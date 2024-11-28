Радио JAZZ нарядило Москву во «Все цвета джаза»
В Москве состоялась торжественная церемония вручения юбилейной, X престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза». Вечер вторника, 26 ноября, выдался в Omega Rooftop по-настоящему ярким и зажигательным.
Ведущими светского мероприятия, организатором которого неизменно является Радио JAZZ, выступили певица Этери Бериашвили и один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик. Премия вручается самым достойным представителям джазовой индустрии по итогам народного голосования в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Право назвать имя победителя в номинации «Восходящая звезда» было доверено Ларисе Долиной: народная артистка России вручила награду Варваре Убель.
«Культура джаза в России за последние двадцать лет набрала серьезные баллы, это большой прорыв. Это огромное количество фестивалей, концерты, которые собирают аншлаги. Конечно, джаз сейчас стоит на очень высоких позициях, чему я бесконечно рада», – позже рассказала Долина.
Ранее в интервью радиостанции Долина призналась, что считает Убель самой талантливой артисткой в стране, и уже на сцене добавила, что искренне рада победе ее фаворитки.
«Релизом года» был признан альбом «Мой город» Натальи Чайковской, Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». В него вошли джазовые интерпретации популярных работ Натальи Чайковской, которая получила заветную награду.
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец оказался не только в списке членов жюри премии – стилист назвал имя победителя в номинации «Лучшее мероприятие года». Им стал совместный проект Радио JAZZ и «Флотилии Рэдиссон» «Джаз на воде». Награда ушла в руки генерального директора транспортной компании Ольги Куприяновой.
«Все участники номинаций уже победили, потому что джаз – это в принципе победа. Иметь отношение к джазу, исполнять его, играть, сочинять – это великое дело. Джаз – это настроение, это роскошь, это люкс, это счастье, это жизнь!», – признался Лисовец.
Денис Клявер вручил награду организаторам вологодского фестиваля «Блюз на веранде» Екатерине и Виктору Колесову в номинации «Фестиваль года», а «Площадкой года» стал петербургский JFC Jazz Club. Его создатели, описывая свое место, назвали клуб с дружелюбной атмосферой, где звучит музыка от диксиленда до авангарда и от блюза до джаз-рока.
Певица Fantine была признана «Музыкантом года», награду которой вручил ведущий церемонии Билли Новик. Артистка более десяти лет выступает с Московским джазовым оркестром, руководителем которого является народный артист России Игорь Бутман.
«Очень переживала, когда вся семья была на ушах, на иголочках. Сегодня у меня яркие эмоции! Когда я впервые познакомилась с джазом, мне было около 19 лет, и это была любовь с первого взгляда», – сказала Fantine.
Сам Игорь Бутман стал вручантом премии «За вклад в развитие джазовой культуры в России», ее посмертно удостоен Николай Богайчук. Награду на сцене премии получила его дочь Мария.
На протяжении всего вечера зрителей премии своей зажигательной музыкой радовали коллективы Jazz Dance Orchestra, LRK Trio, дуэт Олега и Натальи Бутман, а также трубач Вадим Эйленкриг, проникновенная Elena Jaya и яркая звезда на небосклоне российской джазовой сцены Анна Бутурлина.
В голосовании за право выбрать лучших из лучших приняли участие более двадцати тысяч преданных поклонников джаза, а экспертное звездное жюри определило тройки финалистов.
«Мультимедиа Холдинг» включается в себя три FM-радиостанции: «НАШЕ Радио», Rock FM и Радио JAZZ, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», а также крупнейший российский музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
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