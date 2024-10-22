Разбор инструмента от Т-Банка: акции для юрлиц

У каждого стабильно устойчивого бизнеса есть на счетах свободные средства. Эти деньги сами по себе могут работать на финансовое благополучие компании, если инвестировать их в доходные инструменты фондового рынка. Российский рынок акций привлекателен прежде всего с точки зрения потенциала: успех первичных размещений прошлого и текущего годов наглядно иллюстрирует рост интереса к нему как со стороны компаний-эмитентов, так и со стороны инвесторов. За прошедшие 10 лет IPO и DPO (прямое публичное размещение) провели 44 компании. И почти половина из них (21 размещение) состоялась в 2023-24 гг., причем к первому октября 2024 г. количество первичных размещений превысило аналогичный показатель за весь 2023 г. более чем в полтора раза. Общий объем рынка IPO в прошлом году составил порядка 45 млрд руб., а в этом (с января по октябрь) – уже 77,5 млрд руб.