Единую платформу цифровых коммуникаций (18+) запустят в России

«Основное наше преимущество – это использование колоссальной базы MAC-адресов, которые непрерывно собираются уже более 7 лет со всех рекламных конструкций МАЕР, как по Московскому региону, так и по городам миллионникам. Наша база охватывает практически 80% населения городов присутствия. Все данные верифицируются по трем независимым источникам – это сотовые операторы, мобильные приложения (более 40 тысяч!) и камеры с обработкой потока искусственным интеллектом. Такого нет ни у кого на рынке», – рассказала руководитель направления медиакоммуникации и стратегии МАЕР Надежда Чуйкина.