«Здравсити» была отмечена двумя престижными наградами на премии «Бренд года в России – 2024»

Став лауреатом двух номинаций на премии «Бренд года в России – 2024», «Здравсити» подтверждает свою позицию одного из ведущих игроков в сфере электронной коммерции и медицины. Команда компании продолжает работать над улучшением сервиса, чтобы каждый клиент чувствовал себя комфортно и уверенно при выборе товаров для здоровья. В будущем платформа планирует продолжать радовать своих пользователей новыми инициативами и решениями, которые будут способствовать улучшению качества жизни и здоровья населения в России.