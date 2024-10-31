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Через сервис Контур.Доверенность выпустили почти полмиллиона МЧД

1 сентября 2024 года завершился переход на новые правила работы с электронной подписью. Раньше сотрудникам для подписания документов от имени компании требовался только сертификат квалифицированной электронной подписи с реквизитами юрлица, теперь — сертификат физлица и машиночитаемая доверенность. Из-за разных требований госорганов одному сотруднику может понадобиться несколько МЧД и поэтому в компаниях их становится только больше.

Так, по аналитике Удостоверяющего центра Контура, в 2023 году через сервис Контур.Доверенность выпустили в 15 раз больше МЧД, чем в 2022. А за полгода 2024 года их число выросло еще в четыре раза.

Дмитрий Покрышкин
Руководитель Удостоверяющего центра Контура

Из-за изменений в законодательстве организациям пришлось значительно перестроить свою работу: разобраться в новых требованиях, понять, как правильно и безопасно внедрить это в свои системы. Все два года, пока длился переходный период, мы поддерживали клиентов: разрабатывали и развивали специальные сервисы для управления машиночитаемыми доверенностями, выдавали сертификаты электронных подписей на рабочих местах, а также круглосуточно консультировали пользователей по работе с новыми инструментами — экспертам поступало до 6 000 вопросов в день.

После окончания переходного периода Удостоверяющий центр Контура продолжает поддерживать бизнес. Обращайтесь за консультацией и получайте ответы в удобном формате: в чате, по телефону или почте. Эксперты подскажут, какой сертификат и МЧД выпустить для конкретного сценария, помогут разобраться в законодательных тонкостях работы в разных информационных системах, настроить компьютер и расскажут, как делать это автоматически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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