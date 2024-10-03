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Как подобрать сервис онлайн-встреч под требования банка: опыт УБРиР

На фоне новостей об уходе зарубежных поставщиков с российского рынка в ПАО КБ «УБРиР» начали процесс замещения ПО. Одним из ключевых проектов стал поиск российского сервиса коммуникаций. В кейсе — какие требования предъявляют к продукту в одном из крупнейших банков страны.

Искали замену прежнему решению, чтобы не остаться без связи

Как только иностранные компании начали заявлять об уходе с российского рынка, у отечественного бизнеса начались сложности с доступом к зарубежным продуктам. В частности, продлить корпоративные лицензии на сервис видеосвязи, используя прозрачную и понятную схему, оказалось невозможно.

В связи с этим в банке УБРиР поставили вопрос о поиске альтернативы на российском рынке. Первый и самый важный критерий, который выделили специалисты, — стабильная работа в условиях ограничений, накладываемых политикой безопасности. Сервис должен всегда обеспечивать высокое качество видео и звука, работать без сбоев.

Еще одним важным параметром стала поддержка всех популярных браузеров и их версий. «У нас есть часть рабочих мест в офисах продаж, где по внутренним правилам ограничен выбор веб-браузера. Поэтому мы подбирали сервис видеосвязи, который может работать в любом браузере и предъявляет к нему минимальные технические требования», — отмечает Артур Новрузов, технический директор управления инфраструктуры ПАО «УБРиР».

В банке используют сервис коммуникаций как для совещаний, так и для корпоративных мероприятий. Организуют прямые эфиры с сотрудниками, где топ-менеджмент и руководство презентуют стратегию, делятся новостями банка, рассказывают о новых подходах к работе. К онлайн-мероприятиям могут подключаться больше тысячи сотрудников, и сервис должен поддерживать такой формат.

Протестировали возможности нового сервиса во время прямого эфира

Специалисты банка по эксплуатации IT-решений проанализировали продукты от российских вендоров. На финальном этапе решили провести в сервисе корпоративное мероприятие. Эфир для сотрудников организовали в Контур.Толке. Это пространство для коммуникаций, которое объединяет видеовстречи, платформу для вебинаров и корпоративный мессенджер.

«Платформа универсальна. Подключить зрителей к эфиру просто, пользователю не требуется скачивать приложение, устанавливать дополнительное ПО — достаточно пройти по заранее сгенерированной ссылке. Нет особых требований к браузеру и операционной системе, которыми пользуется сотрудник. С помощью Контур.Толка мы смогли достаточно быстро организовать мероприятие для большой распределенной команды», — говорит Артур Новрузов.

Во время эфира важно было убедиться, что сервис справится с нагрузкой, так как подобные мероприятия проходят регулярно. Например, для клиентов организуют обучающие вебинары, на которые приглашают внешних спикеров.

В банке оценивали не только качество связи, но и понятность интерфейса для сотрудников. После мероприятия получили обратную связь от коллег и окончательно решили внедрить Контур.Толк.

«Мы учитывали удобство платформы для большинства сотрудников, чтобы можно было пользоваться сервисом без дополнительного обучения и подсказок. Сравнивали интерфейс Контур.Толка с другими российскими платформами и в итоге выбрали сервис от Контура», — вспоминает Артур Новрузов.

Перевели в Контур.Толк встречи и корпоративные мероприятия

Сотрудники банка используют Контур.Толк для повышения эффективности рабочих встреч. Ключевая возможность, которая востребована практически на всех совещаниях, — демонстрация экрана в разрешении Ultra HD. Она позволяет наглядно передавать информацию, что особенно важно при обсуждении сложных вопросов или представлении отчетов.

Вести диалог и фиксировать договоренности помогают инструменты сервиса, такие как поднятие руки, отправка в чат сообщений и реакций. Каждый пользователь может настроить качество видео с камеры, включить размытие экрана или виртуальный фон, что обеспечивает комфортную работу.

Главное преимущество Контур.Толка, которое отметили в банке УБРиР, — возможность выбирать формат коммуникации в зависимости от задачи. Можно запланировать совещание или прямой эфир для всех сотрудников, не переключаясь между программами. Возможности для онлайн-встреч и мероприятий доступны в одном окне.

«Бывают разные форматы общения и с внешними контрагентами, и с коллективом. Контур.Толк позволяет выбрать, формат, который подразумевает диалог, давая участникам возможность высказаться в эфире, либо направлять вопросы в чат по ходу выступления докладчика, чтобы не прерывать его», — резюмирует Артур Новрузов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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