Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с уличных экранов по всей стране
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили россиян с Днем Конституции с борта Международной космической станции. Медиахолдинг МАЕР транслирует фрагменты их обращения на крупнейших медиафасадах сети от Владивостока до Санкт-Петербурга.
«Мы поздравляем вас с Днем Конституции! Этот документ содержит в себе законодательную основу существования нашего государства. Уважительное отношение к основному закону страны, неукоснительное соблюдение всех заложенных в Конституции норм – это святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации», – сказал космонавт, Герой России Алексей Овчинин.
Его коллега Иван Вагнер отметил, что Конституция нашей страны – это фундамент ее суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. «В основе этого документа права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом, объединяющим нас в единый народ», – добавил Герой России.
Завершил поздравление космонавт Александр Горбунов: «Строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития Российской Федерации. Мы обязаны передавать уважение и бережное отношение к основному закону каждому следующему поколению, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране. Это позволит и дальше укреплять и развивать нашу страну. С праздником!»
Поздравление можно увидеть на медиафасадах МАЕР 12 и 13 декабря. Их покажут на самых больших экранах в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Владивостоке и многих других. Всего на улицах ролик увидят 5 миллионов человек.
«В этом году наше партнерство с Роскосмосом вышло на стратегический уровень. Мы на регулярной основе транслируем запуски пилотируемых кораблей и грузовиков, даже флаг МАЕР побывал на орбите. Мне нравится мысль, что мы делаем космос ближе, и о работе космонавтов, инженеров, конструкторов узнает всё больше людей. И очень приятно получить такое поздравление с орбиты, ведь День Конституции – очень символичный праздник. Оттуда, сверху, видно, насколько наша страна велика и какое значение она имеет для всего мира», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Конституция Российской Федерации была принята на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. За нее проголосовало 58,43% избирателей.