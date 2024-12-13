Дмитрий Григорьев: «Радио Объединяет»
Директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев — о последствиях принятия «закона о деанонимизации блогеров» для медиаиндустрии, влиянии нейросетей на авторское право и роли радио в формировании единого общероссийского национально-культурного пространства.
Очередная незначительная формальность. Радио как СМИ и так абсолютно публично. Мы уже работаем с регуляторами в рамках пяти законов, этот — шестой. И он будет исполнен простым направлением уведомления через Госуслуги. Но было бы правильно и справедливо, чтобы нормативно-правовые акты, касающиеся анонимных блогеров, не применялись к зарегистрированным СМИ, особенно к тем, чей возраст равен современной российской государственности. В противном случае мы сталкиваемся с парадоксом: невозможность распространить законодательство о средствах массовой информации на блогеров приводит к тому, что законы о блогерах распространяются на СМИ.
Конечно, в части закона о СМИ важно добиться распространения эфирного правового режима на интернет. Это насущная необходимость. Ведь радио сущностно определяется не пространством вещания, а формой контента. Для нас интернет выступает дополнительной средой дистрибуции, аналогом аудиоколонки. Но законодатель, увы, по-прежнему сохраняет эту условную разницу, ограничивая развитие индустрии. Хотя именно наша отрасль за счёт редакционной модели модерации контента гарантирует соблюдение законодательства. На радио, в отличие от онлайн-сервисов, вы не услышите мата, а также низкопробного и противозаконного материала.
Касаемо рекламы мы продолжаем настаивать — требования маркировки не должны распространяться на зарегистрированные СМИ. Сам акт регистрации указывает на готовность взять на себя повышенные обязательства. Сейчас радио освобождено от маркировки только при прямой ретрансляции эфира в интернет. В случае, если реклама будет меняться, это нужно делать заново. Но подобный процесс на радио физически невозможен. Избыточное требование мешает давать потребителю более актуальные ролики.
И об авторских правах. У нас ещё с начала нулевых существует судебное решение, которое обязывает платить отчисления владельцев кафе или ресторанов, включающих радио у себя в заведении. Суды считают, что они — организаторы публичного исполнения произведений. Но этот абсурд! Редакции уже заплатили за эти песни. В этом суть СМИ, особенно музыкальных. Слушатель никак не влияет на плейлист, так почему он должен за него платить? Но именно из-за такой позиции отрасль ограничена в возможностях дистрибуции.
Да, с переменным успехом.
Они не конфликтуют, но наслаиваются друг на друга. Уже приводил пример с маркировкой и деанонимизацией. Регулирование направлено на новые медиа, но больше неудобств создаёт традиционным. Хотя мы всё же имеем здесь преимущество в виде наличия в штате профессионального бэк-офиса.
При этом, считаем правильным ослабить требования к радио в части формальных требований к контенту. Сейчас законодательство построено таким образом, что если в лицензии не заявлена детская или семейная программа, то ее нельзя делать без смены лицензии. Но ведь каждый год в стране появляются важные социальные темы, и, чтобы медиа могли адекватно реагировать на повестку дня, необходимо убирать подобные ограничения.
Авторское право изначально задумывалось для того, чтобы писатель или музыкант мог получить доход и продолжить творить. В этом смысле все гипотезы о принадлежности копирайта искусственному интеллекту абсурдны. Права нужны исключительно людям. Нейросеть может быть средством производства, но не субъектом.
Однако, сам факт появления ИИ ставит более глобальный вопрос — о правомерности авторского права как такового. Ведь оно существует из идеи отделения творчества от ремесла. При этом творить может только человек — такова главная идея концепции копирайта. Но признавая, что создавать креатив может и нейросеть, мы должны сделать закономерный вывод об исчезновении правового фундамента копирайта. Более того, недавний закон о креативных индустриях невольно подчеркивает эту мысль, показывая — творчество давно стало ремеслом.
Да, медиакомплаенс сегодня имеет две крайности — от «авось» до «как бы чего не вышло». Под влиянием сформировавшейся к сегодняшнему дню юридической культуры многие специалисты руководствуются не пониманием закона и правовым анализом, а механически воспроизводят разъяснения регулятора. Если раньше недостаточно опытные юристы не знали, как найти в законе лазейки, то теперь — просто не понимают, как его соблюдать в отсутствие прямого административного управления.
Возьмём рекламное законодательство. Его формулировки таковы, что регулятор в случае упоминания бренда имеет возможность признать рекламой любое сообщение. Но ведь для СМИ ею является только оплаченный контент! Всё остальное — редакционный материал. Если юрист в этом конфликте интересов примет точку зрения административного органа, то его работодатель потеряет деньги и рано или поздно окажется в аутсайдерах рынка.
Верно и обратное. Скажем, этим летом я был участником арбитражного процесса в Челябинске, его причиной стали претензии местных управлений Федеральной антимонопольной службы и Роскомнадзора к нашему региональному партнёру. Удалось защитить интересы «Европейской медиагруппы» и доказать, что регулирующие органы обратились к ненадлежащему ответчику — челябинские коллеги, занимающиеся ретрансляцией, не имели возможности повлиять на эфир «Европы Плюс»*.
Естественно, чтобы вступить в спор с регулятором, требуется определённый уровень понимания права.
Именно так. Как мы уже говорили, регулирование СМИ усиливается. Поэтому ЕМГ уделяет особое внимание юридической работе. Мы, поняв, что сегодня медиахолдинги должны развивать не только производство контента, но и предлагать управленческие продукты, запустили уникальный сервис правовой поддержки для партнёров и их клиентов. Радио сочетает федеральное и локальное вещание, так что холдинг обладает уникальной компетенцией — мы можем в полной мере оценить правовой климат каждого региона, обеспечивая при этом единообразие практики.
Мы не хотим, чтобы наши слушатели даже допускали возможность, что в радиоиграх участвуют «подставные» люди. Поэтому те, кто победил в том или ином конкурсе, не должны участвовать в другом в течение следующего года. Несколько лет назад один человек решил эти правила нарушить. Сначала он выиграл конкурс на «Ретро FM», а спустя неделю попытался ухватить удачу за хвост — отправиться благодаря «Европе Плюс» в путешествие в Кению. При этом, выдал себя за другого. А такой обман запрещён. Ему было отказано в выдаче приза, он решил пойти в суд, но тот встал на нашу сторону.
Из совсем недавнего — другое дело международного масштаба. В своё время на «Легендах Ретро FM»* воссоединилась знаменитая немецкая диско-группа «Чингисхан». Радиослушатели её любят, она часто приезжала в Россию. И вот один из танцоров вдрызг разругался с коллективом, зарегистрировал в Англии копирайт «Dschinghis Khan» и обратился в российский арбитражный суд — потребовал от «Ретро FM» прекратить использование товарного знака на сайте радиостанции.
Процесс прошёл несколько инстанций и вообще тянулся достаточно долго, за это время английская регистрация копирайта даже успела смениться на испанскую. Но в итоге суд встал на нашу сторону и согласился, что упоминание названия группы несёт информационный характер и смешения деятельности радиостанции и товарного знака истца не происходит.
В условиях усиления правового контроля крупные холдинги, имеющие уникальный опыт экспертизы, неизбежно становятся ещё и юридическими компаниями. Радио как медиа, сочетающее федеральное и локальное вещание, позволяет в полной мере оценить правовой климат каждого региона, обеспечивая при этом единообразие практики, а также доносить до регулятора насущные проблемы отрасли.
С запуском сервиса правового консалтинга внутренние юридические структуры «Европейской медиагруппы» трансформируются в полноценные внешние фирмы. В наши функции входят экспертиза рекламы и информационной продукции, административные и судебные споры с надзорными органами, правовое просвещение и обучение, консультации по интеграции рекламы и семинары для партнёров.
Безусловно. Если в СССР радио отвечало за общественно-политические вопросы, то в современной России — за культурную составляющую. Оно и определяет «золотой фонд» музыки, и формирует новые тренды. Если стриминговый сервис является своеобразным музыкальным «складом», который просто подстраивается под предпочтения потребителя, то радио, подобно картинной галерее, несёт определённую эстетическую концепцию, позволяющую расширить горизонты сознания и вкуса.
Сегодня музыка, песни являются основой культурного кода и традиции. Звукозапись и радиоволны позволили людям осознать свою идентичность и культурное единство. Ранее эту функцию играла литература. А сейчас мы — то, что мы поем. Люди не собираются, как прежде, за огромным столом и не поют хором. Сегодня мы ходим в караоке. И чтобы все пели там вместе, и нужно радио.
К тому же радио по-прежнему является средством, подчеркну, именно массовой информации. Оно предназначено для того, чтобы каждый человек осознавал — он часть единой огромной аудитории, одновременно слушающей одну волну.
Более того, радио, как и прежде, играет важную роль в просвещении. Исторические программы — важнейшая часть радиоконтента, поскольку история — это то, что нас связывает в сугубо бытовом смысле. Поэтому с удовольствием веду на радиостанции авторской песни «Калина Красная»* историческую рубрику «Котелок историй». Речь в ней идёт о повседневной культуре. О том, что пережило самые крутые повороты российской истории — например, о русской бане. Ещё о привычных русских символах: икре, водке, кулачных боях, а также неочевидных скрепах — таких как Транссибирская магистраль, ставшая «скелетом страны», или сокровища наших недр — уголь, нефть и прочие.
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