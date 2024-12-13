Дмитрий Григорьев: «Радио Объединяет»

Мы не хотим, чтобы наши слушатели даже допускали возможность, что в радиоиграх участвуют «подставные» люди. Поэтому те, кто победил в том или ином конкурсе, не должны участвовать в другом в течение следующего года. Несколько лет назад один человек решил эти правила нарушить. Сначала он выиграл конкурс на «Ретро FM», а спустя неделю попытался ухватить удачу за хвост — отправиться благодаря «Европе Плюс» в путешествие в Кению. При этом, выдал себя за другого. А такой обман запрещён. Ему было отказано в выдаче приза, он решил пойти в суд, но тот встал на нашу сторону.