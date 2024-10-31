Через сервис Контур.Доверенность выпустили почти полмиллиона МЧД

Дмитрий Покрышкин Руководитель Удостоверяющего центра Контура

Из-за изменений в законодательстве организациям пришлось значительно перестроить свою работу: разобраться в новых требованиях, понять, как правильно и безопасно внедрить это в свои системы. Все два года, пока длился переходный период, мы поддерживали клиентов: разрабатывали и развивали специальные сервисы для управления машиночитаемыми доверенностями, выдавали сертификаты электронных подписей на рабочих местах, а также круглосуточно консультировали пользователей по работе с новыми инструментами — экспертам поступало до 6 000 вопросов в день.