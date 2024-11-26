Эксперты обсудят ключевые тренды облачных технологий для бизнеса

Важную роль в цифровизации играет не только внедрение ИИ, но и использование облачных технологий. По данным iKS-Consulting, в ближайшие годы среднегодовые темпы роста облачного рынка превысят 30%. Компания Selectel в ходе своего исследования выяснила, что за 2023 г. у 40% компаний увеличились потребности в использовании облачных инфраструктурных сервисов, при этом у трети компаний возникла необходимость в решениях, которые они не использовали ранее.