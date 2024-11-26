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Эксперты обсудят ключевые тренды облачных технологий для бизнеса

11 декабря 2024 г. в Москве состоится первая конференция Yandex Connect, посвященная технологическим решениям для совместной работы и управления проектами в компаниях. Организатором выступила команда «Яндекс 360 для бизнеса» ‒ разработчик популярного онлайн-офиса, куда входят инструменты для эффективных коммуникаций команды: «Почта», «Телемост», «Документы», «Трекер», «Календарь» и другие. 

Роль технологий в бизнесе увеличивается: активная цифровизация – одна из причин роста российской экономики. Такими данными делятся специалисты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Согласно исследованию, ключевыми ИТ-трендами для российской экономики в 2025 г. станут управление безопасностью и рисками в области ИИ, разработка решений на его основе, а также адаптация и развитие внутренних практик использования ИТ.

Важную роль в цифровизации играет не только внедрение ИИ, но и использование облачных технологий. По данным iKS-Consulting, в ближайшие годы среднегодовые темпы роста облачного рынка превысят 30%. Компания Selectel в ходе своего исследования выяснила, что за 2023 г. у 40% компаний увеличились потребности в использовании облачных инфраструктурных сервисов, при этом у трети компаний возникла необходимость в решениях, которые они не использовали ранее.

Для того, чтобы обсудить потребности бизнеса, главные тематические технологии и инновации в разных отраслях, в частности, ритейле и промышленности, на площадке конференции соберутся более 300 топ-менеджеров отечественных ИТ-компаний. С выступлениями заявлены спикеры «Яндекса», Lamoda, «Лемана Про» и других представителей рынка.

Топ-менеджмент «Яндекс 360» также расскажет о собственных разработках и тенденциях корпоративного сектора, поделится технологиями обеспечения ИТ-безопасности своих клиентов. Участники мероприятия смогут обсудить с коллегами из разных корпораций внедрение облачных решений, обменяться опытом и построить работу своих команд с учетом современных решений.

Очная часть конференции пройдет в Центре событий РБК. Онлайн-программа будет доступна по ссылке. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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