Интернет-эквайринг «в коробке»

«По нашим оценкам, сейчас доля покупок с помощью альтернативных (не карточных) способов оплаты составляет 22%, к концу 2025 г. она увеличится до 30%, а к 2030 г. картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн, остальные 80% будут приходиться на альтернативные методы», ‒ указывают в «Т-Кассе». К примеру, растет популярность банковских pay-сервисов, позволяющих оплатить покупку без ввода реквизитов карты. Так, в октябре 2024 г. количество покупок с помощью сервиса T-Pay на платежной форме «Т-Кассы» выросло в четыре раза год к году.