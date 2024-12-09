Билет на миллиард: как устроен новогодний тираж «Русского лото»
«Новогодний миллиард»* – розыгрыш лотереи «Русское лото», который традиционно проводится в первый день нового года. Это единственный тираж в российских лотереях, в котором можно выиграть приз размером миллиард рублей. 1 января 2025-го «Новогодний миллиард» состоится уже в восьмой раз. Разбираемся, в чем особенность новогодних тиражей «Русского лото».
«Новогодний миллиард» 2025 – что разыгрывают?
В новогоднем тираже «Русского лото» (№1604) в общей сложности будет разыграно более 3 миллиардов рублей. Точный размер разыгрываемых денежных средств будет известен непосредственно после закрытия продаж билетов на этот тираж, которое состоится в 11:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Сам розыгрыш пройдет в этот же день в 15:30 в прямом эфире на федеральном телеканале.
По закону «О лотереях» в призовой фонд направляется от 50 до 70% от объема продаж лотерейных билетов. В случае с «Русским лото» в призовой фонд направляется 50% выручки от проданных на тираж билетов.
Главный приз в предстоящем новогоднем тираже «Русского лото» традиционно составит 1 млрд рублей. Но кроме него будет разыгрываться еще 100 призов по миллиону рублей, а также более скромные денежные призы. Минимальный выигрыш будет равен стоимости билета, то есть составит 150 рублей.
Судьба главного приза – одного миллиарда рублей – определяется во втором туре новогоднего тиража. Розыгрыш миллиарда начинается в том случае, если никто не выиграл «Джекпот», и продолжается до тех пор, пока не найдется хотя бы один билет, в котором все 15 чисел одного из игровых полей (верхнего или нижнего) совпадают с номерами вытащенных из мешка бочонков.
Какова вероятность, что в России появится еще один новогодний миллиардер
Исходя из статистики прошлых новогодних тиражей и прогнозов продаж на грядущий «Новогодний миллиард», «Столото» считает, что вероятность появления одного победителя во втором туре равна примерно 60%. Но может случиться и так, что во втором туре будет два или более выигрышных билетов. Тогда главный приз разделят между ними поровну.
За последние годы миллиард трижды доставался одному победителю: в 2020 году его впервые выиграла Надежда Бартош, в 2023-м – семья Земсковых, а в 2024-м – семья Семеновых. Любопытный факт, что Надежде Бартош счастливый билет подарила дочь на день рождения, а Юрий Семенов купил билет на миллиард в качестве новогоднего подарка супруге. В 2019 и 2022 годах главный приз делился между двумя участниками, благодаря чему появилось четыре победителя с выигрышами по 500 миллионов рублей. При этом всего благодаря только новогодним розыгрышам «Русского лото» за последние 7 лет появилось больше 1 000 победителей, выигравших суммы от 1 миллиона рублей. А общая сумма, выигранная участниками «Новогоднего миллиарда» за эти годы, превысила 18,6 млрд рублей.
Традиции новогодних лотерей в России
Масштабные новогодние тиражи – не сегодняшнее изобретение. В России их традиция прослеживается от начала XVIII века, то есть буквально от момента возникновения лотерей. Можно предположить, что даже самый первый в нашей стране документально засвидетельствованный лотерейный розыгрыш, устроенный часовщиком Яковом Гасениюсом, состоялся именно в новогодние праздники. В записках служившего у Петра I окольничего Ивана Желябужского говорится, что билеты этой лотереи начали продавать 13 ноября 1699 года. Когда именно состоялся розыгрыш, неизвестно. Но он вполне мог пройти в первые дни нового 1700 года.
В XIX веке благотворительные лотереи-аллегри в России зачастую проводили именно в дни праздников, в том числе в конце декабря – за несколько дней до или после Рождества. И в советские годы новогодние лотереи тоже имели место. Например, в 1966 году состоялась новогодняя денежно-вещевая лотерея Министерства финансов РСФСР, в рамках которой разыгрывали сотни автомобилей «Москвич» и «Волга», тысячи холодильников, стиральных машин и многие другие призы. Такие новогодние лотереи Минфин проводил регулярно.
Если говорить о новогодних тиражах в российских лотереях последних 30 лет, то здесь в первую очередь вспоминается «Русское лото». Первый новогодний розыгрыша в «Русском лото» состоялся 1 января 1995 года. К слову, уже тогда общая сумма разыгрываемых средств составляла 959,5 миллионов рублей, то есть приближалась к миллиарду. Но это были совсем другие деньги. До деноминации билет «Русского лото» стоил две тысячи рублей, а средняя номинальная зарплата в России составляла 472 тысячи рублей.
Получается, что в общей сложности 1 января 1995 года в «Русском лото» разыгрывали чуть больше 2 тысяч средних зарплат. В декабре 2024 года средняя предлагаемая зарплата в России составляет 79,9 тысяч рублей, а всего в 1604-м тираже «Русского лото» будет разыгрываться больше 3 млрд рублей. Таким образом, в «Новогоднем миллиарде» 2025 года разыгрывается примерно 37,5 тысяч средних российских зарплат. И, если главный приз достанется одному человеку, он выиграет около 12,5 тысяч средних зарплат. Чтобы заработать такое количество денег получателю средней по РФ зарплаты потребовалось бы примерно 1 000 лет.
В нынешнем масштабе новогодние розыгрыши «Русского лото» проводятся с 1 января 2018 года. В том тираже было разыграно больше 2 миллиардов рублей, а максимальный выигрыш составил 250 миллионов рублей. Ну а сегодня «Новогодний миллиард» от «Русского лото» – единственный лотерейный тираж, в котором есть шанс выиграть миллиард рублей, что остается самой большой суммой, которую разыгрывают в качестве приза в лотереях в нашей стране. Это делает новогодний розыгрыш «Русского лото» самым масштабным и ожидаемым тиражом в году.
Как проходит «Новогодний миллиард»
Новогодний тираж проходит в прямом эфире в присутствии зрителей и гостей студии, в том числе звезд шоу-бизнеса. Последние не только участвуют в шоу, но и вытаскивают вместе с ведущим бочонки из мешка «Русского лото». За правильностью всего происходящего следит тиражная комиссия: обычно в нее входит юрист и два человека других профессий. Чаще всего это люди, известные в своей профессиональной сфере. Например, спортсмены, журналисты, общественные деятели.
Общий контроль за всеми лотерейными розыгрышами в России осуществляет Федеральная налоговая служба. А организатором лотерей являются федеральные министерства. В случае с «Русским лото» организатором выступает Министерство спорта Российской Федерации. При этом часть средств от проведения всех государственных лотерей в России направляется на поддержку физической культуры и спорта.
Налог на миллиард
Стоит отметить, что миллиард рублей – сумма красивая, но даже если в тираже будет всего один победитель второго тура, на руки он получит несколько меньше. Всё дело в налогах. С 2025 года вступает в силу новая пятиступенчатая шкала налогообложения, поэтому налоги на выигрыши в лотерею тоже станут больше. Как подсчитал портал Lotonews, в общей сложности с выигрыша в миллиард рублей нужно будет заплатить 218,4 млн рублей налогов. Чистая сумма выигрыша составит 781,6 млн рублей.
*«Новогодний миллиард» является зарегистрированным товарным знаком. Фраза «Самый ожидаемый тираж в году» означает, что данный тираж является самым ожидаемым в 2025 году среди лотерей, распространяемых под брендом «Столото». Фраза «Главный приз составит 1 миллиард рублей» указывает на сумму, распределяемую среди победителей в категории «Второй тур» при отсутствии победителей в категории «Джекпот». В случае если в тираже № 1604 определяется победитель в категории «Джекпот», то приз категории «Второй тур» устанавливается в размере 1 000 000 рублей. Фраза «Будет разыгрываться более 3 000 000 000 ₽» обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1604 (розыгрыш 01.01.2025) в лотерее «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, коммерческое наименование — «Русское лото», срок проведения — до 31.12.2029. Подробности о лотерее – на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55. 18+