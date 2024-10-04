Телеграмму добра запустили 2 октября на медиафасадах от Москвы до Владивостока

«Добро – это просто. Впервые в России на несколько часов мы превратили наше уличное медиа в большой социальный мессенджер. И вовлекли в проект тысячи неравнодушных людей. Сообщения, отправленные через чат Доброшрифта, в режиме реального времени транслировались на больших цифровых экранах в Москве и Владивостоке. Чтобы напомнить о помощи людям с ДЦП, мы подарили проекту эфирное время, которое позволит обеспечить в месяц свыше 300 миллионов визуальных контактов, специальные ролики Доброшрифта увидят более 16,5 миллиона человек», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.