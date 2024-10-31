Через сервис Контур.Доверенность выпустили почти полмиллиона МЧД
1 сентября 2024 года завершился переход на новые правила работы с электронной подписью. Раньше сотрудникам для подписания документов от имени компании требовался только сертификат квалифицированной электронной подписи с реквизитами юрлица, теперь — сертификат физлица и машиночитаемая доверенность. Из-за разных требований госорганов одному сотруднику может понадобиться несколько МЧД и поэтому в компаниях их становится только больше.
Так, по аналитике Удостоверяющего центра Контура, в 2023 году через сервис Контур.Доверенность выпустили в 15 раз больше МЧД, чем в 2022. А за полгода 2024 года их число выросло еще в четыре раза.
Из-за изменений в законодательстве организациям пришлось значительно перестроить свою работу: разобраться в новых требованиях, понять, как правильно и безопасно внедрить это в свои системы. Все два года, пока длился переходный период, мы поддерживали клиентов: разрабатывали и развивали специальные сервисы для управления машиночитаемыми доверенностями, выдавали сертификаты электронных подписей на рабочих местах, а также круглосуточно консультировали пользователей по работе с новыми инструментами — экспертам поступало до 6 000 вопросов в день.
После окончания переходного периода Удостоверяющий центр Контура продолжает поддерживать бизнес. Обращайтесь за консультацией и получайте ответы в удобном формате: в чате, по телефону или почте. Эксперты подскажут, какой сертификат и МЧД выпустить для конкретного сценария, помогут разобраться в законодательных тонкостях работы в разных информационных системах, настроить компьютер и расскажут, как делать это автоматически.
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