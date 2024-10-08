Каждый второй клиент Directum выбирает искусственный интеллект

«Сейчас к внедрению ИИ подключается «раннее большинство» — компании, которые осознают, что без искусственного интеллекта их дальнейшее развитие либо затормозится, либо совсем прекратится. Они видят реальные успехи своих конкурентов, могут на их опыте убедиться, что эффект от внедрения ИИ ощутимый и готовы сами «заходить в этот поезд». Пока именно «заходить», так как компании, которые лишь спустя два года придут к пониманию, что необходимо внедрять ИИ, уже безнадежно отстанут, а некоторые и окончательно проиграют конкурентную борьбу. И «запрыгнуть в поезд» будет уже гораздо сложнее».