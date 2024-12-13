Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с уличных экранов по всей стране

«В этом году наше партнерство с Роскосмосом вышло на стратегический уровень. Мы на регулярной основе транслируем запуски пилотируемых кораблей и грузовиков, даже флаг МАЕР побывал на орбите. Мне нравится мысль, что мы делаем космос ближе, и о работе космонавтов, инженеров, конструкторов узнает всё больше людей. И очень приятно получить такое поздравление с орбиты, ведь День Конституции – очень символичный праздник. Оттуда, сверху, видно, насколько наша страна велика и какое значение она имеет для всего мира», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.