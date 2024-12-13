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Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с уличных экранов по всей стране

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили россиян с Днем Конституции с борта Международной космической станции. Медиахолдинг МАЕР транслирует фрагменты их обращения на крупнейших медиафасадах сети от Владивостока до Санкт-Петербурга.

«Мы поздравляем вас с Днем Конституции! Этот документ содержит в себе законодательную основу существования нашего государства. Уважительное отношение к основному закону страны, неукоснительное соблюдение всех заложенных в Конституции норм – это святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации», – сказал космонавт, Герой России Алексей Овчинин.

Его коллега Иван Вагнер отметил, что Конституция нашей страны – это фундамент ее суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. «В основе этого документа права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом, объединяющим нас в единый народ», – добавил Герой России.

Завершил поздравление космонавт Александр Горбунов: «Строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития Российской Федерации. Мы обязаны передавать уважение и бережное отношение к основному закону каждому следующему поколению, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране. Это позволит и дальше укреплять и развивать нашу страну. С праздником!»

Поздравление можно увидеть на медиафасадах МАЕР 12 и 13 декабря. Их покажут на самых больших экранах в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Владивостоке и многих других. Всего на улицах ролик увидят 5 миллионов человек. 

«В этом году наше партнерство с Роскосмосом вышло на стратегический уровень. Мы на регулярной основе транслируем запуски пилотируемых кораблей и грузовиков, даже флаг МАЕР побывал на орбите. Мне нравится мысль, что мы делаем космос ближе, и о работе космонавтов, инженеров, конструкторов узнает всё больше людей. И очень приятно получить такое поздравление с орбиты, ведь День Конституции – очень символичный праздник. Оттуда, сверху, видно, насколько наша страна велика и какое значение она имеет для всего мира», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Конституция Российской Федерации была принята на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. За нее проголосовало 58,43% избирателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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