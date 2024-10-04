Телеграмму добра запустили 2 октября на медиафасадах от Москвы до Владивостока
Новый совместный проект фонда «Подарок ангелу» и медиахолдинга МАЕР стартовал 2 октября, во Всемирный день поддержки людей с ДЦП, на уличных медиафасадах. Любой желающий смог отправить короткое послание, которое тут же появлялось на больших цифровых экранах в центре Москвы и во Владивостоке.
«Ты добрый, сильный, уникальный человек! Пусть каждый миг твоей жизни будет наполнен счастьем и светом!» – написала Наталья.
«У каждого свой суперталант. У кого-то – рисовать, у кого-то – считать, а у ребят с ДЦП – огромная сила духа,» – пишет Егор из Саратова.
«Мечтай! Твори! Вдохновляй! Живи, как чувствуешь! Миром правит ЛЮБОВЬ!» – пишет Полина Ладыженская.
«Знаю, что ты прикладываешь много усилий. Так делают все победители. Просто будь собой, потому что ты такой на Земле один», – написала Елена из Нижневартовска
«Мечтай, люби жизнь, радуйся каждому дню, этот день может оказаться одним из самых удачных!!!» – отправили смс Олег и Юлия.
«Верь в себя и слушай свой внутренний голос. Ты можешь намного больше, чем тебе кажется!» – Саша Тимохин.
«Сами сообщения на экранах выводились доброшрифтом! Его создали по специальным прописям, которые заполнили дети с ДЦП. Люди передавали приветы и слова поддержки, признавались в любви, к акции присоединились сотни компаний. Этими телеграммами добра мы привлекли внимание к важной теме – помощи людям с ДЦП!» – говорит Анастасия Приказчикова, генеральный продюсер проекта «Доброшрифт» и руководитель фонда «Подарок ангелу».
«Добро – это просто. Впервые в России на несколько часов мы превратили наше уличное медиа в большой социальный мессенджер. И вовлекли в проект тысячи неравнодушных людей. Сообщения, отправленные через чат Доброшрифта, в режиме реального времени транслировались на больших цифровых экранах в Москве и Владивостоке. Чтобы напомнить о помощи людям с ДЦП, мы подарили проекту эфирное время, которое позволит обеспечить в месяц свыше 300 миллионов визуальных контактов, специальные ролики Доброшрифта увидят более 16,5 миллиона человек», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Также медиахолдинг во всех крупных городах России показывает клипы с участием российских звезд, которые записали для фонда «Подарок ангелу» музыкальный манифест.
Автором песни выступил Александр ST Степанов (16+). Проект объединил амбассадоров Доброшрифта и подопечных детей с ДЦП. А режиссер Иван Вдовин вдохновился историями детей и снял добрую сказку, в которой исполнились мечты ребят (16+).
«У музыки есть различные миссии! И одна из них, на мой взгляд, – вдохновлять и мотивировать на благие дела и поступки. И я всегда считал, что музыка должна поддерживать и быть рядом в трудную минуту», – рассказал Александр Степанов.
К акции на один день присоединились и коммерческие компании, свои рекламные ролики они «переодели» в доброшрифт.
Благотворительный фонд «Подарок Ангелу» помогает людям с церебральным параличом, а также членам их семей уже более 8 лет. Комплексные проекты включают адресные и системные направления, затрагивающие реабилитацию, образование, социализацию детей и членов их семей. Благодаря проекту Доброшрифт на сегодняшний день помощь оказана более 10 тысячам семей!