Исторический проект ко Дню народного единства увидят 20 млн человек

«Вместе с медиахолдингом МАЕР мы хотим ещё раз напомнить нашим соотечественникам, что этот памятник является символом народного единения и символом благородного служения своей Родине. История создания этого памятника не менее интересна, чем те события, которым он посвящен. Во-первых, это самый первый скульптурный монумент на территории древней Москвы. До этого подобных памятников на территории Москвы не было. Во-вторых, он создавался на народные пожертвования. Кстати, самым крупным жертвователем средств был император Александр I. Памятник изготавливали в мастерских Императорской академии в Санкт-Петербурге, ему предстояло проделать огромный путь от Петербурга до Москвы. И самое интересное: несмотря на свои огромные размеры – 4,5 метра высоты и вес 18 тонн, он выполнен по уникальной для того времени технологии выплавления из восковой модели за один прием. Это уникальная, сложная работа», – рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.