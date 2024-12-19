Интернет-эквайринг «в коробке»Как развивается тренд на индивидуальные решения для онлайн-платежей в электронной торговле
Активное развитие рынка онлайн-торговли вызывает рост спроса на сервисы для приема платежей и переводов в онлайне. По данным АКИТ, объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 г. вырос на 43% в годовом выражении и составил 6,2 трлн руб. Доля интернет-торговли в общем объеме розницы составила 15,4%, а конкретно в непродовольственной рознице ‒ 24,3%.
Все больше компаний приходят из офлайна в онлайн, и им требуются решения, подходящие под запросы конкретного бизнеса, ‒ от компании ЖКХ до e-grocery-сервиса, от таксопарка до образовательной платформы. Тренд на кастомизацию и персонализацию решений, который активно развивается в работе с физическими лицами, переходит и на сферу бизнеса.
Сервисы интернет-эквайринга ищут ответы на запросы как бизнеса, так и покупателей-физлиц. Первые хотят наращивать прибыль за счет увеличения количества клиентов и их заказов, вторые осознают удобство, комфорт и безопасность оплаты покупок через интернет. Конкуренция заставляет эквайеров постоянно совершенствовать платежные решения, наращивать количество способов оплаты и предлагать индивидуальные решения, которые закроют потребности отдельно взятого бизнеса в той или иной сфере.
«Коробкой» выгоднее
Один из сервисов, предоставляющих такие решения, ‒ сервис приема онлайн-платежей и переводов «Т-Касса», предлагающая комплексные, «коробочные» решения для любого типа бизнеса, которые закрывают все потребности.
Развивается сегментный подход: разрабатываются готовые пакеты услуг для конкретных отраслей ‒ например, для таксопарков и стриминговых платформ они будут отличаться. При этом такие решения обладают большой гибкостью и позволяют более индивидуальную кастомизацию: кому-то важно только разнообразие способов оплаты, а кому-то наличие определенных платежных сценариев, подходящих для конкретного бизнеса.
В настоящее время сервис позволяет принимать платежи не только при помощи карт российских банков Visa, Mastercard и «Мир», но и с помощью сервисов T-Pay, Mir Pay, SberPay, через СБП (Систему быстрых платежей), BNPL-сервиса «Долями», в рассрочку.
«По нашим оценкам, сейчас доля покупок с помощью альтернативных (не карточных) способов оплаты составляет 22%, к концу 2025 г. она увеличится до 30%, а к 2030 г. картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн, остальные 80% будут приходиться на альтернативные методы», ‒ указывают в «Т-Кассе». К примеру, растет популярность банковских pay-сервисов, позволяющих оплатить покупку без ввода реквизитов карты. Так, в октябре 2024 г. количество покупок с помощью сервиса T-Pay на платежной форме «Т-Кассы» выросло в четыре раза год к году.
Разнообразие платежных сценариев позволяет бизнесам увеличить аудиторию и нарастить конверсию в оплату, ведь каждый покупатель, независимо от того, какими возможностями обладают его гаджеты, может выбрать для себя наиболее выгодный и удобный способ оплаты.
При этом, помимо различных сценариев оплаты, каждый бизнес может варьировать форму платежа в зависимости от нужд своего клиента. К примеру, в пакет для бизнеса в сфере образовательных онлайн-курсов входит возможность подключить оплату по карте, альтернативными методами оплаты, а также в рассрочку. Последнее особенно важно, так как стоимость обучения бывает довольно высокой. С возможностью растянуть оплату во времени ученикам будет проще решиться на покупку курса, а бизнес не потеряет клиентов.
А для бизнесов, платежи в которых поступают регулярно и с определенной периодичностью, такие как стриминговые платформы, в «Т-Кассе» можно настроить рекуррентные платежи или автоплатежи по подписке.
Для магазинов без сайта также есть решение: «Т-Касса» предоставляет возможность присылать клиенту ссылку на оплату в соцсетях, мессенджерах, приложениях, почтовых рассылках, СМС.
Еще один инструмент ‒ сервис сплитования платежей «Т-Кассы». По сути, это автоматическое разделение одного платежа на части между несколькими юрлицами. Такая услуга в первую очередь удобна маркетплейсам и бизнесам, которые осуществляют работу на таких торговых площадках. Это подходит также для франчайзинговых и управляющих компаний, предприятий в сфере ЖКХ.
Безопасность = доверие
Недоверие электронным системам переводов безналичных средств всегда было одним из главных факторов, препятствующих росту рынка интернет-эквайринга. Потребовалось достаточно много лет, чтобы клиенты убедились в надежности онлайн-платежей. Поэтому забота о безопасности транзакций – важная составляющая бизнеса сервисов интернет-эквайринга.
Для бизнесов, работа которых завязана на взаиморасчетах между физическими лицами при продаже товаров или услуг в интернете, «Т-Касса», например, разработала продукт «Безопасная сделка». Как это работает? На площадке продавец размещает объявление о продаже товара или услуги. В момент покупки с карты покупателя-физлица списываются деньги, которые попадают на транзитный счет банка и остаются там, пока сделка не будет отменена или закрыта. Когда товар получен покупателем (или услуга оказана), площадка направляет банку подтверждение. И деньги за товар выплачиваются продавцу.
Клиентам «Т-Кассы» не требуется цифрового сертификата (SSL-сертификат), поскольку процесс оплаты производится на стороне эквайера, который сам следит за сохранностью данных.
Бухгалтерам в помощь
В мир электронной коммерции стремятся многие компании, независимо от их размеров. Число действующих компаний и предпринимателей в России с кодом ОКВЭД «Интернет-торговля» ‒ это интернет-магазины и селлеры ‒ с 2019 г. выросло более чем в восемь раз. Клиентами «Т-Кассы» на текущий момент является более 100 000 компаний, из них более 200 выходит в ТОП-1000, но есть и небольшие ООО и ИП.
Автоматизация многих процессов, развитая инфраструктура поддержки у крупных интернет-эквайеров существенно облегчает ведение бизнеса, особенно владельцам небольшого бизнеса, многие из которых проходят весь путь самостоятельно.
Кроме того, использование современных финансовых решений значительно облегчает жизнь бухгалтерам. К примеру, при подключении «Т-Кассы» формирование отчетности, особенно в фирмах с большим объемом транзакций и крупными оборотами, упрощается за счет автоматического составления реестров выплат и справок по операциям. Бухгалтеру не нужно специально обращаться в техподдержку. Однако при возникновении любого затруднения он легко может это сделать, поддержка осуществляется круглосуточно.
Индивидуальный подход и пакетные решения ‒ это инструменты, дающие эквайерам преимущество в ситуации обострившейся конкуренции. В выигрыше будут те, кто сумеет предоставить самую большую линейку услуг – основных и дополнительных – за те же деньги, что и остальные участники рынка, не имеющие такого широкого предложения.