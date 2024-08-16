Татищева и де Геннина оживили ко Дню Екатеринбурга

Василий Татищев справа в парике, Вильгельм де Геннин – слева в шляпе-треуголке, в руках они держат самый первый план города. Этот памятник отлили на знаменитом «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге в конце 90-х годов. Место стало знаковым для уральцев, здесь проводят концерты и митинги, возлагают цветы, назначают встречи, самые креативные горожане заботливо укутывают отцов-основателей в шарфики, а еще, видимо из-за неразлучности, называют Бивисом и Баттхедом. В отличие от популярных в 90-е годы анимационных героев Татищев и де Геннин друзьями никогда не были, а жаркие споры вокруг самого памятника разгорелись уже в 21 веке. Скульптор заявил, что обладает правами и на все изображения памятника, в том числе и фотографии – кто бы их не сделал. Доказывать обратное пришлось в Конституционном суде. После пяти лет разбирательств памятник, по сути, признали народным достоянием.