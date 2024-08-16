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Татищева и де Геннина оживили ко Дню Екатеринбурга

Взмах шляпой-треуголкой и приветствие потомков. Отцы-основатели Екатеринбурга Василий Татищев и Вильгельм де Геннин ожили на цифровых экранах МАЕР. Медиахолдинг поздравил уральцев с Днем города, запустив специальное видеопоздравление на новых цифровых экранах. В этом году столица Урала отметит 301-летие.

Василий Татищев справа в парике, Вильгельм де Геннин – слева в шляпе-треуголке, в руках они держат самый первый план города. Этот памятник отлили на знаменитом «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге в конце 90-х годов. Место стало знаковым для уральцев, здесь проводят концерты и митинги,  возлагают цветы, назначают встречи, самые креативные горожане заботливо укутывают отцов-основателей в шарфики, а еще, видимо из-за неразлучности, называют Бивисом и Баттхедом. В отличие от популярных в 90-е годы анимационных героев Татищев и де Геннин друзьями никогда не были, а жаркие споры вокруг самого памятника разгорелись уже в 21 веке. Скульптор заявил, что обладает правами и на все изображения памятника, в том числе и фотографии – кто бы их не сделал. Доказывать обратное пришлось в Конституционном суде. После пяти лет разбирательств памятник, по сути, признали народным достоянием.

«Специально ко Дню Екатеринбурга мы запустили новые цифровые экраны, суммарно увеличив охват до 3 миллионов 200 тысяч визуальных контактов в месяц. Присутствие нашего нового медиа в столице Урала для меня особенно важно, я учился в Екатеринбурге, здесь начинался мой бизнес, и сейчас здесь работает значительная часть нашей команды. Я рад, что в городе появляется еще больше возможностей для развития и продвижения коммерческих и социальных проектов. Поздравляю всех екатеринбуржцев с праздником!» – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Новый двухсторонний цифровой билборд начал трансляцию на пересечении улиц 8 марта и Юлиаса Фучика. Это район в непосредственной близости торгово-развлекательных центров «Ботаника Молл», «Мегаполис», «Дирижабль» и автовокзала «Южный».

Еще одна медиаконструкция установлена улице Бебеля, в районе торгово-развлекательного центра «Карнавал», в непосредственной близости к четырехзвездочному конгресс-отелю «Екатеринбург» и оптово-розничному рынку «Таганский ряд».

Третий цифровой экран запустили на улице Технической – это одна из основных магистралей в жилых районах «Сортировочный» и «Семь Ключей».

Медиахолдинг МАЕР развивает новое медиа и стремительно увеличивает свое присутствие в двух десятках регионов России. Только с начала лета новые цифровые экраны появились в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Краснодаре, Уфе, Владивостоке, подмосковных Химках, Котельниках, Красногорске и на Рублево-Успенском шоссе. Все это дало рост охвата аудитории по всей сети в сравнении с летом прошлого года на 128%. В настоящий момент единая сеть медиафасадов и цифровых экранов МАЕР обеспечивает в целом свыше 6 миллиардов визуальных контактов в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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