Единую платформу цифровых коммуникаций (18+) запустят в России
Единая цифровая платформа позволит выстраивать кросс-коммуникации и максимально быстро находить целевую аудиторию в медийном пространстве. В основу уникальной для России системы лягут алгоритмы и персонализированные решения, разработанные медиахолдингом МАЕР. Об этом на пресс-конференции заявил владелец и генеральный директор Константин Майор.
«За 20 лет нашими специалистами накоплен уникальный опыт в управлении цифровым контентом. Главный запрос рынка – повышение узнаваемости бренда, и охват многомиллионной аудитории. А система аналитики предоставляет доступ к детализированным отчетам и инструментам прогнозирования. Она помогает клиентам получать точную информацию и прогнозировать результаты своих рекламных или информационных кампаний. Но мы решили пойти дальше и создать единую платформу медиакоммуникаций в цифровой среде! Она открывает принципиально новые возможности для наших партнеров и клиентов, позволяет размещать контент и эффективно им управлять», – подчеркнул Константин Майор.
Создаваемая МАЕР цифровая платформа для кросс-канальной коммуникации медиакоммуникаций станет уникальным предложением для рынка.
«Платформа будет содержать уникальные цифровые решения и позволит задействовать максимальное число рекламных каналов в рамках кампаний. И даст возможность измерять результаты для наших клиентов на новом уровне. Это поможет нам удовлетворить запросы клиентов и предоставить точные показатели охвата и эффективности кросс-медийных рекламных кампаний», – рассказал директор по информационным технологиям и инновациям Единого цифрового оператора Павел Виноградов.
Презентовать единую платформу МАЕР готов в начале следующего года. По словам генерального директора медиахолдинга Константина Майора, реализация проекта позволит к 2029 году увеличить охват аудитории с 30 млн до 100 млн человек в месяц. Собственную экосистему медиахолдинг МАЕР выстраивает на протяжении многих лет.
«Основное наше преимущество – это использование колоссальной базы MAC-адресов, которые непрерывно собираются уже более 7 лет со всех рекламных конструкций МАЕР, как по Московскому региону, так и по городам миллионникам. Наша база охватывает практически 80% населения городов присутствия. Все данные верифицируются по трем независимым источникам – это сотовые операторы, мобильные приложения (более 40 тысяч!) и камеры с обработкой потока искусственным интеллектом. Такого нет ни у кого на рынке», – рассказала руководитель направления медиакоммуникации и стратегии МАЕР Надежда Чуйкина.
Российский рекламный рынок второй год подряд демонстрирует стабильно-высокий рост. По данным АКАР, весь рынок за первое полугодие вырос на 28%, а его общий объем превысил 400 млрд рублей.
«По итогам 2024 года, по нашим прогнозам, общий объем рекламного рынка превысит один триллион рублей. Драйвером роста отрасли во многом является именно цифровая уличная реклама. Она прибавляет, по разным оценкам, 40-70%. И такая опережающая тенденция сохранится на годы вперед. Надо признать, что и стоимость размещения у всех игроков рынка будет расти в следующем году. И единственная возможность застраховаться от этого – выкупать объемы на следующий год уже сейчас», – отметил Константин Майор.
Управляющий партнер медиахолдинга МАЕР Константин Остриков, объяснил, как вслед за экономической ситуацией изменилась структура рекламного рынка.
«Топ-5 категорий клиентов трансформируется. После сокращения льготных ипотечных программ и повышения ставки ЦБ менее активным стал сектор недвижимости. Он опустился на третье место, на первых двух позициях – маркетплейсы и банки. За девять месяцев 2024 года интернет-магазины потратили на рекламу почти в три раза больше, чем застройщики. Это отражает растущую популярность онлайн-торговли и сервисов, которые становятся все более востребованными среди потребителей», – отметил Константин Остриков.
Управляющий партнер медиахолдинга МАЕР Виктория Баркова отметила, что все больше мест в пуле рекламодателей медиахолдинга занимают молодые российские бренды, которые нуждаются в продвижении. В сегменте туризма сейчас выделяются не только российские курорты, но и курорты дружественных стран. Среди автопроизводителей место западных компаний заняли отечественные и марки из Китая.
«Среди автопроизводителей с 2022 года в портфеле нашего медиахолдинга, как и на самом авторынке, почти на 100% обновился набор брендов. На сегодняшний день наружную рекламу уже используют: Автоваз, Москвич, Jetour, Exeed, Changan, Baic, Hongqi и другие компании. В итоге доля авторекламы год к году у нас выросла почти в два раза: с 3,5% за 9 месяцев прошлого года до 6,5% в 2024», – рассказала Виктория Баркова.
Основным запросом со стороны клиентов рекламного рынка стала возможность максимально оперативно реагировать на любые изменения. Моментальная смена креативов в наружной рекламе – тренд сегодняшнего времени.
«Например, банки конкурируют между собой за деньги вкладчиков, и для них критически важно, чтобы можно было быстро доносить информацию до аудиторию. Мы предлагаем синхронное изменение цифр с помощью технологии “Лайт” на более чем 260 типах экранов. Кроме того, растущая процентная ставка заставляет компании повышать эффективность затрат на рекламу. Одна из причин опережающего роста уличной рекламы – она дает нужную эффективность и охват, и позволяет компаниям попадать в нужную целевую аудиторию», – подчеркнул Константин Остриков.