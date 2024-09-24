Эксперты «Европейской медиагруппы»: радио замедляет старение

В этом году ЕМГ отмечает 14 лет лидерства в национальной индустрии радиовещания. Актуальные рейтинги Mediascope за январь-июнь 2024-го подтверждают — «Европейская медиагруппа» непоколебимо держит первенство по всем ключевым измеряемым показателям. Совокупная ежедневная аудитория холдинга №1 на рынке — более 17,8 млн человек, что составляет 28% населения крупных городов России старше 12 лет. А каждую неделю на эфир станций ЕМГ настраивается более половины всех радиослушателей России. Доля рынка «Европейской медиагруппы» по аудитории рекордная среди всех вещателей — 24,2%. Две трети жителей России ежемесячно выбирают форматы ЕМГ*.