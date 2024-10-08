Каждый второй клиент Directum выбирает искусственный интеллект
В 48% случаев новые клиенты выбирают версию со встроенным ИИ — Directum RX Intelligence (12+). Таковы данные о количестве первичных поставок за 3 квартала 2024 года. Для сравнения — за последние 6 месяцев 2023 года эта доля составляла примерно одну треть от всех продаж.
Одним компаниям нейросети дают возможность сокращать издержки, другим — повышать доходную часть. Но самая главная проблема, которую решает бизнес с помощью интеллектуальных инструментов, — дефицит кадров.
снизить количество рутины, которой сотрудникам неинтересно заниматься: заносить документы в систему, сравнивать тексты, отвечать на входящие письма и многое другое;
высвободить время людей, чтобы применить свои навыки с гораздо большей пользой;
поднять престиж работодателя в глазах соискателей за счет инновационных подходов в работе и управлении.
«Сейчас к внедрению ИИ подключается «раннее большинство» — компании, которые осознают, что без искусственного интеллекта их дальнейшее развитие либо затормозится, либо совсем прекратится. Они видят реальные успехи своих конкурентов, могут на их опыте убедиться, что эффект от внедрения ИИ ощутимый и готовы сами «заходить в этот поезд». Пока именно «заходить», так как компании, которые лишь спустя два года придут к пониманию, что необходимо внедрять ИИ, уже безнадежно отстанут, а некоторые и окончательно проиграют конкурентную борьбу. И «запрыгнуть в поезд» будет уже гораздо сложнее».
Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту компании Directum
Эксперт отмечает, что развитие Directum RX Intelligence продолжается, набор функций будет расширяться за счет генеративных моделей и мультиагентных систем.
Напомним, в 2024 году система начала поставляться пользователям с уже встроенным генеративным искусственным интеллектом.