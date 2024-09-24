Эксперты «Европейской медиагруппы»: радио замедляет старение
Эксперты «Европейской медиагруппы» на масштабной конференции региональных партнёров ЕМГ, состоявшейся с 11 по 14 сентября в Самарканде, определили актуальные тренды и перспективы развития индустрии. Профессионалы радиомира уверены — благодаря нарастающей цифровизации происходит объединение FM-диапазона и онлайн-пространства в глобальную экосистему, что позволяет радио быть привлекательным для слушателей всех поколений. А у радио появился эффективный инструмент для «омоложения аудитории».
В рамках обширной деловой программы своим опытом поделились топ-менеджеры и руководители станций лидирующего радиохолдинга страны. Форум собрал свыше 100 участников из 66 городов России и зарубежья.
В приветственном слове генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов отметил, что продукт должен «дышать», чтобы стать коммерчески успешным: «Радио живёт, развивается. Наша индустрия чутко реагирует на изменения в сфере технологий и медиа. Важно постоянно работать над собой, держать руку на пульсе, чтобы оставаться актуальным, востребованным. И преуспевать финансово. А конференция, диалог с ведущими экспертами радио — отличная возможность находиться в контексте и быть в курсе всех инноваций».
Коммерческий директор ЕМГ Мария Селиванова отметила, что рекламный рынок радио показывает впечатляющий рост во всех сегментах. За первое полугодие 2024-го объёмы рынка превысили показатели прошлого года на 31%. Внушительный рост показал и региональный рынок — плюс 22%. На текущий момент он превышает показатели допандемийного 2019-го уже на 35%. Основные драйверы роста — категории «Авто-мото» и «Строительство».
А директор сервиса «Максимум приоритета регионам» Татьяна Платохина обозначила тенденции регионального сегмента рынка: «Примечательно, что рост рынка в большинстве измеряемых городов обусловлен коррекцией тарифной политики в сторону сокращения скидок или повышения цен. Рекламодатели как и прежде отмечают необходимость расширения аудиторных измерений в регионах — это важно как для понимания аудиторных предпочтений, так и для фиксации рекламных событий».
А директор департамента маркетинга и аналитики Екатерина Ерошкина развенчала мифы, которыми окутано радио: «Вопреки всем опасениям, средний возраст радиослушателя стабильно держится ниже планки среднего возраста жителя России. Более того, сейчас в нашем арсенале есть эффективное средство для "омоложения" — диджитал!».
Стремительно растущую значимость цифровой среды для радио отметила и директор департамента новых медиа ЕМГ Полина Кузьмина: «Диджитал поддерживает и дополняет эфир по множеству параметров. Работа с социальными сетями и другими онлайн-площадками и сервисами позволяет аккумулировать аудиторию, захватывать новые возрастные сегменты, общаться со слушателями в режиме нон-стоп, быстро реагировать на любые программные или внешние изменения, повышать лояльность аудитории».
Директор по маркетинговым коммуникациям медиагруппы Андрей Цыбуков на успешных кейсах ЕМГ продемонстрировал значимость офлайн-событий для продвижения радиостанций: «Год стал рекордным. Свыше 70 различных мероприятий — спортивных, музыкальных, благотворительных, просветительских — на крупнейших площадках по всей стране. Трансляции шоу в прайм-тайме на ТВ, показавшие высочайшие рейтинги. Уникальные по своей концепции аутдор-проекты, приковавшие внимание миллионов жителей мегаполисов. Всё это позволяет усилить радиоформат, сделав его многомерным, разнообразным, всеобъемлющим. Наполнить его новыми смыслами и дать уникальную перспективу. Сделать радиоэфир и радиобренды эпицентром культурной жизни страны».
А заместитель директора департамента коммуникаций ЕМГ Антон Чубаров обозначил важность ведения многомерных PR-коммуникаций в сфере радио, обусловленных полной мультимедиатизацией индустрии, а также роль личного бренда для медиаменеджеров: «Не бойтесь говорить от своего имени, будь то B2B или B2C. Не прячьте эмоции и стремитесь быть в центре внимания. Ведь за должностью всегда стоит личность. А индустрия развлечений не терпит заурядности».
На мероприятии также был объявлен запуск сервиса правового консалтинга для партнёров. Проект представил директор юридического департамента Дмитрий Григорьев: «Именно радио как медиа, сочетающее федеральное и локальное вещание, позволяет в полной мере оценить правовой климат каждого региона, обеспечивая при этом единообразие практики, а также доносить до регулятора насущные проблемы отрасли».
В этом году ЕМГ отмечает 14 лет лидерства в национальной индустрии радиовещания. Актуальные рейтинги Mediascope за январь-июнь 2024-го подтверждают — «Европейская медиагруппа» непоколебимо держит первенство по всем ключевым измеряемым показателям. Совокупная ежедневная аудитория холдинга №1 на рынке — более 17,8 млн человек, что составляет 28% населения крупных городов России старше 12 лет. А каждую неделю на эфир станций ЕМГ настраивается более половины всех радиослушателей России. Доля рынка «Европейской медиагруппы» по аудитории рекордная среди всех вещателей — 24,2%. Две трети жителей России ежемесячно выбирают форматы ЕМГ*.
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*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2024 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. 12+.