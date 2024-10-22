Разбор инструмента от Т-Банка: акции для юрлиц

Разбор инструмента от Т-Банка: акции для юрлицКак компании получить дополнительный доход от торговли на фондовом рынке и стать совладельцем успешного бизнеса
У каждого стабильно устойчивого бизнеса есть на счетах свободные средства. Эти деньги сами по себе могут работать на финансовое благополучие компании, если инвестировать их в доходные инструменты фондового рынка. Российский рынок акций привлекателен прежде всего с точки зрения потенциала: успех первичных размещений прошлого и текущего годов наглядно иллюстрирует рост интереса к нему как со стороны компаний-эмитентов, так и со стороны инвесторов. За прошедшие 10 лет IPO и DPO (прямое публичное размещение) провели 44 компании. И почти половина из них (21 размещение) состоялась в 2023-24 гг., причем к первому октября 2024 г. количество первичных размещений превысило аналогичный показатель за весь 2023 г. более чем в полтора раза. Общий объем рынка IPO в прошлом году составил порядка 45 млрд руб., а в этом (с января по октябрь) – уже 77,5 млрд руб.
Сейчас на рынке идеальный момент для того, чтобы начать инвестировать в акции: они стоят дешевле обычного из-за высокой ключевой ставки. С ее снижением и ростом экономики российские акции имеют все шансы вырасти в цене и/или принести привлекательные дивиденды. Кроме того, акции на брокерском счету компании дают возможность сформировать залог, который в нужный момент можно будет оставить брокеру при привлечении финансирования на рынке РЕПО. Возможность торговать акциями есть, в частности, у клиентов – юрлиц Т-Банка: они могут делать это на платформе «Инвестиции для бизнеса» (16+).
Акции – долевые ценные бумаги
При покупке акции инвестор становится акционером – владельцем доли в компании, разместившей бумаги. Это дает ему право на получение части прибыли бизнеса (дивидендов) и на участие в управлении им (путем голосования на общих собраниях акционеров). Второе, как правило, актуально только для очень крупных акционеров, владеющих большими пакетами акций. Кроме того, это право распространяется только на владельцев обыкновенных акций, но не на владельцев привилегированных.
На коротких отрезках времени цены на акции могут быть изменчивыми. Однако на длительной перспективе вложения в российский рынок акций могут принести неплохой доход. Так, за 10 последних лет (с 02.10.2014 по 02.10.2024 гг.), полных кризисных периодов падения рынка, индекс полной доходности Московской биржи «брутто» MCFTR (отражает совокупную доходность входящих в него акций, т. е. эффективность их капитала и доход от реинвестирования дивидендов без учета налогообложения) вырос в 3,8 раза, обеспечив среднегодовой темп роста (CAGR) в 14,52%.
Как зарабатывают на акциях
Основных способов два: инвестируют с целью получения дивидендов или с целью последующей перепродажи акций по более высокой цене, в том числе и после первичного размещения (IPO).
Дивиденды. В зависимости от дивидендной политики конкретного эмитента они могут выплачиваться от одного до 12 раз в год. Так же определяется и размер выплат на одну акцию. Эти параметры утверждаются общим собранием акционеров компании.
Одна из популярных стратегий предполагает покупку бумаг накануне даты отсечки – дня, когда формируется список (реестр) всех, кто владеет акциями компании. Срок владения акциями не учитывается, в реестре окажутся все, у кого они находятся на счету к дате отсечки. Тут важно помнить, что зачислят бумаги не менее чем в течение одного рабочего дня после покупки. Важно определить наиболее благоприятный период для приобретения и продажи пакета, ведь чем ближе к «дню Х», тем дороже продаются бумаги. Зато сразу после выплаты дивидендов они дешевеют. Этот феномен называется дивидендным гэпом.
Долгосрочные инвесторы предпочитают держать в портфеле дивидендные акции годами. В этой стратегии есть и плюсы, и минусы. Плюс – в стабильном получении прибыли, которая увеличивается, если компания растет и стремится делать свою дивидендную политику все более привлекательной для инвесторов. Минус в том, что предсказать, как будет развиваться бизнес эмитента, какой будет конъюнктура рынка, какие экономические и геополитические условия и многое другое – невозможно. Даже если компания крупная и стабильная, дивидендная политика может измениться, например из-за новых собственников, покупки новых бизнесов, выхода на новые рынки и т. д. Это может сократить объем выплат в пользу акционеров или даже привести к отмене дивидендных выплат вовсе.
Как узнать, какие эмитенты акций и в каком объеме выплачивают дивиденды, когда закроется реестр и начнутся выплаты. Можно воспользоваться скринером акций (16+), который есть на сайте Т-Банка, используя готовый набор фильтров для поиска подходящих бумаг. В разделе «Брокерский счет» в личном кабинете Т-Бизнеса можно выбрать любую акцию, предварительно отсортировав все доступные бумаги по цене и доходности. Нажав на кнопку с названием акции, можно получить всю информацию о ней: динамику цен за разные периоды, торговые данные, параметры бумаги и показатели компании, а также увидеть размер дивидендов и даты их выплат. Можно купить или продать акции по текущей рыночной цене или установить лимитную заявку.
Когда деньги поступят на брокерский счет? Пройдет от восьми (как правило) до 18 (редко) рабочих дней с момента закрытия реестра. После этого средства можно будет беспрепятственно вывести или вложить снова.
Главное достоинство дивидендной стратегии для юрлица – возможность получения дополнительного дохода, не связанного с основной деятельностью компании. Таким образом, источники финансирования диверсифицируются, а зависимость от выручки по основному роду деятельности снижается. Многие игроки вкладываются в доли своих контрагентов, так как понимают их бизнес и рынок, таким образом, даже конкурирующая компания дает возможность получить доход.
Перепродажа. Это стратегия для тех, кто имеет возможность ежедневно уделять время фондовому рынку, т. к. требует отслеживания котировок. Для клиентов Т-Банка большой сложности в этом не будет: благодаря простому и удобному интерфейсу приложения «Инвестиции для бизнеса» они могут быстро получать любую информацию о бумаге, включая динамику цен за разные периоды и финансовые показатели компании.
Перепродавать акции можно сразу после участия в IPO или в любой другой момент времени, когда разница цен покупки и продажи устраивает инвестора. Клиенты Т-Банка могут получить рекомендацию по выбору акций, соответствующему цели инвестирования, у аналитиков банка бесплатно.
Доступ в личный кабинет на платформе «Инвестиции для бизнеса» возможен круглосуточно и ежедневно. Для совершения сделок с акциями (а также другими инструментами – облигациями, паевыми инвестиционными фондами и т. п.) не нужно звонить своему менеджеру и устанавливать торговый терминал, все делается за пару кликов.
Плюсы и минусы стратегии. Положительное ее свойство заключается главным образом в возможности получения повышенного дохода. Кроме того, это позволяет постоянно поддерживать диверсификацию инвестиционного портфеля за счет частой ротации бумаг.
Минус же состоит в рискованности такого подхода. Цена акции может длительное время падать, и продать ее с прибылью не удастся. Помимо общерыночных рисков (влияния экономических и неэкономических факторов), на динамику стоимости долевых бумаг негативно могут повлиять отраслевые, управленческие факторы, конкуренция и многое другое.
Почему именно сейчас?
В настоящее время рынок акций можно назвать беспрецедентно дешевым. Индекс Московской биржи (IMOEX), по данным самой торговой площадки, с начала года потерял 8,73%. Момент для покупок акций очень удачный. Как говорят инвесторы, «для кого-то кризис, а для нас – распродажа». В дальнейшем рынок может развернуться на ожиданиях снижения ключевой ставки – привлекательность цен на рынке акций снизится.
Бонус
Имея на брокерском счету акции, можно сформировать из них залог и воспользоваться им в случае необходимости взять деньги в кредит на рынке репо.
Репо – это сделка, состоящая из двух частей. Они разделены между собой определенным временным сроком: от одного до 90 дней. В первой части сделки инвестор дает другим участникам рынка деньги в долг. Они проходят через расчетную структуру биржи, после чего поступают на счёт заёмщика. Одновременно на счет кредитора зачисляется залог – набор качественных ценных бумаг, состав которого регламентирован правилами биржи. Это гарантирует защиту от невозврата долга. Заёмщик, желающий получить финансирование на рынке репо, не будет допущен к сделке, если не обеспечит наличие такого залога. Поэтому подходящие акции на брокерском счету в нужный момент могут очень пригодиться. По истечении срока сделки, во второй ее части, нужно будет вернуть и «тело» долга, и заранее оговоренные проценты.
У бизнесов, которые работают на рынке через платформу «Инвестиции для бизнеса», такая возможность появится в 2025 г.