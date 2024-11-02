Исторический проект ко Дню народного единства увидят 20 млн человек
Стартовавший в Нижнем Новгороде масштабный исторический проект ко Дню народного единства увидят более 20 миллионов россиян. С 30 октября по 4 ноября на больших уличных экранах запущено сразу несколько информационных кампаний. Жителей российских городов поздравляют с праздником Администрация Президента, об истории главного символа Дня народного единства – памятнике Минину и Пожарскому – медиахолдинг МАЕР рассказывает совместно с Государственным историческим музеем, о важной дате напоминает Российское военно-историческое общество, а телекомпания «Известия» (16+) проводят параллели между прошлым, настоящим и будущим России.
Масштабный федеральный проект нового уличного медиа стартовал на крупнейших медиаконструкциях в Нижнем Новгороде. Именно в этом городе в 1612 году было сформировано народное движение, призванное избавить Москву от интервентов и вернуть государственность. В Нижнем Новгороде установлена копия памятника Минину и Пожарскому.
«События тех лет показывают, как люди могут объединяться против беды, вместе справляться с трудностями. И тот девиз, который прозвучал здесь в начале 17 века, актуален для нас и сейчас – Купно за едино! Вместе за одно! Сегодня мы объединяемся – власть, бизнес, волонтеры, все неравнодушные, независимо от статуса и социального положения, чтобы противостоять врагу. И закладываем новые традиции на этом историческом, символичном месте – второй год подряд с нижегородской площади Народного единства 4 ноября уходят добровольцы выполнять боевые задачи в зону проведения Специальной военной операции, за ними отправляется и гуманитарный груз для военнослужащих. Наша задача – поддерживать и бойцов, и их семьи в тылу!» – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
4 ноября – День народного единства и День воинской славы России. Главным символом праздника стали «Бронзовые стражи» – так называют памятник Минину и Пожарскому в Москве. Это первый памятник в России, увековечивший подвиг народных героев на народные средства. Первоначально монумент установили у Верхних торговых рядов напротив Кремля, в честь открытия 20 февраля 1818 года был проведен парад. В 1931 году памятник был передвинут со своего исторического места и установлен около храма Василия Блаженного. С 2016 года монумент находится в ведении Государственного исторического музея, а его первая масштабная реставрация была проведена в 2020-2022 годах. Об истории памятника рассказывается в совместном проекте Государственного исторического музея и медиахолдинга МАЕР.
«Вместе с медиахолдингом МАЕР мы хотим ещё раз напомнить нашим соотечественникам, что этот памятник является символом народного единения и символом благородного служения своей Родине. История создания этого памятника не менее интересна, чем те события, которым он посвящен. Во-первых, это самый первый скульптурный монумент на территории древней Москвы. До этого подобных памятников на территории Москвы не было. Во-вторых, он создавался на народные пожертвования. Кстати, самым крупным жертвователем средств был император Александр I. Памятник изготавливали в мастерских Императорской академии в Санкт-Петербурге, ему предстояло проделать огромный путь от Петербурга до Москвы. И самое интересное: несмотря на свои огромные размеры – 4,5 метра высоты и вес 18 тонн, он выполнен по уникальной для того времени технологии выплавления из восковой модели за один прием. Это уникальная, сложная работа», – рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
«В День национального единства, мы вспоминаем исторические события, когда наша страна проходила через серьезные испытания. Москва была под властью поляков, а здесь, в Нижнем Новгороде формировалось народное ополчение. Его возглавили Минин и Пожарский. Объединив народ, они избавили Москву от интервентов и спасли российскую государственность. Символично, что масштабную информационную кампанию мы запускаем здесь, в Нижнем Новгороде, сразу на шести медиафасадах. И к проекту присоединяется вся страна – от Санкт-Петербурга до Владивостока! За неделю ролики увидят 20 миллионов человек» – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В крупнейших регионах России увидят и знаменитую картину Константина Маковского «Воззвание Минина», полотно размером 6 на 7 метров представляет многолюдную сцену сбора пожертвований на ополчение, спасшее в 1612 году страну от иноземных захватчиков. В центре полотна – земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества. От первых эскизов до завершения работы прошло около 20 лет.
«Это очень сложная работа, многолюдная, эмоциональная, которая создавалась художником более 20 лет. Впервые эта картина была представлена 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Я думаю, что-то время очень похоже на текущую ситуацию в государстве. Очень важно помнить историю страны для того, чтобы понимать, что дух и воля — это наше всё. Это основа россиян. И мы можем объединиться и сплотиться в тот момент, когда над государством нависла угроза», – добавила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Федеральная сеть медиахолдинга МАЕР выросла до 7,3 миллиарда визуальных контактов в месяц. Информацию ежемесячно получают свыше 30 миллионов человек.