Билет на миллиард: как устроен новогодний тираж «Русского лото»

За последние годы миллиард трижды доставался одному победителю: в 2020 году его впервые выиграла Надежда Бартош, в 2023-м – семья Земсковых, а в 2024-м – семья Семеновых. Любопытный факт, что Надежде Бартош счастливый билет подарила дочь на день рождения, а Юрий Семенов купил билет на миллиард в качестве новогоднего подарка супруге. В 2019 и 2022 годах главный приз делился между двумя участниками, благодаря чему появилось четыре победителя с выигрышами по 500 миллионов рублей. При этом всего благодаря только новогодним розыгрышам «Русского лото» за последние 7 лет появилось больше 1 000 победителей, выигравших суммы от 1 миллиона рублей. А общая сумма, выигранная участниками «Новогоднего миллиарда» за эти годы, превысила 18,6 млрд рублей.