамблей Москвы. Выставку к его 500-летию не случайно разместили именно в Историческом музее.
«В 1922 году Новодевичий монастырь закрыли, на его территории организовали музей, ставший в 1934 году филиалом Государственного исторического музея. Именно статус музея помог сохранить многие святыни монастыря и сам шедевр православного зодчества. В 2010 году монастырь был передан Русской Православной церкви, но связь Исторического музея и древней обители не прервалась, а напротив – вышла на новый уровень соработничества. Сейчас ведется строительство экспозиционно-выставочного центра, где будут представлены уникальные коллекции Исторического музея, отражающие историю русского православия. Новый музей станет своеобразным предисловием к знакомству с ансамблем монастыря», – заметил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Возникновение Новодевичьего монастыря связано с легендой: великий князь Василий III дал обет, что построит обитель на берегу Москвы-реки, если отобьет Смоленск у польско-литовских сил. Удачной стала лишь осада 1514 года, и десять лет спустя в 1524-м государь исполнил свое обещание.
Посетители выставки получат редчайшую возможность впервые за долгое время увидеть драгоценные дары, которые преподносили монастырю цари из династий Рюриковичей, Годуновых и Романовых. В коллекцию вошли портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох, произведения мастерских Новодевичьего монастыря.
Выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории» в Государственном историческом музее будет идти до 4 ноября.
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