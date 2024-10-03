Как подобрать сервис онлайн-встреч под требования банка: опыт УБРиР

Еще одним важным параметром стала поддержка всех популярных браузеров и их версий. «У нас есть часть рабочих мест в офисах продаж, где по внутренним правилам ограничен выбор веб-браузера. Поэтому мы подбирали сервис видеосвязи, который может работать в любом браузере и предъявляет к нему минимальные технические требования», — отмечает Артур Новрузов, технический директор управления инфраструктуры ПАО «УБРиР».